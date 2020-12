Corona in Berlin: 1283 neue Infizierte, 29 weitere Tote

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 82.218 Menschen infiziert. 928 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 62.074 Patienten gelten inzwischen als genesen. 19.243 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 197,3.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

12.57 Uhr: Nonnemacher - Atteste zur Masken-Befreiung werden überprüft

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat angekündigt, dass Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht im Zweifelsfall genau überprüft würden. In der Eindämmungsverordnung sei festgelegt, dass auf den Attesten neben dem Namen und dem Geburtsdatum auch Angaben zur Diagnose und den daraus folgenden Konsequenzen für das Tragen einer Maske enthalten sein müssten, sagte Nonnemacher am Donnerstag in der Fragestunde des Landtags. Es habe auch schon in Stadtparlamenten und Kreistagen Fälle gegeben, in denen Abgeordnete keine Maske tragen wollten und sich auf Atteste berufen hätten. Dies müsse vor Ort durch ein Attest im Original nachgewiesen werden, sagte Nonnemacher.

12.53 Uhr: Neuer Höchstwert - Mehr als 1200 neue Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg hat die Zahl zusätzlicher Ansteckungen mit dem Coronavirus einen neuen Höchstwert erreicht. Innerhalb eines Tages seien 1217 Fälle hinzugekommen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Der bisherige Höchstwert war am vergangenen Samstag mit 1019 neuen Infektionen erreicht worden. Hinzu kamen bis Donnerstag 42 Todesfälle - so viele wie noch nie bisher. Die meisten neuen Infektionen kamen mit 152 aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Brandenburg liegt mit dem Wert neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner in einer Woche mit fast 241 deutlich über der Schwelle von 200, ab der zum Beispiel in den Landkreisen Demonstrationen grundsätzlich verboten sind. Hotspot im Land ist weiterhin der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit einer Inzidenz von 539, gefolgt von Elbe-Elster mit 524 und Spree-Neiße mit knapp 441. Aktuelle Zahlen der Corona-Patienten in Krankenhäusern gab es am Donnerstag nicht.

11.36 Uhr: „Geschlossen für morgen“ - Hilfskampagne für Kultur und Szene

Die Aktion „Geschlossen für morgen“ will der unter der Corona-Pandemie leidenden Kultur-, Club- und Gastroszene helfen. Dazu gehört ein Video, das in leerstehenden Berliner Institutionen gedreht wurde, darunter im Delphi Theater, im Metropol und im Club Tresor. Ein Bon-Drucker wirft in dem Beitrag leere Bons aus - als Sinnbild für fehlende Umsätze und laufende Fixkosten. „Trotz der angelaufenen Hilfsprogramme kämpfen viele Betriebe noch immer ums Überleben“, erklärten die Initiatoren dazu am Donnerstag.

Hinter der Aktion steckt laut der Mitteilung neben der Solidaritätskampagne United We stream die Berliner Digitalagentur Buddybrand. Ziel ist, Initiativen wie United We Stream, #Alarmstuferot und Kiezretter mehr Unterstützung zu bringen. Auf einer Website gibt es Tipps, wie man helfen kann: „Bezahl für digitale Konzerte“, „Besorg dir geiles Take-Away Food“ oder „Spende für die Clubszene“.

Kampagne

11.32 Uhr: CDU - Müller muss Bildung zur Chefsache machen

Für die Berliner CDU verstärken die Ausfälle der digitalen Schul-Plattform Lernraum die Vertrauenskrise unter Schülern, Lehrern und Eltern. Dirk Stettner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin, erklärte in einer Mitteilung: "Uns erreichen nach dem gestrigen Ausfall viele Eltern-Beschwerden. Sie sind genervt, dass nicht mal das klappt. Viele Lehrer sind vor lauter Frustration dazu übergegangen, ihre Aufgaben per Email zu versenden." Die Leistungsfähigkeit des Systems hätte zuvor geprüft und entsprechend vergrößert werden müssen, so Stettner. Auch der Aufbau von Parallel-Strukturen sei unterblieben. "Das haben wir seit Monaten immer wieder gefordert und das nicht erst seit Ausbruch der Pandemie – passiert ist leider nichts", hieß es weiter. "Die CDU-Fraktion erwartet, dass der Regierende Bürgermeister die Sicherheit unserer Kinder und ihrer Bildung endlich ernst nimmt und zur Chefsache macht“, so Stettner.

10.48 Uhr: Berlin will Corona-Patienten aus Brandenburg aufnehmen

Berlin ist bereit, auf den Hilferuf aus Brandenburg zu reagieren und Patienten aus den schwer belasteten Krankenhäusern des Nachbarlandes aufzunehmen. „Ich bin mit Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher im Gespräch“, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag der Berliner Morgenpost. „Es geht um Patienten auf Normalstationen, besonders auch um Covid-Patienten“, so Kalayci. „Wir haben in Berlin rund 2300 Betten auf Normalstationen frei. Selbstverständlich sind wir hilfsbereit und werden diese Menschen versorgen.“ Dabei gehe es aber nicht um Intensivpatienten.

Nonnenmacher hatte im Gesundheitsausschuss des Landtages den Hilferuf ausgesprochen. Viele Kliniken im Land seien wegen der hohen Anzahl von Covid-Patienten überlastet, einige Landräte im Süden Brandenburgs seien kurz davor, den Katastrophenfall auszurufen. Sie habe Gesundheitssenatorin Kalayci gebeten, 50 Covid-19-Patienten aus Brandenburg im Notkrankenhaus am Messegelände zu übernehmen, so die Ministerin.

Diese Lösung kommt aber aus Sicht der Berliner Gesundheitsverwaltung nicht in Frage, solange noch ausreichend Platz in den normalen Krankenhäusern sei.

10.43 Uhr: Verlängerte Regelstudienzeit gilt auch im Wintersemester 2020/21

Wegen der Corona-Pandemie wird die Regelstudienzeit an Berlins Hochschulen erneut verlängert. Nach dem Sommersemester wird nun auch das Wintersemester 2020/2021 nicht als reguläres Semester gezählt: Studenten müssen Verzögerungen im Studienablauf nicht aufholen, sondern haben dafür ein Semester mehr Zeit.

BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger, die wegen der Pandemie länger studieren, verlieren ihre Förderungsansprüche nicht, wie der Regierende Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) am Donnerstag mitteilte. In Berlin beziehen etwa 22 000 Studierende die Ausbildungsförderung BAföG, die jedoch nur im Rahmen der Regelstudienzeit gezahlt wird.

Müller bat die Hochschulen, ihren Studenten wie im Sommersemester längere Abgabefristen für Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten einzuräumen. „Es gilt weiterhin unser gemeinsamer Anspruch von gegenseitiger Rücksichtnahme und Kulanz.“

10.39 Uhr: Probleme bei digitaler Plattform Lernraum Berlin halten an

Die Probleme bei der digitalen Plattform Lernraum Berlin für das häusliche Lernen nach Schließung der Schulen halten an. Auch am Donnerstag konnten sich wie schon am Vortag viele Schüler und Lehrer dort nicht einloggen. Auf der Website selbst war am Morgen zu lesen, es werde daran gearbeitet, die Plattform den neuen Anforderungen anzupassen. Die Anzahl der gleichzeitigen Zugriffe habe sich am Mittwoch - dem Beginn des harten Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie - „von einem Tag auf den anderen deutlich gesteigert“.

10.05 Uhr: Brandenburger Landeshaushalt mit neuen Corona-Schulden nimmt weitere Hürde

Der Brandenburger Landeshaushalt hat im Finanzausschuss des Landtags eine weitere Hürde genommen: Mit der Mehrheit der rot-schwarz-grünen Regierungsfraktionen stimmte der Ausschuss am Donnerstagmorgen für die Annahme des Haushalt mit Ausgaben von knapp 15,5 Milliarden Euro und einer neuerlichen Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt mehr als 2,7 Milliarden Euro. Die Oppositionsfraktionen von AfD, Linke und Freien Wählern stimmten geschlossen dagegen.

Der Landtag hatte nach Angaben einer Sprecherin bereits am Mittwochabend beschlossen, dass es ein Sondervermögen mit Schulden von rund 2,4 Milliarden Euro wegen der Folgen der Corona-Pandemie für die nächsten beiden Jahre geben soll. Hinzu kommen weitere mehr als 300 Millionen Euro zum Ausgleich konjunkturbedingter Steuermindereinnahmen.

9.35 Uhr: Brandenburg bittet wegen Klinik-Engpass Berlin um Hilfe

Brandenburg will wegen eines drohenden Engpasses in Krankenhäusern wegen der Corona-Krise andere Länder um Hilfe bitten. Die Zahl neuer Infektionen sei auf einen Rekordwert von 1021 gestiegen, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag im zuständigen Landtagsausschuss. Einige Landräte im Süden Brandenburgs seien kurz davor, den Katastrophenfall auszurufen.

Sie habe Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) gebeten, 50 Covid-19-Patienten aus Brandenburg im Notkrankenhaus am Messegelände zu übernehmen, die nicht auf der Intensivstation versorgt werden müssten. Wann das Notklinikum öffne, sei unklar. Außerdem werde Brandenburg voraussichtlich Sachsen-Anhalt um Bettenkapazitäten für Patienten bitten. Sachsen komme nicht infrage, weil die Lage dort katastrophal sei.

8.21 Uhr: Berlinale soll im Februar nicht stattfinden

Die Berlinale soll nicht wie geplant stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie werde es zunächst nur eine Online-Veranstaltung geben. Das berichtete das US-Branchenblatt "Variety" am Mittwochabend. Ursprünglich sollte das Filmfestival vom 11. bis 21. Februar 2021 stattfinden. Geplant sei nun, dass das Filmfestival im März als rein digitale Branchenveranstaltung stattfindet. Im Juni sollen dann in einem "Mini-Festival" eine Reihe von Weltpremieren in Berlin gezeigt werden.

8.06 Uhr: Neue Verordnung für Pflegeeinrichtungen - Tests, Masken, wenig Besuch

In Berliner Pflegeeinrichtungen muss sich das Personal jetzt alle zwei Tage einem Corona-Schnelltest unterziehen. Das sieht eine neue Verordnung der Senatsverwaltung für Gesundheit vor, die seit Donnerstag gilt. Wird eine Testung versäumt, dürfe diese Person nicht mehr für körpernahe Tätigkeiten eingesetzt werden. Zudem müssten Besucher in den Häusern zu jeder Zeit eine FFP2-Maske tragen. Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Pflegeeinrichtungen sowie Menschen in teilstationären Einrichtungen dürfen laut der neuen Verordnung täglich von einer Person für eine Stunde pro Tag Besuch bekommen. Die 1-1-1-Regel gelte aber nicht vom 24. Dezember bis 28. Dezember.

Besuchende müssten aber das Negativ-Ergebnis eines Schnelltests vorlegen. Dies gelte nicht für den Besuch von Schwerstkranken und Sterbenden. Besuchende sollten nur durch einen zentralen, kontrollierten Eingang in die Häuser kommen. Die neue Verordnung gilt zunächst bis zum 15. Januar.

Der deutliche Anstieg der Corona-Todesfälle in Berlin seit Anfang Dezember geht größtenteils auf gestorbene Bewohner von Pflegeeinrichtungen zurück. 492 Menschen, die in solchen Heimen lebten, sind seit dem Frühjahr nach Corona-Infektionen gestorben. Das hatte die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt (Stand 15. Dezember). Anfang Dezember waren es noch 224 gewesen.

