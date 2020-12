Corona in Berlin: 1008 Neuinfizierte, Zahl der Todesopfer steigt auf 846

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 79.806 Menschen infiziert. 846 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 59.579 Patienten gelten inzwischen als genesen. 19.381 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 197,5.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

16.14 Uhr: KaDeWe öffnet heute und morgen länger

Das Kaufhaus KaDeWe öffnet vor dem Lockdown länger seine Türen. „Wir freuen uns, unsere Kundinnen und Kunden am 14.12. und 15.12. zu unseren verlängerten Öffnungszeiten bis jeweils 22 Uhr im KaDeWe zu begrüßen“, teilte eine Sprecherin am Montag der Berliner Morgenpost mit.

16.04 Uhr: 1008 weitere Neuinfizierte in Berlin, 25 weitere Todesfälle

In Berlin haben sich binnen 24 Stunden weitere 1008 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie haben sich damit nachweislich 79.806 Menschen angesteckt. 25 weitere Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben, die Zahl der Todesfälle steigt auf 846. 59.579 Menschen gelten inzwischen als genesen, damit sind 19.381 Menschen in Berlin akut mit dem Coronavirus infiziert.

1372 Menschen werden derzeit mit Covid-19 in Berlins Krankenhäusern behandelt, davon müssen 337 intensivmedizinisch versorgt werden. Die Corona-Ampel für den 4-Tage-R-Wert steht mit 1,02 auf Grün, die Ampel für die 7-Tage-Inzidenz ist mit 197,5 nach wie vor rot. Auch die Ampel für den Anteil der Intensivbetten, die mit Covid-19-Patienten belegt sind, steht mit 27,4 Prozent auf Rot.

Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin. Alle bisheringen Nachrichten, Entwicklungen und Zahlen zur Coronavirus-Pandemie für Berlin, die Bezirke und Brandenburg finden Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

