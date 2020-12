Grünes Gewölbe Dresden: Berliner Polizei nimmt Mohamed Remmo in Neukölln fest

Im Fall des Juwelendiebstahls im Grünen Gewölbe in Dresden hat die Polizei in Berlin einen der gesuchten Remmo-Zwillinge festgenommen.

Berlin. Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden einen der gesuchten Zwillinge aus dem Berliner Clan-Milieu gefasst. Der 21-Jährige sei in Berlin festgenommen worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Dresdener Polizei am Montagabend. Dabei soll es sich um Mohamed Remmo handeln. Sein Bruder Abdul Majed ist demnach noch flüchtig.

Ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte der Berliner Morgenpost am Abend auf Anfrage eine Festnahme in Berlin-Neukölln, verwies aber auf die Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden, die die Ermittlungen in dem Fall führen.

Foto: dpa/Interpol

Remmo-Zwillinge auf der Flucht: Zielfahndung durch das BKA

Die Zielfahndung nach den beiden flüchtigen dringend Tatverdächtigen läuft über das Bundeskriminalamt (BKA). Sie kooperiert dabei mit der Dresdner Polizei sowie den Landeskriminalämtern (LKA) Sachsen und Berlin. Auch Interpol hatte sich nach eigenen Angaben auf Bitte der deutschen Behörden eingeschaltet und einen Fahndungsaufruf veröffentlicht.

Remmo-Zwillinge flüchtig: Hier gelangen Sie zum Fahndungsaufruf von Interpol

Die 21 Jahre alten Zwillingsbrüder Mohamed und Abdul Majed Remmo aus dem Berliner Clan-Milieu waren bei einer Razzia im Zuge der Ermittlungen zu dem Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Schatzkammermuseum Mitte November der Festnahme entkommen. Sie gehören zum Remmo-Clan, der auch für andere große Straftaten wie den Goldmünze-Diebstahl 2017 verantwortlich gemacht wird.

Drei junge Männer im Alter von 23 und 26 Jahren aus dem Clan waren bei dem Großeinsatz festgenommen worden. Sie sind in Untersuchungshaft und haben bisher keine Angaben gemacht. Gegen die insgesamt fünf dringend Tatverdächtigen waren zuvor Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls und Brandstiftung in zwei Fällen erlassen worden. Darüber hinaus wird gegen zwei weitere Mitglieder der Großfamilie ermittelt. In diesen Fällen besteht laut einem Sprecher des Bundeskriminalamtes derzeit kein dringender Tatverdacht - einer der beiden Männer soll an dem Einbruch beteiligt gewesen sein.