3.30 Uhr: Brandenburg entscheidet über Rekordhaushalt und harten Lockdown

Der Brandenburger Landtag stimmt in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am Donnerstag (10 Uhr) über den Landeshaushalt für das kommende Jahr ab. Der Haushaltsentwurf sieht Rekordausgaben in Höhe von knapp 15,5 Milliarden Euro vor. Geplant ist auch die Aufnahme neuer Schulden in Höhe von mehr als 2,7 Milliarden Euro vor allem wegen der Corona-Krise, das ist ebenfalls ein Rekordwert. Dafür soll der Landtag wegen der geltenden Schuldenbremse eine außergewöhnliche Notlage bis zum Jahr 2022 erklären. Am Donnerstagnachmittag entscheidet der Landtag auch über den harten Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie, der nach einem Beschluss des Kabinetts seit Mittwoch gilt. Er sieht Ausgangsbeschränkungen, Ladenschließungen, ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit und ein Verkaufsverbot von Feuerwerk vor.

+++ Mittwoch, 16. Dezember 2020 +++

18.33 Uhr: Verdi - Rettungsdienst-Mitarbeiter erhalten Corona-Sonderzahlung

Kommunale Rettungsdienst-Kräfte in mindestens neun Landkreisen und Städten in Brandenburg bekommen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi im Dezember eine Corona-Prämie. Mit der einmaligen steuerfreien Corona-Sonderzahlung von 600 Euro solle die hohe Arbeitsbelastung während der Corona-Pandemie zusätzlich anerkannt werden, teilte Verhandlungsführer Ralf Franke vom Verdi-Bezirk Cottbus am Mittwoch mit.

In Potsdam, Cottbus, Brandenburg/Havel und Frankfurt (Oder) sowie in den Landkreisen Elbe-Elster, Teltow-Fläming, Prignitz und Uckermark gelte der Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes und damit auch ein Corona-Tarifvertrag mit Sonderzahlung, erklärte Franke. Der Kreis Oberspreewald-Lausitz habe einen Tarifvertrag mit einzelnen Betreibern von Rettungswachen abgeschlossen. Bei den anderen Landkreisen sei unklar, ob es dort auch eine Sonderzahlung gibt.

Die Freien Wähler waren am Dienstag im Landtag mit der Forderung gescheitert, Angestellten von Rettungsdiensten im Januar 2021 eine Corona-Prämie aus Landesmitteln zu zahlen. Der Bundesrat hatte im Oktober beschlossen, dass Pflegekräfte in Kliniken mit vielen Corona-Patienten eine Prämienzahlung von bis zu 1000 Euro erhalten. Berlin beschloss eine Sonderleistung für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen bis zu dieser Höhe.

17.32 Uhr: Impfzentren in Potsdam und Cottbus sollen am 5. Januar starten

Als erste Brandenburger Impfzentren gegen das Coronavirus sollen die Standorte in Potsdam und Cottbus am 5. Januar starten. Das bestätigte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Christian Wehry, am Mittwoch. Zuerst hatte der RBB berichtet. Im Laufe des Monats Januar sollten dann neun weitere Impfzentren im Land eröffnet werden, erklärte der Sprecher. In jedem Impfzentrum sei zunächst der Einsatz von sechs Impfteams mit jeweils einem Arzt und zwei medizinischen Mitarbeitern geplant. Hinzu komme an jedem Standort ein weiteres Team, das mobile Impfungen anbieten soll.

Eröffnet werden die ersten beiden Impfzentren in der Metropolishalle des Potsdamer Filmparks Babelsberg und in der Cottbuser Messehalle. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums könnte jedes Impfteam in den Zentren täglich etwa 100 Impfungen vornehmen. Wehry erklärte, je nach Art und Verfügbarkeit des Impfstoffs könne die Zahl der Impfteams auch noch erhöht werden.

16.58 Uhr: 1283 Neuinfektionen in Berlin, Zahl der Todesopfer steigt auf 928

In Berlin haben sich 1283 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert, wie aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung hervorgeht. 29 weitere Menschen sind demnach an oder mit Covid-19 gestorben. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg meldete am Mittwoch keine Zahlen.

62.047 Menschen gelten als genesen, damit sind 19.243 Menschen aktuell mit Corona infiziert. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in Berlin 82.218 Menschen mit Corona infiziert.

Die meisten Neuinfektionen meldete Neukölln (+220), gefolgt von Reinickendorf (+173) und Spandau (+132). Tempelhof-Schöneberg meldete keine Zahlen. 1455 Menschen werden in Krankenhäusern behandelt, davon 369 auf Intensivstationen.

Die Corona-Ampel für den R-Faktor zeigt mit 0,89 weiter Grün, die 7-Tage-Inzidenz steht bei 197,3, die entsprechende Ampel zeigt Rot. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten liegt bei 29,2 Prozent, auch diese Ampel steht auf Rot.

Die Corona-Zahlen in den Berliner Bezirken

16.17 Uhr: Gesundheitssenatorin: Kapazitäten für Corona-Patienten ausreichend

An Berlins Krankenhäusern muss nach Angaben von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci weiterhin nicht entschieden werden, welcher Corona-Patient auf Intensivstationen beatmet werden kann und welcher nicht. „In Berlin reichen die Kapazitäten für die Versorgung der Covid 19-Patienten aus“, erklärte die SPD-Politikerin am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ein Sprecher des Universitätsklinikums Charité erklärte, die Intensivkapazitäten seien aktuell stark ausgelastet und würden zur Zeit weiter ausgebaut, Zahlen wurden nicht genannt. „Eine Triagesituation hatten wir bislang nicht und haben wir in Berlin aktuell auch nicht.“

Bereits nach der Senatssitzung am Dienstag hatte Kalayci die Lage in Berliner Krankenhäusern wegen einer Vielzahl von Corona-Infizierten als „sehr angespannt“ beschrieben. Indes: „Wir haben noch über 200 Intensivbetten, die frei sind, und auch über 2000 Normalbetten.“ Fakt sei aber auch, dass die Personalsituation an Kliniken angespannter werde, weil auch Mitarbeiter sich mit dem Virus anstecken oder als Kontaktpersonen von Infizierten zeitweise in Quarantäne müssen.

Kalayci verwies auf Verabredungen, nach denen sich Kliniken bei Überlastung einzelner Häuser gegenseitig helfen. „Wenn Patienten verlegt würden, dann ist hierfür insbesondere das „Kleeblatt-Konzept“ vorgesehen, nachdem über Bundesländergrenzen hinweg verlegt werden kann“, so die Senatorin. Berlin bildet in dem Konzept einen Verbund mit Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Auch wenn die Charité die Option geprüft und Gespräche geführt habe, würden momentan keine Patienten - auch keine Covid-19-Fälle - aufgrund der Pandemie in andere Bundesländer verlegt, erklärte der Sprecher. Gemäß des Berliner Covid-19-Konzepts gebe es aber Verlegungen zwischen den Notfallkrankenhäusern der Hauptstadt. Die Arbeitsbelastung für Ärztinnen, Ärzte und das Pflegepersonal beschrieb er als „fortwährend sehr hoch“.

16.09 Uhr: Gewerkschaft fordert Stopp des Präsenzbetriebs in Schulen und KItas

Die Brandenburger Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat die Landesregierung aufgefordert, den Präsenzunterricht in den Schulen sofort zu beenden und auch in den Kitas nur noch eine Notbetreuung anzubieten. Anstatt klarer Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie herrsche im Bildungsministerium das Prinzip „Augen zu und durch“, erklärte der GEW-Landesvorstand am Mittwoch in einer Mitteilung.

Dies gefährde die Gesundheit aller Beteiligten und habe zu einem Chaos in den Schulen und Kitas in Brandenburg geführt. Der GEW-Landesvorstand forderte zudem, dass es ab 50 Neuinfektionen pro

100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen keine Rückkehr zum Präsenzunterricht geben dürfe.

Das Bildungsministerium hatte den Eltern in dieser Woche freigestellt, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Nach einer Blitzumfrage des Ressorts waren am Montag noch mehr als die Hälfte der Schüler zum Unterricht erschienen. Nach den Weihnachtsferien soll es abgesehen von den Abschlussklassen und Förderschulen nur noch Heimunterricht geben.

15.45 Uhr: Unbekannte versenden falsche Quarantäne-Bescheide

Unbekannte haben in Berlin gefälschte Corona- Quarantänebescheide im Namen des Gesundheitsamts Mitte verschickt. „Ich bin fassungslos, dass von unbekannter Seite vorsätzlich gefälschte Dokumente an Unbeteiligte versendet werden“, sagte der zuständige Bezirksstadtrat Ephraim Gothe am Mittwoch. „Hinweise zur Aufklärung nimmt das Gesundheitsamt sehr gerne entgegen.“ Das Bezirksamt werde Anzeige gegen unbekannt erstatten.

Echte Bescheide erhalten Menschen, die wegen einer Corona-Infektion oder als enge Kontaktpersonen von Infizierten zeitweise in häusliche Quarantäne müssen. Sie können das amtliche Papier dann beispielsweise ihrem Arbeitgeber vorlegen oder bei der Beantragung von Lohnausgleich.

Die falschen Bescheide wurden Gothe zufolge in einem A4-Umschlag mit Briefmarke versendet. Echte Bescheide des Gesundheitsamtes kämen grundsätzlich in kleinen Briefumschlägen und würden von der Pin AG zugestellt. Eine Bürgerin hatte die Fälschung bemerkt und das Bezirksamt alarmiert. Hinweise können an die Mailadresse corona@ba-mitte.berlin.de gerichtet werden.

15.32 Uhr: Mehr als jeder zweite Corona-Tod in Berlin in Pflegeheimen

Der deutliche Anstieg der Corona-Todesfälle in Berlin seit Anfang Dezember geht größtenteils auf gestorbene Bewohner von Pflegeeinrichtungen zurück. 492 Menschen, die in solchen Heimen lebten, sind seit dem Frühjahr nach Corona-Infektionen gestorben. Das teilte die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch auf Anfrage mit (Stand 15. Dezember). Anfang Dezember waren es noch 224 gewesen. Insgesamt sind bisher 899 Corona-Todesfälle in Berlin erfasst (Stand 1. Dezember: 594). Mehr als jeder zweite nachgewiesene Fall betrifft damit Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Auch der „Tagesspiegel“ hatte über die Zahlen berichtet.

Auch die Zahl der Infektionen bei Pflegeheimbewohnern schnellte seit Anfang des Monats weiter in die Höhe: von damals 2050 auf nun 3425. Zudem wurden in dem Zeitraum rund 600 Pflegekräfte positiv getestet. Zuletzt war der Einsatz von Schnelltests in den Heimen deutlich ausgeweitet worden, einen Überblick über deren Einsatz gibt es allerdings nicht. Positive Ergebnisse müssen mit einer Laboruntersuchung abgesichert werden.

Beim bislang größten bekannt gewordenen Ausbruch in einem Gesundheits- und Pflegezentrum in Mitte wurden laut Gesundheitsverwaltung bisher 115 Bewohner und 50 Mitarbeiter positiv getestet. Die Behörden vermuten als Grund für die rasche Verbreitung des Virus das Verhalten psychisch erkrankter Bewohner, denen häufig die Einsicht für die Maßnahmen fehle.

