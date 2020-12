Weihnachten in Berlin So wollen die Pfarrer mit ihrer Gemeinde Weihnachten feiern

Berlin. Weihnachten wird in diesem Jahr anders, so viel ist gewiss. Trotz aller Ungewissheit, ob und in welcher Form Weihnachtsgottesdienste Heiligabend und an den Feiertagen möglich sein werden, sind die Kirchen aber vorbereitet: Damit die Messen nicht ganz ausfallen, haben viele Kirchen ihre Andachten und Krippenspiele nach draußen oder auch ins Internet verlegt. Die Berliner Morgenpost hat mit fünf Berliner Pfarrerinnen und Pfarrer gesprochen und gefragt, was sie an Weihnachten mit ihrer Gemeinde vorhaben und was sich in diesem Jahr alles ändert.

Alexander Remler (49), Pfarrer in der Schilfdachkapelle der Ev. Kirchengemeinde am Groß-Glienicker See

„Corona hat das gesamte Gemeindeleben komplett auf den Kopf gestellt. Alles, was eine lebendige Kirchengemeinde ausmacht - zusammen sein, fröhlich sein, sich nah zu sein - hat es in diesem Jahr kaum geben können. Und auch für Weihnachten mussten wir natürlich ganz anders planen. Normalerweise würden an Heiligabend fünf Gottesdienste bei uns in der Kapelle stattfinden. Das geht in diesem Jahr nicht. Dafür haben wir uns aber dazu entschieden, eine Art Krippenspiel mit verschiedenen interaktiven Stationen nach draußen auf dem Gemeindegelände zu verlegen.

Der Ablauf soll an die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel anlehnen. Denn auch sie beginnt damit, dass der Kaiser August sagt, alle Menschen müssen sich in Steuerlisten eintragen. In unserem Fall soll dies aber zum Infektionsschutz dienen. Danach lassen wir uns vom Herold erklären, was überhaupt passiert und machen uns anschließend gemeinsam auf die Suche nach der Krippe. Es werden sogar sechs Schafe da sein, denen wir auf dem Weg begegnen werden. Am Ende kommen wir dann beim Weihnachtsbaum auf dem Vorplatz der Kapelle an und wollen dort unter Einhaltung der Abstandsregeln gemeinsam das Lied „Oh, du fröhliche“ singen. Das gehört für viele einfach mit dazu.

Das ganze geht an Heiligabend von 15 und 17 Uhr und das Programm wiederholt sich dann etwa alle zehn Minuten. Die traditionelle Christvesper mussten wir leider aus dem Programm streichen, dafür soll es jedoch um 22 Uhr und um 23 Uhr draußen eine Andacht geben. Auch am ersten Weihnachtstag soll es wie üblich um elf Uhr einen Gottesdienst geben, bei dem ein Teil der Gemeinde von drinnen und ein Teil von draußen dabei sein können. Gesungen wird dabei jedoch nicht. Dafür aber am zweiten Weihnachtsfeiertag, an dem wir um elf Uhr draußen vor der Kapelle gemeinsam mit dem Posaunenchor Weihnachtslieder singen wollen. So sieht jedenfalls der aktuelle Plan aus. Aber auch für unsere Gemeindemitglieder, die nicht zur Kirche kommen können, wollen wir eine kleine Überraschung nach Hause schicken.“

(Waldallee 3, 14089 Kladow, keine Anmeldung erforderlich)

Dorothea Preisler (51), Pfarrerin in der Dorfkirchengemeinde Lankwitz

„Für viele Menschen ist es schwer, dass Weihnachten in diesem Jahr so anders ist als sonst. Wenn auch Draußen-Gottesdienste verboten werden würden, dann würde mir persönlich auch etwas fehlen. Ein Weihnachten ohne Gottesdienst kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Deshalb haben wir geplant, an Heiligabend zwei Gottesdienste draußen auf der Gemeindewiese zu veranstalten, wo wir eine Bühne aufstellen werden. Bei dem frühen Gottesdienst um 14 Uhr wird hier ein Krippenspiel aufgeführt und bei dem späteren um 16 Uhr gibt es festliche, barocke Streichmusik. Ein Feuer soll es uns gemütlicher machen. Unser Grundstück ist groß, deswegen kann jeder kommen, der will, auch ohne Anmeldung.

