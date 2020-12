Spezialkräfte der Polizei sollen doch umziehen

Sie sollen an der Ringbahnstraße in Tempelhof ein neues Dienstgebäude beziehen: Mitarbeiter von Spezialeinheiten der Polizei

Innenverwaltung korrigiert Angaben zur Nutzung des geplanten Anti-Terror-Zentrum in der Ringbahnstraße in Tempelhof

Berlin. In dem geplanten Anti-Terror-Zentrum der Polizei an der Ringbahnstraße in Tempelhof sollen doch auch Beamte der Spezialeinheiten untergebracht werden. Der ursprüngliche Plan, in dem Gebäude Mitarbeiter des Landeskriminalamtes und die Spezialeinheiten zusammenzubringen, werde nicht aufgegeben, stellte die Senatsverwaltung für Inneres am Montag in einer Meldung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter klar.