Vor Lockdown: Berliner nutzen letzte Tage zum Einkaufen

Deutschland kehrt wegen des Anstiegs der Corona-Infektionszahlen und -Todesfälle am Mittwoch zu einem harten Lockdown zurück. In Berlin begrüßen viele Menschen diese Entscheidung

Berlin. Trotz Warnungen von Politikern und Experten vor einem erhöhten Infektionsrisiko sind am Montag Tausende Berliner in die Einkaufsstraßen und Shoppingcenter der Stadt gefahren, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Dabei hatte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) angesichts des ab Mittwoch beginnenden Lockdowns noch gewarnt: „Jetzt bitte nicht losrennen und Geschenke kaufen.“ Vor zahlreichen Geschäften in der Stadt bildeten sich jedoch lange Schlangen.

Auch auf dem Kurfürstendamm in der City West herrschte zeitweise dichtes Gedränge. Vor den Einzelhandelsgeschäften warteten insbesondere am Nachmittag Hunderte Kunden auf Einlass, so etwa vor der C&A-Filiale an der Ecke Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße. Ein ähnliches Bild zeigte sich am Alexanderplatz und an der Schloßstraße in Steglitz: Dabei hielten viele Kunden nicht nur vor den Geschäften, sondern auch beim Einkauf die vorgeschriebenen Abstände nicht ein.

Klaus-Jürgen Meier, Vorstandsvorsitzender des Händlerverbands AG City, riet Geschäftsinhabern, ihre Öffnungszeiten zu verlängern. So könnten Besucherströme entzerrt werden. Dass nun großer Andrang in den Einkaufsstraßen herrsche, sei auf der einen Seite nur allzu menschlich, so Meier. „Aber natürlich macht es wenig Sinn, wenn jetzt alle loslaufen.“

Einzelhandel muss ab Mittwoch weitgehend schließen

Bund und Länder hatten sich am Sonntag auf einen harten Lockdown geeinigt. Der Einzelhandel muss ab Mittwoch weitgehend schließen. Ausnahmen bilden Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien. Auch Friseur- und Kosmetiksalons bleiben zu. Berlin will im Detail von den bundesweiten Beschlüssen jedoch abweichen. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte Buchläden als „geistige Tankstellen“ bezeichnet und auf Twitter angekündigt, sie offen lassen zu wollen. Ob der Senat am heutigen Dienstag diese Ausnahme beschließt, ist offen.

Berlins Wirtschaftssenator Ramona Pop (Grüne) forderte am Montag Unterstützung für den Einzelhandel: „Es gilt insbesondere, die inhabergeführten Läden in unseren Innenstädten zu erhalten. Hier ist es auch wichtig, die Vermieter mit in die Pflicht zu nehmen“, so Pop. Sie begrüße, dass die Bundesregierung den maximalen Förderbetrag auf 500.000 Euro erhöht habe. Allerdings habe sie die Sorge, dass auch diese Summe im Einzelfall zu wenig sei. Wichtig sei aber vor allem eine schnelle Auszahlung der Mittel, so Pop.

Die Bundesregierung wies die Kritik des Einzelhandels an den Finanzhilfen zurück. Ein Sprecher von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte, die Hilfen für Unternehmen seien seit Beginn der Krise großzügig und umfassend. Firmen bekämen mit der Verlängerung der Überbrückungshilfe III bis Ende Juni eine klare Unterstützungsperspektive, um Arbeitsplätze zu erhalten und ihren Betrieb fortzuführen. Der Einzelhandel sieht sich aber gegenüber etwa der Gastronomie benachteiligt. Die bisher vorgesehenen Gelder reichten bei Weitem nicht aus, um eine Pleitewelle in den Innenstädten zu verhindern, kritisierte der Handelsverband Deutschland (HDE).

FFP2-Masken werden an Senioren und chronisch Kranke verteilt

Von Dienstag an können rund 27 Millionen Bürger aus Corona-Risikogruppen in Deutschland die ersten kostenlosen FFP2-Masken erhalten. Eine entsprechende Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums soll am Dienstag in Kraft treten, wie ein Ministeriumssprecher bestätigte. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände rechnet mit enormem Kundenandrang und warnt vor langen Warteschlangen.

In einem ersten Schritt sollen ab Dienstag über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen drei Masken gratis in der Apotheke holen können. Zum Abholen ist Zeit bis zum 6. Januar. Dazu genügt die Vorlage des Personalausweises oder die nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen. Zur Abholung könne auch eine andere Person bevollmächtigt werden.

Berlins Schulen sind nach Einschätzung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) nur unzureichend auf die Umstellung auf häusliches Lernen vorbereitet. Die technische und personelle Ausstattung sei kaum besser als beim ersten Lockdown im März, sagte der GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann am Montag. Es gebe keine einheitliche Plattform für das Lernen von zu Hause aus, noch immer hätten nicht alle Schulen schnelles Internet und Lehrkräfte keine dienstliche Mailadresse.

„Wie im Frühjahr hängt auch dieses Mal viel vom individuellen Engagement und der Kreativität der Lehrerinnen und Lehrer ab.“ Klare Vorgaben der Bildungsverwaltung fehlten. Hingegen sieht die Vorsitzende der Vereinigung der Schulleiter von integrierten Sekundarschulen (ISS), Miriam Pech, Schulen und Lehrer besser gewappnet. „Alle Schulen haben Konzepte und sind vorbereitet. Dem Start in das angeleitete schulische Lernen steht nichts entgegen.“