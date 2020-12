Wasserball Auftakt: Spandau 04 startet in neue Saison

Berlin. Der deutsche Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 beginnt die neue Saison nach der zehnwöchigen Corona-Pause gleich in der Königsklasse. Von Montag bis Donnerstag wird die erste Phase der dreigeteilten Champions-League-Vorrunde im italienischen Ostia bei Rom ausgetragen. Spandau trifft in der Gruppe A auf Jug Dubrovnik, Olympiacos Piräus und Pro Recco Genua. Die weiteren Gegner sind in CC Ortigia (Italien) und CN Marseille ebenfalls europäische Spitzenteams.

"Wir sind nach der Papierform gegen diese Teams, die allesamt die Champions League in der jüngsten Vergangenheit gewonnen haben, klare Außenseiter. Aber alle haben Probleme, mit der aktuellen Lage zurechtzukommen und personell veränderte Mannschaften. Wir werden die Herausforderung annehmen und uns so teuer wie möglich verkaufen", sagte Spandau-Manager Peter Röhle.

Spandau trifft am Montag auf die Kroaten aus Dubrovnik, misst sich am Dienstag mit dem griechischen Team aus Piräus (jeweils 17.45 Uhr) und spielt am Mittwoch gegen Genua (20.15 Uhr).

Insgesamt ermitteln zwei Sechser-Gruppen in jeweils drei Turnier-"Blasen" je vier Teilnehmer für das "Final 8" Anfang Juni in Hannover. Der aktuelle deutsche Meister Waspo Hannover ist in Gruppe B als Endrunden-Gastgeber gesetzt.