14.50 Uhr: Trickbetrüger nutzen Corona-Krise aus

Trickbetrüger haben in Berlin versucht, die Corona-Krise für ihre Machenschaften auszunutzen und Geld von einer Seniorin zu erbeuten. Wie die Polizei am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen mitteilte, hatte eine 74-Jährige in Kreuzberg einen Anruf von ihrem angeblichen Sohn erhalten, der um Hilfe wegen seiner schweren Corona-Erkrankung bat. Er gab an, in einem Krankenhaus in Berlin-Mitte zu liegen und eine Spritzenkur aus Amerika zu benötigen.

Der Betrüger bat um eine sechsstellige Summe in Euro und den Schmuck der Seniorin. Die getäuschte 74-Jährige übergab ihren Schmuck im Wert einer fünfstelligen Summe dann auch an eine Frau, die auf der Straße auf sie wartete - die Gaunerin verschwand mit den Wertsachen. Die Überweisung eines erbetenen Betrags an ein Geldinstitut in Berlin zur Barabholung konnte aber verhindert werden, weil die Bank den Transfer verweigerte. Das Betrugskommissariat des Landeskriminalamtes führt nun die Ermittlungen.

Dies ist kein Einzelfall. Auch die Brandenburger Polizei warnte davor, dass Betrüger aus der Corona-Pandemie Profit schlagen wollten. Die Täter gäben sich dabei unter anderem als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus, hatte das Polizeipräsidium Brandenburg bereits im März berichtet.

14.20 Uhr: Dehoga - Berlins Hotels Weihnachten geschlossen oder leer

Die Berliner Hotelbranche rechnet für die Zeit um Weihnachten mit weitgehend leeren Häusern. „Die Belegung wird bei fünf Prozent liegen, wenn überhaupt“, sagte Thomas Lengfelder, der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Berlin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Ein Drittel der Berliner Hotels sei über Weihnachten ohnehin geschlossen. Gäste, die auf Verwandtenbesuch nach Berlin kommen, erwartet der Dehoga kaum: „Das werden eher ein paar Dutzend als einige Hundert sein“, sagte Lengfelder. Grundsätzlich ist das in Berlin trotz des Lockdowns wegen der Corona-Pandemie aber weiter möglich.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop erklärte die Regelung nach der Senatssitzung am Dienstag: „Bei den Übernachtungen ist es so, dass wir sehr klar appelliert haben, Reisen im Rahmen der Weihnachts- und Silvesterfeiertage zu unterlassen, wo nicht nötig“, so die Grünen-Politikerin. „Notwendige private Gründe“, die Hotelübernachtungen in Berlin erlauben, könnten aber auch bei Familienbesuchen geltend gemacht werden, etwa wenn die 87-jährige Tante sonst ganz alleine wäre. Der Dehoga sieht das kritisch: „Die Hotellerie hätte sich eine ganz klare Ansage gewünscht: Ist es erlaubt oder nicht? Halb schwanger gibt's nicht“, sagte Lengfelder.

„Wenn jemand anruft und möchte was reservieren. Dann frage ich als Hotelier: "Warum kommen Sie denn?" Das ist doch praxisfremd“, kritisierte der Berliner Dehoga-Hauptgeschäftsführer. „Ein Reservierungsmitarbeiter kann nicht dokumentieren, ob das tatsächlich ein Verwandtschaftsbesuch ist und der darüber hinaus auch noch notwendig ist.“ Das sei nicht praktikabel. „Wir gehen aber nicht davon aus, dass die Ordnungsämter am Heiligabend die Gästelisten durcharbeiten und bei jedem Gast versuchen herauszufinden, ob der seine Tante besucht. Und dann auch noch, ob die 87 ist.“

13.28 Uhr: Wegen Corona-Regeln: Hertha-Profis bleiben Weihnachten in Berlin

Die ausländischen Profis von Hertha BSC werden ihren kurzen Weihnachtsurlaub in Berlin verbringen müssen. Das bestätigte Trainer Bruno Labbadia bei einem Mediengespräch am Mittwoch. Hintergrund sind die Regularien zu den von der Deutschen Fußball Liga und dem Berliner Gesundheitsamt vorgeschriebenen Corona-Testungen. Alle fünf Tage müssen die Spieler sich auch in der kurzen Festtagspause einem Test unterziehen. Alternativ müssten vor dem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining zwei negative Tests nachgewiesen werden. Das ist aus terminlichen Gründen nicht möglich.

13.21 Uhr: Gesundheitssenatorin - Kapazitäten für Corona-Patienten ausreichend

An Berlins Krankenhäusern muss nach Angaben von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci weiterhin nicht entschieden werden, welcher Corona-Patient auf Intensivstationen beatmet werden kann und welcher nicht. „In Berlin reichen die Kapazitäten für die Versorgung der Covid 19-Patienten aus“, erklärte die SPD-Politikerin am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Klinikum im sächsischen Zittau prüft Berichte zu einer möglichen Triage bei Corona-Patienten. Triage kann grob gesagt bedeuten, dass Ärzte bei knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen, und dabei auch mögliche Überlebenschancen der Betreffenden abwägen. Der Ärztliche Direktor der Klinik soll sich in einem Patientenforum und gegenüber Medien entsprechend geäußert haben.

Kalayci verwies in dem Zusammenhang auf Verabredungen, nach denen sich Kliniken bei Überlastung einzelner Häuser gegenseitig helfen. „Wenn Patienten verlegt würden, dann ist hierfür insbesondere das „Kleeblatt-Konzept“ vorgesehen, nachdem über Bundesländergrenzen hinweg verlegt werden kann“, so die Senatorin. Momentan stellen Corona-Infizierte 28 Prozent aller Patienten auf Berlins Intensivstationen. Die Politik hofft, mit dem seit Mittwoch geltenden harten Lockdown die hohen Infektionszahlen und den wachsenden Druck auf das Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen.

13.14 Uhr: Zoll kontrolliert Einfuhr illegaler Böller aus Polen

Mit Stichproben kontrollieren derzeit Beamte des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder), ob nicht in Deutschland zugelassene Böller aus Polen illegal eingeführt werden. „Es hat einige Fälle in den vergangenen Tagen gegeben“, sagte die Pressesprecherin des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder), Astrid Pinz, am Mittwoch auf Anfrage. Es sei jedoch nicht bemerkt worden, dass sich mehr Menschen vor dem Lockdown mit Feuerwerkskörpern eindecken wollten.

In Polen kann laut Pinz das ganze Jahr über Pyrotechnik gekauft werden. Die beschlagnahmte Ware habe jeweils etwa ein Kilogramm gewogen. „In einem Fall hatte ein Autofahrer die Knaller unter dem Fahrer- und unter dem Beifahrersitz versteckt.“ Ihm sei bewusst gewesen, dass er schmuggelte. Die Knaller würden eingezogen und es drohe ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

13.01 Uhr: BVV Charlottenburg-Wilmersdorf tagt digital

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Charlottenburg-Wilmersdorf tagt am kommenden Donnerstag wegen der Corona-Pandemie digital. Das bestätigte Bezirksverordnetenvorsteherin Annegret Hansen (SPD) gegenüber der Berliner Morgenpost. Die digitale Sitzung sei ein „Experiment“, sagte Hansen. Sie könne jedoch schon einige Aussagen über den Ablauf treffen.

Ursprünglich war eine Präsenzsitzung in der Gretel-Bergmann-Sporthalle in Wilmersdorf geplant. Nun soll die BVV als Zoom-Meeting stattfinden. In der digitalen Sitzung sollen laut Hansen keine Beschlüsse gefasst werden. Die neuen Anträge sollen in Ausschüsse überwiesen werden, damit diese „arbeitsfähig bleiben.“ Die Wahlen entfielen ebenso wie die spontanen Anfragen. Einwohneranfragen sollen schriftlich beantwortet werden. Mehr dazu lesen Sie HIER.

12.30 Uhr: Mehr als 900 Corona-Neuinfektionen in Brandenburg

Die Zahl neuer Corona-Infektionen ist in Brandenburg gegenüber dem Vortag deutlich gestiegen: Innerhalb eines Tages seien 913 von den Gesundheitsämtern gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Am Dienstag waren 642 neue Covid-19- Erkrankungen registriert worden.

Die Zahl der Patienten, die in Kliniken behandelt werden, stieg um 43 auf 879. 156 Menschen liegen auf Intensivstationen und 111 von ihnen müssen beatmet werden. 634 Brandenburger sind bisher in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben; gegenüber dem Vortag waren dies 22 mehr.

Mit 102 Neuinfektionen lag der Landkreis Oder-Spree am Mittwoch an der Spitze, gefolgt vom Landkreis Potsdam-Mittellmark (plus 88) und dem Kreis Oberhavel (84). In der Landeshauptstadt Potsdam wurden 82 neue Fälle regisitriert.

Der Wert bei neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche stieg für ganz Brandenburg auf 230,3 und liegt damit weiter deutlich über dem kritischen Wert von 200. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde weiterhin im Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit 570,5 registriert, gefolgt von den Landkreisen Elbe-Elster (500,8) und Spree-Neiße (431,8).

12.19 Uhr: Ärzte-Dienstpläne für Covid-19-Impfungen werden geändert

Es geht womöglich doch früher los als zuletzt gedacht: Vor dem Start von Covid-19-Impfungen in Berlin muss der Einsatz von Ärztinnen und Ärzten noch einmal umgeplant werden. „Die KV Berlin ist aktuell dabei, die bisherigen Planungen an die neue Situation anzupassen“, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) am Mittwoch auf Anfrage mit.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am Dienstag angekündigt, dass sie am 21. Dezember ihr Gutachten über die Zulassung des Impfstoffs von Pfizer und Biontech vorlegen werde - acht Tage früher als ursprünglich geplant. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnte es auch in Deutschland nächste Woche mit den Impfungen losgehen.

Die KV hatte erst am Freitag erklärt, sie gehe nun vom 4. Januar als Starttermin für die sechs in Berlin geplanten Impfzentren aus - statt wie zuvor gedacht vom 15. Dezember. Als Grund wurde die erwartete verzögerte Anlieferung von Impfdosen genannt. Bereits daraufhin sollte die Dienstplanung geändert werden. Für die Impfzentren sind nach KV-Angaben pro Tag 180 Schichten und für die mobilen Teams 32 Tagesschichten zu besetzen.

12.14 Uhr: Lockdown in Berlin - Bergmannstraße in Kreuzberg trotzdem belebt

Am ersten Tag der strengsten Vorschriftsregeln seit Monaten muss man auf der Kreuzberger Bergmannstraße schon genau hinschauen, um einen Unterschied zu merken. Der Autoverkehr ist geringer. Es ist stiller. Aber auf den Bürgersteigen sind viele Menschen unterwegs. Fraglich ist allerdings, ob sie alle - wie es die Vorgaben vorsehen - wirklich Wichtiges, Unaufschiebbares auf die Straße treibt.

