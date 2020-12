Raser ohne Führerschein gestoppt: Unter Drogen gefahren

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Berlin. Ohne Führerschein unterwegs, nicht versichert und mutmaßlich unter Drogen gefahren - gegen einen 36-jährigen Autofahrer laufen nach einer nächtlichen Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Berlin-Friedrichshain nun mehrere Ermittlungsverfahren. Der Mann soll in der Nacht zu Sonntag zunächst über die Karl-Marx-Allee gerast sein und, nachdem die Polizei ihn zum Anhalten aufgefordert hatte, erneut Gas gegeben haben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Auf seiner Flucht soll er überdies eine rote Ampel an einer Kreuzung ignoriert haben. In der Alfred-Jung-Straße stoppte der Mann nach Polizeiangaben das Auto wegen eines quer zur Straße abgestellten Streifenwagens. Die Polizei zog den 36-Jährigen aus dem Fahrzeug, in dem sich auch eine 25-jährige Beifahrerin befand. Bei einer Durchsuchung des Autos fand die Polizei mutmaßliche Drogen. Da ein Drogenvortest positiv ausfiel, wurde der Mann zu einer Blutentnahme gebracht.