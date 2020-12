Senatorin nennt Lockdown "unausweichlich"

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat den mehrwöchigen Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab Mittwoch als "unausweichliche Maßnahme" bezeichnet. Es gebe nach zwischenzeitlicher Stabilisierung auf hohem Niveau wieder einen Anstieg der Infektionszahlen und mehr Todesfälle, sagte Pop am Dienstag nach der Senatssitzung. Krankenhäuser und Intensivstationen seien zunehmend belastet, viele Beschäftigte hier "am Ende ihrer Kräfte." Am Mittwoch wird das öffentliche Leben in Berlin weitgehend heruntergefahren - zunächst befristet bis 10. Januar. Viele Geschäfte und die Schulen schließen, auch Kitas stellen ihren Regelbetrieb ein

( dpa )