Stöbern trotz Lockdown: Passanten an einem Büchertisch in der Bergmannstraße.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

11.53 Uhr: Polizei setzt 100 Beamte für Corona-Kontrollen ein

Die Brandenburger Polizei hat am ersten Tag des harten Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie landesweit mit verstärkten Kontrollen begonnen. Dafür würden täglich unter anderem Bereitschaftspolizisten in einer Gesamtstärke von etwa 100 Beamten eingesetzt, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, am Mittwoch auf Anfrage. Ziel sei es, bei festgestellten Verstößen unterstützend für die zuständigen Behörden tätig zu werden.

Dazu gehörten auch Kontrollen im „kleinen Grenzverkehr“ nach Polen, erklärte Herbst. Dort sollen die Beamten bei Verstößen in Abstimmung mit den Ordnungs- und Gesundheitsämtern beziehungsweise mit der Bundespolizei und dem Zoll tätig werden. Seit Mittwoch ziehen auch kurze Einkaufsbesuche in Polen Quarantäne nach sich; Ausnahmen gibt es etwa für Pendler oder Schüler.

Der Polizeisprecher appellierte an alle Brandenburger, sich an die Corona-Regelungen zu halten. „Nur mit gemeinsamer Anstrengung wird es uns in dieser schwierigen Situation gelingen, das weitere Ausbreiten der Pandemie zurückzudrängen.“

11.02 Uhr: Schulplattform "Lernraum Berlin" zusammengebrochen

Schon am ersten Tag von Lockdown und Homeschooling ist der „Lernraum“, in dem die Schüler online arbeiten und Aufgaben erledigen, zusammengebrochen. Das berichtet eine Mutter aus Prenzlauer Berg. „Der vom Land Berlin vorgeschriebene „Lernraum“ (lernraum-berlin.de) ist seit heute 8 Uhr bis jetzt nicht erreichbar und wie im ersten Lockdown überlastet“, berichtet sie der Berliner Morgenpost. Ein Lernen der Schüler wie geplant sei somit nicht möglich. Andere Eltern berichten davon, dass die Lernplattform nur zeitweise funktioniert. Schulplattform "Lernraum Berlin" zusammengebrochen - lesen Sie hier mehr zum Thema.

10.49 Uhr: Landeselternausschuss Kita - Gespräche statt Vorgaben sind sinnvoll

Aus Sicht der Berliner Elternvertretung für Kita-Kinder ist die neue Regelung des Senats zur Notversorgung sinnvoll. Während des Lockdowns, der am Mittwoch begonnen hat, gibt es diesmal keine Liste der systemrelevanten Berufe, mit der im Frühjahr festgelegt wurde, welche Kinder Anspruch auf Kita-Betreuung hatten.

„Eine Liste wäre sicher einfacher, aber sie wird sehr vielen Situationen in den Familien nicht gerecht“, sagte die Vorsitzende des Berliner Landeselternausschusses Kita (LEAK), Corinna Balkow, der in Berlin erscheinenden Tageszeitung „taz“. „Ich denke, dass jetzt auf Gespräche statt starrer Vorgaben gesetzt wird, ist sinnvoll“, sagte Balkow.

„Es ist doch gut, wenn jemand die Möglichkeit hat, sein Kind noch mal einen Tag in die Kita zu bringen, weil er oder sie Not hat - und zugleich braucht jemand, der formal einen Anspruch nach so einer Liste hätte, den Platz vielleicht nicht und kann sich anders organisieren.“ Manche Kitas hätten schon im Herbst abgefragt, wie groß der Bedarf der Eltern im Rahmen einer Notversorgung wäre.

10.44 Uhr: Corona-Testzentrum am Mauerpark eröffnet

Mit steigenden Corona-Infektionszahlen in Berlin wird es zunehmend schwieriger, durch einen Test in Arztpraxen oder staatlichen Anlaufstellen Klarheit zu bekommen – denn die Labor-Kapazitäten sind begrenzt. Weil zu Weihnachten Familientreffen bevorstehen, haben private Anbieter eine besondere saisonale Nische entdeckt. Immer mehr Schnellteststellen eröffnen im Stadtgebiet, auch im Bezirk Pankow bieten sich nun mehrere Möglichkeiten.

Gerade erst wurde das Strandbad Weißensee zur Weihnachts-Teststelle umfunktioniert. Jetzt gibt es auch eine privat betriebene Station am Mauerpark. Hier will der Anbieter „medi Produkt & Service“ des Mediziners Lars Holmer an der Max-Schmeling-Halle staatliche Stellen entlasten. Zum Preis von 49,90 Euro pro Corona-Schnelltest können sich hier Besucher Klarheit über eine mögliche Erkrankung verschaffen. Mehr darüber lesen Sie HIER.

10.26 Uhr: Laster mit Corona-Impfstoffen dürfen in Berlin auch sonntags fahren

Lastwagen, die den Corona-Impfstoff transportieren, sollen in Berlin auch an Sonn- und Feiertagen fahren dürfen. „Die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt wird kurzfristig eine Ausnahmeregelung für das Sonn- und Feiertagsfahrverbot erlassen, so dass der Transport von Impfstoffen im Land Berlin auch mit schweren Lkw zu allen Zeiten möglich wird“, teilte ein Sprecher der Verkehrsverwaltung am Mittwoch auf Anfrage mit.

10.07 Uhr: Brandenburger Koalition verteidigt Corona-Rekordschulden gegen Oppositionskritik

Die Brandenburger Kenia-Koalition hat im Landtag die geplanten Rekordschulden von rund 2,8 Milliarden Euro gegen vehemente Kritik der Opposition verteidigt. „Dieser Haushalt ist Ausdruck der Gewissheit, dass wir Corona besiegen können und besiegen werden“, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Mittwoch in der Generaldebatte im Potsdamer Landtag. Für 2021 und 2022 solle eine außergewöhnliche Notlage erklärt werden, damit 2,4 Milliarden Euro Schulden wegen Corona aufgenommen werden könnten. Auch 2022 werde die Krise Auswirkungen haben. Zugleich solle in mehr Polizisten, mehr Lehrkräfte, mehr Geld für Krankenhäuser und Pflege investiert werden.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Christoph Berndt kritisierte, dass die Koalition aus SPD, CDU und Grünen nicht nur neue Schulden aufnehmen, sondern auch die Rücklage des Landes fast komplett aufzehren will. „Der Gestaltungsspielraum in der Zukunft ist damit kaum noch gegeben“, sagte Berndt. „Für die Tilgung sind mehrere Jahrzehnte veranschlagt. Damit werden Generationen von Bürgern belastet und verpflichtet.“ Er schlug vor, stattdessen auf nicht verplante Mittel des im vergangenen Jahr beschlossenen Zukunftsfonds zurückzugreifen. Der Haushaltsentwurf sieht Rekordausgaben von knapp 15,5 Milliarden Euro vor. Der Etat soll am Donnerstag endgültig beschlossen werden.

7.24 Uhr: Humboldt Forum eröffnet mit Livestream

Mit dem Humboldt Forum beginnt eines der zentralen deutschen Kulturprojekte im Herzen Berlins am Mittwoch (19 Uhr) seinen Eröffnungsreigen. Nach fast drei Jahrzehnten heftiger Auseinandersetzungen um Form und Inhalt sowie sieben Jahren Bauzeit wird das inzwischen 677 Millionen Euro teure Projekt coronabedingt zunächst nur digital eröffnet. In der angekündigten digitalen Eröffnung ist ein einstündiger Livestream aus dem Humboldt Forum geplant – zentrale Akteure wie Staatsministerin Monika Grütters, Generalintendant Hartmut Dorgerloh, der Archäologe George Abungu und andere werden bei einem ersten Rundgang dabei sein. Die Eröffnung der einzelnen Bereiche ist in drei Etappen bis Ende 2021 geplant. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

3.31 Uhr: Berlin startet heute in den harten Lockdown

In Berlin beginnt am Mittwoch ein mehrwöchiger Lockdown mit einer Reihe von neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Darüber hatte der Senat bereits am Sonntag entschieden, nachdem sich Bund und Länder zuvor auf weitere Einschränkungen verständigt hatten. Danach wird das öffentliche Leben zunächst bis zum 10. Januar heruntergefahren. Unter anderem müssen Geschäfte mit Ausnahme von Läden für den täglichen Bedarf schließen. Das gilt etwa für Bau- und Möbelmärkte und große Kaufhäuser, aber auch Friseure und Kosmetiksalons.

Der Unterricht in den Berliner Schulen wird ab Mittwoch ebenfalls runtergefahren. Bis zu den Ferien inklusive Freitag (18. Dezember) und in der Woche vom 4. bis 8. Januar sollen die Schüler angeleitet von ihren Lehrern zu Hause lernen. Auch Kitas bieten nur noch eine Notversorgung in Einzelfällen an. Weiterhin gelten die strengen Regeln für private Treffen - maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten plus Kinder bis 12 Jahren - etwa für den Weg zur Arbeit.

Hinzu kommen Ausgangsbeschränkungen, nach denen jeder in Berlin angehalten ist, direkte Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, auf ein Minimum zu reduzieren und auf Reisen zu verzichten. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist in den kommenden Wochen nur aus triftigen Gründen zulässig.

3.31 Uhr: Lockdown in Brandenburg gegen die Ausbreitung des Coronavirus beginnt

In Brandenburg startet am Mittwoch der Lockdown gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Die Regeln sollen zunächst bis 10. Januar gelten. Zwischen 22.00 bis 5.00 Uhr gilt nun eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Die Brandenburger dürfen nur außer Haus zum Arbeiten, Einkaufen, zum Besuch von Schulen und Kitas, Ärzten und Behörden. Läden müssen geschlossen bleiben - ausgenommen die, die Waren des täglichen Bedarfs verkaufen.

Seit Dienstag können Menschen über 60 und Risikopatienten in Apotheken kostenlose FFP2-Masken erhalten. Bewohner von Alten- und Pflegeheimen dürfen nur noch einen Besucher pro Tag erhalten. Beschäftigte und Bewohner können sich dort mindestens zweimal wöchentlich auf das Coronavirus testen lassen und tragen FFP2-Schutzmasken.

3.31 Uhr: Generaldebatte im Landtag über Haushalt mit Rekordverschuldung

Der Brandenburger Landtag will in dieser Plenarwoche den Landeshaushalt für das kommende Jahr mit Rekordausgaben in Höhe von knapp 15,5 Milliarden Euro beschließen. In der Plenardebatte am Mittwoch (9.00 Uhr) geht es um den Plan der Landesregierung, insbesondere zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie neue Schulden in Höhe von rund 2,8 Milliarden Euro aufzunehmen. Dafür soll der Landtag eine Haushalts-Notlage bis Ende 2022 erklären. Dies ist die bisher höchste Kreditaufnahme für ein Haushaltsjahr.

Die Oppositionsfraktionen lehnen das ab und fordern, die Notlage und benötigte Kredite für 2022 erst im kommenden Jahr bei der Aufstellung des Haushalts zu beurteilen. Auch der Landesrechnungshof hatte verfassungsrechtliche Bedenken geäußert, weil der Haushalt jeweils nur jährlich aufgestellt werden dürfe.

Dienstag, 15. Dezember 2020

18.18 Uhr: Landtag setzt automatische Diätenerhöhung aus

Der Brandenburger Landtag hat die automatische Erhöhung der Diäten wegen der Corona-Krise für das nächste Jahr ausgesetzt. „Die Abgeordneten (...) sehen sich gehalten, sich mit den Menschen im Land solidarisch zu zeigen, die mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie kämpfen“, heißt es im Antrag der drei Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen. Ohne das Einfrieren wäre die Entschädigung für 2021 um 3,4 Prozent gestiegen.

