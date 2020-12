Wie wir in der Zukunft wohnen

Wie wir in der Zukunft wohnen Warum der Bau von Studentenwohnheimen so wichtig ist

Berlin. Lennart Wiedemeier zeigt auf das grün gestrichene Wohnhaus im Osten des Studentendorfs Schlachtensee in Steglitz. „Da wohne ich in einer WG mit fünf Mitbewohnern“, sagt er. Küche, Gemeinschaftsräume, renovierte Zimmer – alles sei vorhanden. 440 Euro zahlt er im Monat, das ist die teuerste Preisklasse für ein Zimmer im Studentendorf. Er sei froh, den Platz dort gefunden zu haben, sagt der Wirtschaftsinformatik-Student. In Berlin eine günstige Wohnung zu finden sei nicht leicht.