Der Landtag hatte im Februar beschlossen, dass die Abgeordneten bis 2024 automatisch jedes Jahr mehr Geld bekommen. Der Grundbetrag steigt automatisch nach der prozentualen Einkommensentwicklung. Die Parlamentarier bekommen seit 1. Januar eine Grundentschädigung von 8608,01 Euro, die aus einem Grundbetrag und einem Betrag für Sachkosten besteht. Dazu kommen 1856,86 Euro für die Altersvorsorge.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Dennis Hohloch, kritisierte als „Frechheit“, dass die Grundlage für die künftige Berechnung der Entschädigung nicht 2019 sei, sondern 2020 und es damit mehr Geld gebe.

Der Landtag stimmte mit Mehrheit außerdem für eine Amtszulage auch für Parlamentarische Geschäftsführer, nicht nur für die Präsidentin, die Vizepräsidenten und die Fraktionschefs. Damit soll die Arbeit der Koordinierung der Geschäftsführer innerhalb der sechs Fraktionen berücksichtigt werden.

Neu ist für die Geschäftsordnung des Landtags auch ein Ordnungsgeld in Höhe von 500 Euro, wenn es zu einer „nicht nur geringfügigen Verletzung der Ordnung oder der Würde“ des Parlaments komme ohne Ordnungsruf.

17.55 Uhr: GEW wirft Senat Ignoranz gegenüber Kitas vor

Die Gewerkschaft GEW hat dem Senat vorgeworfen, die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas nicht genug zu unterstützen. Sie müssten überwiegend ohne Masken und Mindestabstände arbeiten und seien einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt, kritisierte die Vorsitzende der GEW Berlin, Doreen Siebernik, am Dienstag. „Sie kommen an ihre Grenzen. Tag für Tag.“ Es sei außerdem unhaltbar, dass die Kitas entscheiden sollten, welche Familien während des am Mittwoch beginnenden Lockdowns einen Anspruch auf Notbetreuung hätten, sagte Siebernik. Schon während des ersten Lockdowns hätten unklare Regelungen zu Rangeleien an den Kita-Türen geführt.

Eine Sprecherin der Bildungsverwaltung teilte am Dienstag auf Anfrage mit, das Land Berlin habe für den Gesundheitsschutz des Kita-Personals bereits erhebliche zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Dazu zählten rund 2,5 Millionen Euro für die Träger, um Schutzmaßnahmen zu finanzieren und mehr als 400.000 Euro für CO 2 -Messgeräte für die Kitas. „Außerdem wurden Teststellen für Personen ohne Symptome eingerichtet, und nun können auch die mobilen Teststellen von Kita-Beschäftigten in Anspruch genommen werden“, so die Sprecherin.

Das Vorgehen für die Notversorgung entspreche außerdem dem Wunsch der Kita-Träger. Die Erfahrungen aus der Lockdown-Phase hätten dazu geführt, dieses Mal bewusst auf die Liste der systemrelevanten Berufe zu verzichten, mit der im Frühjahr festgelegt wurde, welche Kinder Anspruch auf Betreuung hatten. „Dieses Verfahren hat sich im Kita-Bereich - anders als im Schulbereich - nicht bewährt.“

Damals seien bis zu 65 Prozent der Kinder in den Kitas gewesen. Nun will der Senat diesen Kreis auf diejenigen begrenzen, die eine Betreuung unbedingt benötigen. Dafür sei eine flexible Herangehensweise erforderlich, die den konkreten Bedarf im Einzelfall berücksichtige, so die Sprecherin.

17.32 Uhr: Gefälschte Quarantänebescheide

Im Bezirk Mitte verteilen Unbekannte gefälschte Quarantäneberichte. Das bestätigte Mittes Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe (SPD) am Dienstagabend. Auf der angeblichen Mitteilung des Bezirksamts Mitte werden häusliche Quarantänen bis zum 24. Dezember 2020 ausgesprochen.

„Ich bin fassungslos, dass von unbekannter Seite vorsätzlich gefälschte Dokumente an Unbeteiligte versandt werden“, sagte Gothe der Berliner Morgenpost und kündigte an, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Hinweise zu den Schreiben nimmt das Bezirksamt per Mail an corona@ba-mitte.berlin.de entgegen.

16.37 Uhr: 53 weitere Tote, 1129 Neuinfektion in Berlin

In Berlin sind binnen 24 Stunden 53 weitere Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Die Zahl der Todesopfer steigt damit auf 899. 1129 Menschen haben sich nachweislich neu mit Corona infiziert, 60.920 Menschen gelten als genesen. Zurzeit sind 19.116 Menschen in Berlin nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

1401 Menschen werden derzeit in Berliner Krankenhäusern wegen Corona behandelt, davon 350 auf Intensivstationen. Die Corona-Ampel für den 4-Tage-R-Wert steht mit 0,94 auf Grün. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 200,6, die Ampel zeigt damit weiter Rot. 28 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt, auch diese Ampel steht deshalb auf Rot.

Die meisten Neuinfektionen meldete Mitte mit 221, gefolgt von Reinickendorf mit 200 und Pankow mit 133. Neukölln meldete keine Zahlen.

15.53 Uhr: Gesundheitssenatorin Kalayci zum Impfstart: Wir sind gut vorbereitet

Berlin will so schnell wie möglich mit den Corona-Impfungen beginnen, wenn der Impfstoff zur Verfügung steht. „Wir haben uns innerhalb der Bundesländer verständigt, dass, wenn der Impfstoff kommt, wir sofort mit dem Impfen starten“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Dienstag nach der Sitzung des Senats. „Wir sind in Berlin gut vorbereitet. Die Impfzentren werden Anfang der Woche fertig sein.“

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will den Weg dafür freimachen, dass der Corona-Impfstoff der Unternehmen Pfizer und Biontech bereits vor Weihnachten auch in der EU zugelassen wird. Bereits am 21. Dezember werde sie ihr Gutachten dazu vorlegen, kündigte die Behörde am Dienstag in Amsterdam an. Es gilt als so gut wie sicher, dass die EMA grünes Licht geben wird. Formell muss dann noch die EU-Kommission zustimmen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Dienstag, er sei optimistisch, dass der Impfstoff am 23. Dezember zugelassen werde.

Gesundheitssenatorin Kalayci sagte dazu: „Wenn es dazu kommen sollte, dass am 23. die Zulassung bei der EMA kommt, dann muss man ein paar Tage noch dazu rechnen, bis der Impfstoff uns erreicht.“ Kalayci kündigte an, die Impfungen sollten in den Pflegeheimen beginnen: „Das wird das Erste sein, womit wir starten werden mit mobilen Impfteams“, so die SPD-Politikerin. Die Pflegeeinrichtungen seien bereits informiert und seien aufgefordert, sich auf die Impfungen vorzubereiten.

15.47 Uhr: Abgeordnetenhaus plant Sondersitzung am 7. Januar wegen Corona

Angesichts der ernsten Situation in der Corona-Krise plant das Berliner Abgeordnetenhaus eine Sondersitzung am 7. Januar. Dabei soll es ausschließlich um das Thema Corona gehen, wie die Parlamentsverwaltung am Dienstag mitteilte. Eine zentrale Rolle dürften in der Plenarsitzung die Beschlüsse spielen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer nächsten Schalte am 5. Januar fassen wollen. Sie müssen darüber entscheiden, ob der am Mittwoch beginnende harte Lockdown verlängert wird oder nicht. Bisher ist er bis zum 10. Januar befristet.

Der Ältestenrat und der Krisenstab Pandemie des Abgeordnetenhauses beschlossen am Dienstag zudem, im Zuge des Lockdowns alle Ausschusssitzungen bis zum 10. Januar abzusagen.

15.22 Uhr: Gewebo Pro und Hofbräu Berlin eröffnen Tagestreff für Obdachlose

Das Hofbräu Berlin öffnete seine Räume nahe dem Alexanderplatz als Tagestreff für Obdachlose. Das gaben die Gewebo pro und das Hofbräu Berlin am Dienstag bekannt. Der Tagestreff Mitte an der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte ist zunächst Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Bei Bedarf sei eine Erweiterung auf das Wochenende geplant.

Dem Hygienekonzept folgend können sich jeweils bis zu 80 Menshen in zwei Durchläufen gleichzeitig im Tagestreff aufhalten. Köchinnen und Köche des Hofbräu bereiten Mahlzeiten zu. Zudem bieten Beschäftigte der Gebewo pro mehrsprachige Beratungs-, Vermittlungs- und Beschäftigungsangebot an. Auch ein medizinisches Angebot sei geplant.

Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) teilte mit: „Die Corona-Pandemie hat die Lebenssituation obdachloser Menschen erheblich verschlechtert, sie leben unter sehr prekären Verhältnissen. Mit viel Kreativität und Engagement haben wir es geschafft, die Kältehilfe zu entzerren, Hostels und weitere 24/7-Einrichtungen in Betrieb zu nehmen. Im Hofbräu Mitte ist jetzt ein Tagestreff für obdachlose Menschen eigerichtet worden, dort bekommen die Gäste warmes Essen, Getränke und eine mehrsprachige Sozialberatung, damit sie einen Weg aus der Obdachlosigkeit und eine dauerhafte Unterbringung finden.“

15.07 Uhr: Schlangestehen für den Friseurbesuch

Letzte Gelegenheit: Menschen stehen am Dienstag vor einem Friseur in Wittenau Schlange.

Foto: BM

14.54 Uhr: Pop - Hotelübernachtungen für Familienbesuche möglich

Hotels in Berlin sollen über Weihnachten nur in Ausnahmefällen Gäste beherbergen. Das gilt aber grundsätzlich auch für Familienbesuche, wie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop am Dienstag nach der Sitzung des Senats erläuterte. „Bei den Übernachtungen ist es so, dass wir sehr klar appelliert haben, Reisen im Rahmen der Weihnachts- und Silvesterfeiertage zu unterlassen, wo nicht nötig“, sagte die Grünen-Politikerin. „Notwendige private Gründe“, die Hotelübernachtungen erlauben, können Pop zufolge auch bei Familienbesuchen gelten, etwa wenn die 87-jährige Tante sonst ganz alleine wäre. „Dann soll man lieber ins Hotel gehen, als bei der 87-jährigen Tante einzuziehen über Weihnachten“, sagte Pop.

Das gelte aber nur „in ganz eingeschränktem Rahmen“. „Der allgemeine Appell ist, Familienbesuche zu Weihnachten möglichst zu unterlassen“, so die Wirtschaftssenatorin. „Es ist nicht allgemein damit gemeint, dass man zu Besuchszwecken nach Berlin kommt und in Hotels nächtigt.“ Pop nannte ein weiteres Beispiel: Auch wenn jemand in Berlin gestrandet sei, weil er Anschlüsse nicht bekommen habe, müsse es die Möglichkeit für eine Hotelübernachtung geben.

14.45 Uhr: Abgeordnetenhaus bleibt bis Ende März im Krisenmodus

Das Berliner Abgeordnetenhaus bereitet sich darauf vor, dass die Corona-Pandemie bis mindestens Ende März andauert. Bis zum 31. März werden weiter die bisher geltenden Beschlüsse zur Kontaktvermeidung gelten, teilte die Parlamentsverwaltung nach einer Sitzung des Krisenstabes und des Ältestenrates mit. Auch der Mund-Nasen-Schutz ist bis Ende März im Hause zu tragen. Alle Ausschusssitzungen wurden für die bisher festgelegte Zeit des Lockdowns bis 10. Januar abgesagt. Am 7. Januar trifft sich das Landesparlament zu einer Sondersitzung, um über die Corona-Pandemie zu beraten. Regulär tagt das Plenum wieder am 14. Januar.

14.33 Uhr: Mehr als die Hälfte der Schüler in Brandenburg im Unterricht

In Brandenburg sind am Montag noch mehr als die Hälfte der Schüler zum Unterricht in der Schule erschienen. Eine Abfrage in den Schulen habe ergeben, dass am Montag rund 55 Prozent der Schüler in den Schulen waren, teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit. Also seien 45 Prozent der Schüler, darunter etwa 5 Prozent mit einer Krankschreibung, zuhause geblieben.

In dieser Woche ist wegen des starken Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in Brandenburg die Präsenzpflicht für Schüler aufgehoben. Die Eltern können den Schulleitungen formlos anzeigen, wenn ihr Kind zuhause bleiben soll. Allerdings müssten die Eltern ihre Kinder in der Unterrichtszeit zuhause zum Lernen anhalten, erklärte das Ministerium. „Damit ist eine Teilnahme am (Distanz-)Unterricht gesichert und es entstehen keine Fehltage“, hieß es in der Mitteilung.

14.23 Uhr: Schärfere Besuchsregeln und mehr Tests in der Pflege

Im Zuge des Lockdowns zur Eindämmung der Corona- Pandemie ab Mittwoch gelten für Pflegeheime in Berlin neue Regeln. So müssen die Beschäftigten verpflichtend alle zwei Tage auf das Coronavirus getestet werden, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung mitteilte. Besucher dürfen nur dann in die Einrichtungen kommen, wenn sie Maske tragen und ein negatives Testergebnis vorweisen. Dieses darf nicht älter als 24 Stunden alt sein, andernfalls sollen sich Besucher vor Ort testen lassen können.

Für Besuche gilt Kalayci zufolge bis auf Weiteres die „1:1:1“-Regelung: Pro Heimbewohner ein Besucher pro Tag für je eine Stunde. Über Weihnachten - konkret vom 24. bis 28. Dezember - darf jeder Heimbewohner bis zu drei Besucher am Tag empfangen.

In mehreren Berliner Pflegeheimen gab es in den letzten Wochen und Monaten größere Corona-Ausbrüche. Zuletzt machte eine Einrichtung im Bezirk Reinickendorf Schlagzeilen, wo sich 80 von 170 Bewohnern sowie 30 Angestellte infizierten. Mindestens 12 Menschen starben. Nach Angaben Kalaycis soll die Heimleitung abgesetzt werden.

14.10 Uhr: Woidke rechnet auch nach Impfstart noch mit Corona-Beschränkungen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Bürger auch für das nächste Jahr auf weitere Einschränkungen in der Corona-Krise vorbereitet. „Wir müssen uns ehrlich machen: Auch wenn die Impfungen starten werden, wird es weiterhin für eine gewisse Zeit Beschränkungen geben müssen“, sagte Woidke am Dienstag im Landtag in Potsdam. „Was ist dieser Verlust an Lebensqualität und liebgewonnen Freiheiten gegen Krankheit und Tod?“ Er verteidigte den harten Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen, der an diesem Mittwoch beginnt. Woidke appellierte an alle Bürger, zusammenzuhalten und sich an die Regeln zu halten.

Der Regierungschef wandte sich gegen Gegner der Corona-Regeln. „Das Coronavirus ist brandgefährlich“, sagte Woidke. „Wer das jetzt immer noch nicht wahrhaben will, wer weiter die Fakten leugnet, wer an eine Verschwörung glaubt, wer meint, sich nicht an die festgelegten Regeln halten zu müssen, der gefährdet sich und andere im höchsten Maße, der handelt verantwortungslos.“

AfD-Fraktionschef Christoph Berndt zweifelte die von der Regierung beschriebene Gefährlichkeit des Coronavirus als „Hypothese vom Killervirus“ an und bezeichnete schärfere Beschränkungen als falsch. Er warf der Landesregierung vor, kein Interesse an einer realen Lageeinschätzung zu haben. „Nur so (…) ist es auch zu erklären, dass der Lockdown, der seit Anfang November nichts gebracht hat, nun fortgesetzt und verstärkt werden soll“, sagte Berndt.

13.49 Uhr: DRK probt mit mobilem Impfteam in Brandenburger Pflegeheim

Ein Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat im Brandenburger Pflegeheim „Saalower Berg“ die Impfung von Bewohnern gegen das Coronavirus geprobt. „Es ging darum die Abläufe und den Zeitrahmen für die bevorstehenden Impfungen zu testen“, erläuterte DRK-Sprecherin Marie-Christin Lux nach dem Probelauf am Dienstag. Der DRK-Landesverband organisiert in Brandenburg die mobilen Teams, die Bewohner und Mitarbeiter von Seniorenheimen impfen sollen.

In dem Heim in einem Ortsteil der Gemeinde Am Mellensee (Teltow-Fläming) wurden am Dienstag zehn Bewohner jeweils durch einen Termin vom Vorgespräch bis zur simulierten Impfung geführt. Für jede Impfung seien etwa zehn Minuten notwendig, berichtete Lux. In dem Heim leben 65 Bewohner in drei Wohngruppen. „Hinzu kommen die Mitarbeiter, die auch mitgeimpft werden sollen“, sagte Lux. Die Impfungen müssten wegen der begrenzten Haltbarkeit der Impfdosen an einem Tag durchgeführt werden. „Je nach Größe des Heims müssen entsprechend viele Impfteams eingesetzt werden“, erläuterte Lux.

13.38 Uhr: Kein verkaufsoffener Sonntag am 20. Dezember

Der Berliner Senat hat zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Einschränkungen und Verbote am Montag offiziell beschlossen und veröffentlicht. Demnach wird es am 20. Dezember 2020 keinen verkaufsoffenen Sonntag geben. Das teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Dienstag mit.

13.24 Uhr: Brandenburger Landtag gedenkt verstorbener Corona-Patienten

Der Landtag in Brandenburg hat zu Beginn seiner letzten Plenarwoche in diesem Jahr an die Menschen erinnert, die mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. „Dieses Jahr hat viel Leid gebracht“, sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Dienstag in Potsdam. „Trauer braucht Raum, auch in einer debattenreichen Sitzung.“ Deshalb wolle sie an die Menschen erinnern, die mit oder an der Corona-Erkankung gestorben seien. Die Abgeordneten standen auf und gedachten der Toten. Liedtke dankte dem medizinischen Personal und allen Helfern in den Krankenhäusern. Seit März starben im Land 612 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

13.19 Uhr: Senatorin Pop nennt Lockdown „unausweichlich“

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat den mehrwöchigen Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab Mittwoch als „unausweichliche Maßnahme“ bezeichnet. Es gebe nach zwischenzeitlicher Stabilisierung auf hohem Niveau wieder einen Anstieg der Infektionszahlen und mehr Todesfälle, sagte Pop am Dienstag nach der Senatssitzung. Krankenhäuser und Intensivstationen seien zunehmend belastet, viele Beschäftigte hier „am Ende ihrer Kräfte.“ Am Mittwoch wird das öffentliche Leben in Berlin weitgehend heruntergefahren - zunächst befristet bis 10. Januar.

12.42 Uhr: Corona macht guten Vorsätzen oft Strich durch die Rechnung

Die Corona-Pandemie war für viele Menschen eher hinderlich, wenn es um ihre guten Vorsätze für 2020 ging. In einer am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit gab gut die Hälfte (51 Prozent) der Befragten an, dass es schwerer war, Vorhaben umzusetzen. Knapp jedem Fünften (19 Prozent) fiel es leichter und bei 29 Prozent hatten die Einschränkungen durch die Pandemie keinen Einfluss auf das Durchhaltevermögen.

Weniger Stress, aber freundlicher zu Klima sowie Familie und Freunden - das waren die Top-Vorsätze für 2020. Auch im kommenden Jahr steht bei den meisten Befragten der Stressabbau mit 65 Prozent an der Spitze. Mehr Zeit für Familie und Freunde wünschen sich 64 Prozent. 63 Prozent wollen sich umweltbewusster verhalten. Auf Platz vier landet der Vorsatz, sich mehr zu bewegen oder Sport zu treiben (60 Prozent). Hier zeigt sich laut DAK der stärkste Anstieg um vier Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. 53 Prozent möchten sich gesünder ernähren. Um zwei Prozentpunkte zurückgegangen ist demnach der Wunsch, abzunehmen.

Für die Untersuchung wurden rund 3500 Menschen befragt. Allerdings hatte nicht jeder gute Vorsätze für das laufende Jahr gefasst. Nur 43 Prozent der Befragten – mehrheitlich zwischen 14 und 29 Jahren - erinnerten sich daran, für 2020 gute Vorsätze gefasst zu haben. 57 Prozent hatten sich nichts Besonderes vorgenommen.

12.39 Uhr: CDU-Fraktionschef Redmann: AfD verweigert reduziertes Landtagsplenum

Trotz des harten Lockdowns wegen der Corona-Pandemie wird der Brandenburger Landtag in dieser Woche voraussichtlich in nur wenig reduzierter Form tagen. Die AfD habe in den Gesprächen der Fraktionen die Rücknahme von Tagesordnungspunkten und eine Halbierung der Zahl der 88 Abgeordneten im Plenum abgelehnt, kritisierte CDU-Fraktionschef Jan Redmann am Dienstag vor Beginn der Plenarsitzung. „Ich kann nur hoffen, dass von den Landtagssitzungen kein Hotspot ausgeht“, mahnte Redmann. Die Sitzplätze der Abgeordneten sind im Plenarsaal mit Plastikscheiben abgeteilt und die Abgeordneten sitzen teilweise auch auf der Tribüne.

In den Beratungen der Fraktionen wurde jedoch erreicht, dass der Plenartag am Freitag gestrichen wurde. In dieser Woche will der Landtag über den Haushalt für 2021 mit einer geplanten Rekordverschuldung in Höhe von 2,8 Milliarden Euro entscheiden.

12.23 Uhr: Berliner Apotheken verteilen kostenlose FFP2-Masken für Risikogruppen

In den Berliner Apotheken hat die Ausgabe von kostenlosen FFP2-Masken für bestimmte Gruppen begonnen. Schon morgens gab es vor einigen Apotheken daher Warteschlangen. „Zum Teil war der Andrang groß“, sagte Stefan Schmidt, Sprecher des Berliner Apotheker-Vereins am Dienstag. Manche Apotheken hätten Zeitfenster für die Ausgabe der Masken festgelegt. Schmidt empfahl, wer noch Masken habe, solle nicht gleich am Anfang in die Apotheke gehen, sondern besser noch warten. So lasse sich verhindern, dass durch Warteschlangen ein zusätzliches Infektionsrisiko entstehe. Zum Abholen der kostenlosen FFP2-Masken ist Zeit bis zum 6. Januar.

Über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Asthmatiker, Diabetiker oder Schlaganfallpatienten, können jeweils drei Masken in der Apotheke bekommen. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums reicht dafür die Vorlage des Personalausweises „oder die nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen“. Schmidt empfahl, sich an seine Stammapotheke zu wenden, wo die Krankengeschichte bereits bekannt sei.

12.16 Uhr: Am 27. Januar: Union führt Mitgliederversammlung virtuell durch

Die Mitgliederversammlung vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin wird virtuell über die Bühne gehen. Die Köpenicker werden die Mitglieder für den 27. Januar 2021 einladen, die für das vierte Quartal 2020 geplante Veranstaltung per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone zu verfolgen, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

„Die weitere Entwicklung der pandemischen Lage ist derzeit nicht vorhersehbar und so ist davon auszugehen, dass auch im 1. Quartal 2021 keine Präsenzveranstaltungen in geschlossenen Räumen erlaubt sein werden“, begründete Union die Entscheidung.

12 Uhr: FFP2-Masken gratis in Brandenburger Apotheken

In Brandenburgs Apotheken hat die Ausgabe von kostenlosen FFP2-Masken an Menschen begonnen, die zur Corona-Risikogruppe gehören. „Die Masken können in den Apotheken abgeholt werden, unter der Maßgabe der Verfügbarkeit“, sagte der Sprecher des Apothekerverbandes Brandenburg, Mathias Braband-Trabandt, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen können sich bis zum 6. Januar drei Masken abholen. Dazu genügt nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums die Vorlage des Personalausweises „oder die nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen“. Zur Abholung könne auch eine andere Person bevollmächtigt werden. Ab 1. Januar können diese Menschen zwölf weitere Masken gegen Coupons der Krankenkasse und einem Eigenanteil von 2 Euro pro 6 Masken erhalten.

11.18 Uhr: BVV Tempelhof-Schöneberg nur in reduzierter Form

Aufgrund des Lockdowns in Berlin ab Mittwoch findet die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg am 16. Dezember nur in reduzierter Form statt. Die BVV werde voraussichtlich nur kurz und in reduzierter Besetzung zusammentreten, um über Sondermittel zu befinden. Seit Monaten soll das erste Mal wieder im BVV-Saal im Rathaus Schöneberg getagt werden. Alle anderen Tagesordnungspunkte einschließlich der Einwohnerfragen werden vertagt, schreibt das BVV-Büro in einer Pressemitteilung. Über die verschobenen Themen wird dann voraussichtlich erst im Januar entschieden.

„Die Fraktionsvorsitzenden sind mit mir einer Meinung, dass die BVV Tempelhof-Schöneberg ihrer Verantwortung für die Stadtgesellschaft gerecht werden und daher auf eine Sitzung verzichten muss“, sagt Stefan Böltes (SPD). Laut des BVV-Vorsitzenden habe man die Sitzung zunächst gänzlich absagen wollen. Wegen noch in diesem Jahr zu vergebender Gelder habe man sich aber für einen Kompromiss entschieden. Getagt werde nur mit 24 statt 55 Bezirksverordneten.

11.12 Uhr: Gasag schließt Kundenzentren

Die Unternehmen der Gasag-Gruppe schließen wegen der Corona-Pandemie ab Mittwoch ihre Kundenzentren. Die Maßnahme gilt für die Gasag und ihre brandenburgischen Tochtergesellschaften EMB Energie Mark Brandenburg, SpreeGas sowie die Stadtwerke Forst. Dsa teilte die Gasag am Dienstag mit. Damit wollen die Unternehmen der Ausbreitung des Coronavirus entgegenwirken und Kunden sowie Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung schützen. Für Auskünfte und Änderungen können Kundinnen und Kunden stattdessen den Online-Service des zuständigen Energieversorgers nutzen.

11.04 Uhr: Mehr als 30.000 Corona-Infektionen in Brandenburg

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen ist in Brandenburg seit Beginn der Pandemie auf 30.257 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden stieg die Zahl der Neuinfektionen um 642 auf diesen Gesamtwert, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. 10.342 Brandenburger sind akut an Covid-19 erkrankt, davon müssen 836 in Krankenhäusern behandelt werden. 154 Patienten liegen auf Intensivstationen, davon müssen 109 beatmet werden. Insgesamt 612 Brandenburger sind bisher in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, gegenüber dem Vortag waren dies 31 mehr.

Das Niveau neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche stieg für ganz Brandenburg auf 220,4 und liegt damit weiter über dem kritischen Wert von 200. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde im Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit 575,1 registriert, gefolgt von den Landkreisen Elbe-Elster (484,2) und Spree-Neiße (421,2).

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will dem Landtag am Dienstag über die Beschlüsse von Bund und Ländern vom Sonntag zum harten Lockdown berichten. Das Brandenburger Kabinett hatte die neuen Regeln am Montag verabschiedet. Ab Mittwoch darf man nur noch wegen wichtiger Gründe draußen unterwegs sein, etwa zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt. Nachts gilt eine noch striktere Ausgangsbeschränkung von 22.00 bis 5.00 Uhr. Nur noch Geschäfte für den täglichen Bedarf haben offen.

10.59 Uhr: Impfzentren in Berlin werden mit leichter Verspätung fertig

Die sechs für Berlin geplanten Impfzentren werden erst mit leichter Verspätung fertig. Vorgesehen war, dass sie Mitte Dezember startklar sein sollten. Der Projektleiter für den Aufbau, Albrecht Broemme, sagte der RBB-„Abendschau“, der Termin verschiebe sich. Ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit versicherte am Dienstag: „Die Impfzentren sind am 21. Dezember fertig.“

Sie sollen auf dem früheren Flughafen Tegel (Terminal C), in einer Halle auf dem Messegelände, im Hangar 4 in Tempelhof, dem Velodrom in Pankow, der Arena in Berlin-Treptow und im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding entstehen. In den sechs Impfzentren sollen die Impfkandidaten der ersten Phase, zum Beispiel Ältere über 80 Jahre, geimpft werden.

Die Verspätung um eine Woche hat voraussichtlich keine praktischen Folgen: Impfungen sind derzeit noch nicht möglich, weil der Impfstoff in Deutschland noch nicht zur Verfügung steht. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte am vergangenen Donnerstag außerdem angekündigt, dass es für die Impfungen bei Menschen in Berliner Pflegeheimen mobile Impfteams geben soll.

10.05 Uhr: Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Mitte - 23 Tote

In Berlin-Mitte hat es einen Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim mit 23 Toten gegeben. Wie der Tagesspiegel berichtet, handelt es sich um das Gesundheits- und Pflegezentrum „Goldenherz“. Dem Bericht zufolge haben sich mehr als 150 Personen mit dem Virus infiziert. Davon seien 108 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 46 Mitarbeiter infiziert. Unter den Verstorbenen sind laut Tagesspiegel 22 Bewohner und ein Mitarbeiter.

9.02 Uhr: Grenze zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice bleibt teilweise geöffnet

In Frankfurt (Oder) können bestimmte Personen trotz des bevorstehenden Corona-Lockdowns weiter die Grenze nach Slubice überqueren. Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) sagte am Dienstag im Inforadio vom RBB, möglich sei das für Berufspendler, Schüler, Studierende und für Menschen, die Familienmitglieder im jeweils anderen Teil der Doppelstadt besuchen möchten. „Es ist eine bessere Situation als im Frühjahr“, so Wilke. „Wir haben ja sehr darum gekämpft, dass man nicht einfach jetzt die Grenze wieder schließt.“

Verboten sei dann allerdings der so genannte „kleine Grenzverkehr“, etwa zum Einkaufen, Tanken oder für Dienstleistungen. „Das wird ab Mittwoch nicht mehr möglich sein - und das ist auch in Ordnung“, sagte Wilke.

7.29 Uhr: Lockdown in Berlin offiziell beschlossen

Der Berliner Senat hat zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Einschränkungen und Verbote auch offiziell beschlossen und veröffentlicht. Das teilte die Senatskanzlei am späten Montagabend mit. „Die Verordnung tritt am 16. Dezember 2020 in Kraft und gilt zunächst bis zum Ablauf des 10. Januar 2021“, hieß es dazu.

Der Senat hatte sich am Sonntag darauf verständigt, weitgehend die zuvor getroffene Bund-Länder-Vereinbarung zu übernehmen und das öffentliche Leben ab Mittwoch noch weiter herunterzufahren. Welche Corona-Regeln in Berlin ab Mittwoch gelten, lesen Sie HIER.

4.31 Uhr: Lichtblicke: Botschaften von Bürgern am Schloss Bellevue

Mit einer Lichtprojektion am Schloss Bellevue will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Ende des schwierigen Coronajahres ein Zeichen des Zusammenhalts setzen. Von diesem Dienstag an bis Donnerstag jeweils von 16.30 bis 22.00 Uhr werden Botschaften von Bürgern an der Fassade des Schlosses zu lesen sein, teilte ein Referent mit. Bereits 630 Botschaften sind demnach eingegangen, weitere Bürger könnten sich beteiligen. „Ich möchte wissen, was Sie bewegt und Ihnen auf dem Herzen liegt. Und trotz aller Ungewissheit, die Corona mit sich bringt: Was wünschen Sie sich für unsere Gesellschaft? Was sind Ihre Hoffnungen für die Zukunft?“, hieß es vom Bundespräsidenten.

Zu den bereits eingereichten Botschaften gehören diese: „Ich möchte wieder die Welt entdecken. Ich habe Meerweh, ich habe Bergweh, ich habe Fernweh.“, „An Herausforderungen kann man wachsen und daraus etwas Neues entstehen lassen! Niemals die Zuversicht verlieren!“ und auch ganz persönliche Nachrichten wie diese: „Liebste Omi, dieses Jahr bist Du 102 geworden - leider konnten wir uns nicht einmal umarmen. Halte durch! Wir verschieben‘s auf 2021 zum 103.“.

3.31 Uhr: Landtag entscheidet über stärkere Beteiligung an Corona-Regeln

Einen Tag nach dem Kabinettsbeschluss zum harten Lockdown in Brandenburg entscheidet der Landtag über mehr Mitwirkung bei neuen Regeln gegen das Coronavirus. Die Abgeordneten stimmen am Dienstag (13.00 Uhr) über einen Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen sowie der oppositionellen Freien Wähler ab, nach dem der Landtag eine neue Corona-Verordnung auch stoppen kann. Die Landesregierung soll verpflichtet werden, den Gesundheitsausschuss des Landtags noch vor dem Erlass einer Verordnung zu informieren. Nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Erik Stohn kann damit auch die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung steigen.

Die Parlamentarier wollen auch über eine Aussetzung der automatischen Erhöhung ihrer Diäten entscheiden. Im Antrag der drei Koalitionsfraktionen heißt es: „Die Abgeordneten (...) sehen sich gehalten, sich mit den Menschen im Land solidarisch zu zeigen, die mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie kämpfen.“ Der Landtag hatte im Februar beschlossen, dass die Landtagsabgeordneten bis 2024 automatisch jedes Jahr mehr Geld bekommen. Der Grundbetrag steigt automatisch nach der prozentualen Einkommensentwicklung. Danach wäre die Entschädigung für 2021 um 3,4 Prozent gestiegen.

Montag, 14. Dezember 2020

19.45 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Kapek will auch „Zündverbot“ zu Silvester

Die Berliner Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek fordert Nachbesserungen bei dem von Bund und Ländern wegen der Corona-Pandemie vereinbarten Verkaufsverbot für Silvesterböller. „Nur wenn es eine konsequente Regelung inklusive eines Kauf- und Zündverbots gibt, können wir wirklich davon ausgehen, dass es keine Böllerei in der Silvesternacht geben wird“, sagte Kapek am Montag aus Anfrage.

„Um Verletzungen vorzubeugen und das überlastete Rettungs- und Pflegepersonal zu entlasten, fordern wir daher Bundesinnenminister Horst Seehofer auf, die Sprengstoffverordnung entsprechend anzupassen und die Regelungslücke zu schließen.“

19.30 Uhr: FFP2-Masken werden an Senioren und chronisch Kranke verteilt

Von Dienstag an können Berliner, die zu einer Corona-Risikogruppe gehören, die ersten kostenlosen FFP2-Masken erhalten. Eine entsprechende Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums tritt dann in Kraft, wie ein Ministeriumssprecher bestätigte. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände rechnet mit enormem Kundenandrang und warnt vor langen Warteschlangen.

In einem ersten Schritt sollen ab Dienstag über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen drei Masken gratis in der Apotheke holen können. Zum Abholen ist Zeit bis zum 6. Januar. Dazu genügt die Vorlage des Personalausweises oder die nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen. Zur Abholung könne auch eine andere Person bevollmächtigt werden.

19 Uhr: Buchläden dürfen in Berlin offen bleiben

Tierbedarf, Fahrräder, Lebensmittel, Sanitäts- und Drogeriebedarf: Diese und einige andere Sortimente finden sich auf der Liste der Ausnahmen vom harten Lockdown, den die Ministerpräsidenten der Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag in ihrem Beschlusspapier aufgeführt haben. In Berlin soll ein gerade in der Vorweihnachtszeit bedeutender Sektor hinzukommen: die Buchläden. Lesen Sie hier den ganzen Artikel!

18.57 Uhr: Ausgangsbeschränkungen in Brandenburg ab Mittwoch

Ab Mittwoch gilt in Brandenburg gegen das Coronavirus ein harter Lockdown. Das rot-schwarz-grüne Kabinett beschloss die schärferen Regeln am Montag, einen Tag nach der Vereinbarung von Bund und Ländern. Dazu zählt auch eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22 Uhr bis 5 Uhr, das Schließen von Läden bis auf den täglichen Bedarf und ein Feuerwerksverbot an belebten Plätzen für Silvester.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von tiefen Einschnitten, die Maßnahmen seien aber nötig: „Die Lage ist dramatisch in Brandenburg.“ Er appellierte an alle Bürger mitzumachen. Die Regeln sollen zunächst bis 10. Januar gelten.

Ab Mittwoch (16.12.) dürfen die Brandenburger tagsüber nur noch mit Ausnahmen nach draußen - zum Arbeiten, Einkaufen, zum Besuch von Schulen und Kitas, Ärzten und Behörden und für Sport allein, zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Hausstands.

Nachts werden die Beschränkungen verschärft: Von 22 Uhr bis 5 Uhr ist auch Joggen oder Spazierengehen nicht mehr erlaubt. „Damit gehen wir über den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz hinaus“, betonte Woidke. An Heiligabend und Silvester gibt es Ausnahmen für die Zeit von 22 Uhr bis 2 Uhr. Außerdem gilt ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit - Glühwein auf der Straße ist ab Mittwoch also tabu. Polizei und Ordnungsämter würden diese Beschränkungen streng kontrollieren, warnte Innenminister Michael Stübgen (CDU).

Der kleine Grenzverkehr nach Polen wird eingeschränkt. Auch kurze Einkaufsbesuche ziehen eine Quarantäne nach sich. Es gibt aber Ausnahmen, etwa für Pendler oder Schüler. Bisher war eine Quarantäne von zehn Tagen nicht nötig, wenn man sich weniger als 24 Stunden in einem Nachbarstaat als Risikogebiet aufhält.

Hotspot bleibt der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit einem Wert von 550 neuen Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche. Seit diesem Montag gelten dort schärfere Corona-Regeln wie eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 20 Uhr bis 5 Uhr.

18.47 Uhr: Schüler demonstrieren gegen Corona-Leugner

Eine Gruppe von Schülern und Studenten hat am Montagabend am Anger in Pankow gegen Corona-Leugner, rechte Verschwörungsmythen und „besorgte Eltern“ demonstriert, die seit einigen Wochen Passanten an der Breite Straße gegen Infektionsschutzmaßnahmen aufbringen wollen. Lesen Sie HIER mehr!

18 Uhr: Corona-Ausbruch in Reinickendorfer Pflegeheim - bisher zwölf Tote

In Berlin-Reinickendorf sind in einem Pflegeheim mehrere Menschen mit bzw. an einer Corona-Infektion gestorben.

Das Gesundheitsamt Reinickendorf bestätigte dem Sender RBB, dass es sich dabei um eine Einrichtung an der Techowpromenade handele. Bei dem Corona-Ausbruch seien bisher zwölf Menschen gestorben. Amtsarzt Patrick Larscheid sagte, es hätten sich bisher 80 Bewohner und 30 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert.

Man gehe davon aus, dass das Cornavirus von Besuchern in das Pflegeheim getragen worden sei. Der Betreiber kündigte an, sich am Dienstag zu den Vorfällen zu äußern.

17.31 Uhr: Berliner Senat berät über Corona-Lage

Einen Tag vor dem mehrwöchigen Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie berät der Berliner Senat am Dienstag (PK 13 Uhr) über den letzten Stand der Umsetzung. Unter anderem wollen die Senatorinnen und Senatoren einige Detailfragen besprechen, die sich nach dem Lockdown-Beschluss vom Sonntag stellen. Dazu gehört unter anderem die Frage, wo Menschen mit Holz- oder Kohleheizungen Brennstoff herbekommen, wenn etwa Baumärkte geschlossen sind.

Daneben soll es im Senat um die Teststrategie gehen. So sind in der Pflege regelmäßige Tests von Mitarbeitern, Heimbewohnern oder Besuchern vorgesehen. Mancherorts gibt es aber Umsetzungsprobleme, weil dafür Personal fehlt.

Lesen Sie auch: Schule, Weihnachten, Läden: Was in Berlin im Lockdown gilt

Der Senat hatte sich am Sonntag darauf verständigt, gemäß der zuvor beschlossenen Bund-Länder-Vereinbarung das öffentliche Leben vom Mittwoch an zunächst bis zum 10. Januar herunterzufahren. Geschäfte mit Ausnahme von Läden für den täglichen Bedarf und Schulen müssen schließen, in Kitas soll nur eine Notversorgung angeboten werden.

Der Senat appellierte an die Bevölkerung, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und die Wohnung nur aus triftigem Grund zu verlassen. Mit den Maßnahmen ist die Hoffnung verbunden, die seit längerem sehr hohen Infektionszahlen zu reduzieren und das Gesundheitswesen zu entlasten.

16.47 Uhr: Menschen eher zu Fuß oder mit Auto unterwegs

Während der Corona-Pandemie sind die Menschen in Berlin und Brandenburg nach Angaben des Landesamtes für Statistik weniger mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mehr mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs. Mit Beginn des Lockdowns Mitte März gingen die Suchanfragen beim Navigationsdienst des Handyherstellers Apple in den beiden Bundesländern massiv zurück, wie das Amt am Montag bei der Vorstellung des Jahrbuchs 2019 und eines Corona-Dossiers in Potsdam mitteilte. Dafür stiegen die Anfragen für Strecken zu Fuß und mit dem Auto an.

In Brandenburg waren Menschen den Handydaten zufolge, die von den Statistikern ausgewertet worden sind, mehr zu Fuß und mit dem Auto unterwegs als in der Hauptstadt. Hier wurden demnach weniger Anfragen für Wege gestellt. Die Statistiker vermuten, dass in Berlin die Wege zu Einrichtungen zur Deckung des täglichen Bedarfs wie beispielsweise Supermärkte kürzer sind als auf dem Land und die Menschen daher keine Navigation brauchen.

16.38 Uhr: Blutspenden in Berlin auch während Lockdown möglich und nötig

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) weist darauf hin, dass eine Blutspende in Berlin auch während des Lockdowns möglich und nötig ist. "Das Blutspendewesen gilt als systemrelevante Einrichtung in der Krankenversorgung. Deshalb wird der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in den kommenden Wochen weiterhin regelmäßig Blutspendetermine anbieten", heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Das Terminangebot weise ausschließlich Spendeorte aus, die die Einhaltung notwendiger Hygiene- und Abstandsregeln zum Schutz der Spender und des Personals sowie ehrenamtlicher Helfer ermöglichen. Für die Blutspende ist eine Online-Terminreservierung erforderlich.

16.14 Uhr: KaDeWe öffnet heute und morgen länger

Das Kaufhaus KaDeWe öffnet vor dem Lockdown länger seine Türen. „Wir freuen uns, unsere Kundinnen und Kunden am 14.12. und 15.12. zu unseren verlängerten Öffnungszeiten bis jeweils 22 Uhr im KaDeWe zu begrüßen“, teilte eine Sprecherin am Montag der Berliner Morgenpost mit.

16.04 Uhr: 1008 weitere Neuinfizierte in Berlin, 25 weitere Todesfälle

In Berlin haben sich binnen 24 Stunden weitere 1008 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie haben sich damit nachweislich 79.806 Menschen angesteckt. 25 weitere Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben, die Zahl der Todesfälle steigt auf 846. 59.579 Menschen gelten inzwischen als genesen, damit sind 19.381 Menschen in Berlin akut mit dem Coronavirus infiziert.

1372 Menschen werden derzeit mit Covid-19 in Berlins Krankenhäusern behandelt, davon müssen 337 intensivmedizinisch versorgt werden. Die Corona-Ampel für den 4-Tage-R-Wert steht mit 1,02 auf Grün, die Ampel für die 7-Tage-Inzidenz ist mit 197,5 nach wie vor rot. Auch die Ampel für den Anteil der Intensivbetten, die mit Covid-19-Patienten belegt sind, steht mit 27,4 Prozent auf Rot.

16 Uhr: GdP-Sprecher - Corona-Zahlen bei der Berliner Polizei steigen leicht

Die Corona-Zahlen bei der Berliner Polizei sind wieder angestiegen. Das meldet der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, Benjamin Jendro, bei Twitter. Demnach gebe es derzeit 104 infizierte Polizei-Mitarbeiter (+ 4 zur Vorwoche), 362 befänden sich in Quarantäne (+146). Zu den Zahlen schrieb Jendro: "Mobiles Arbeiten da, wo es geht, bitte forcieren".

Nach einer guten Tendenz zuletzt sind die Zahlen der Corona-Betroffenen in der @polizeiberlin jetzt wieder angestiegen - Den Kolleg. alles Gute - Mobiles Arbeiten da, wo es geht, bitte forcieren

* 103 infizierte Kolleg. (+4 zur Vorwoche)

* 362 weitere in Quarantäne (+146) — Benjamin Jendro (@Djeron7) December 14, 2020

Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin. Alle bisherigen Nachrichten, Entwicklungen und Zahlen zur Coronavirus-Pandemie für Berlin, die Bezirke und Brandenburg finden Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