Die Berliner Pfarrerin Dorothea Preisler

Die späteren Gottesdienste am Abend um 22 Uhr und um 23 Uhr sollen jedoch in der Kirche stattfinden. Eigentlich haben wir hier Platz für 120 Menschen, aber wegen der Abstandsregelungen sind wir beschränkt auf 30 Personen. Deshalb müssen sich die Besucher vorher anmelden. Das geht entweder telefonisch oder per E-Mail oder Brief. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist um elf Uhr in der Kirche noch ein musikalischer Gottesdienst geplant, bei dem wir gemeinsam singen wollen, wenn es erlaubt ist. Ansonsten wird es weihnachtliche Streichmusik geben und die Orgel wird erklingen. Da wir aber nicht davon ausgehen, dass alle unsere Gemeindemitglieder zu den Gottesdiensten kommen können, werden wir außerdem auf unserer Internetseite einen Gottesdienst online stellen, den eine Kollegin von mir voraufgezeichnet hat, damit wenigstens ein bisschen Weihnachtsfeeling aufkommt.

Ich selbst habe eine Weihnachtspredigt geschrieben, die man dann auch dort lesen kann. Da aber auch nicht alle Gemeindeglieder unsere Onlineangebote nutzen können, haben wir an alle über 65-Jährigen einen Brief mit der Predigt geschrieben. Ich wünsche mir, dass es schon bald wieder wird wie früher und man sich am Ende des Gottesdienstes oder nach Beerdigungen die Hand geben kann. Und Gesundheit wünsche ich mir und meinen Gemeindegliedern natürlich auch.“

(Alt-Lankwitz 15, 12247 Berlin. Anmeldung für die Abendgottesdienste erforderlich)

Jens Oliver Jacobi (46), Pfarrer der Ev. Luther-Kirchengemeinde Alt-Reinickendorf

„Weihnachten wird für und als Gemeinde, wie für wahrscheinlich alle, eine ziemliche Herausforderung. Normalerweise veranstalten wir an Heiligabend insgesamt fünf Gottesdienste, und diese sind erfahrungsgemäß immer überfüllt. Von 160 Plätzen dürften in diesem Jahr nur 25 belegt werden, also haben wir gar nicht erst versucht, für drinnen etwas zu planen. Stattdessen wird es aber vier Freiluftgottesdienste geben. Um 15 Uhr geht es los mit einem Krippenspiel unserer Konfirmanden, darauf wollten wir auf keinen Fall verzichten. Danach geht es weiter mit den zwei üblichen Christvespern, um 16.30 Uhr und um 18 Uhr. Und dann gibt es noch um 22 Uhr die traditionelle Christmette.

Jens Oliver Jacobi, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Alt-Reinickendorf

Alles findet bei uns draußen im Pfarrergarten statt. Jeder, der will, kann vorbei kommen, denn wir haben genug Platz um die Abstände einzuhalten. Falls das so nicht stattfinden kann, werden wir einen Gottesdienst per Livestream ins Internet verlegen. Wenn die Regeln es erlauben, dann wollen an den Weihnachtsfeiertagen auch zwei Gottesdienste in der Kirche veranstalten. Am 25. Dezember um 10 Uhr und am 26. wollen wir um 11 Uhr mit unserer Nachbargemeinde einen musikalischen Gottesdienst feiern. Erfahrungsgemäß kommen an diesen Tagen sowieso viel wenige Besucher.

Dennoch ist uns bewusst, dass nicht alle unserer Gemeindemitglieder in die Kirche kommen können. Deshalb wollen wir ihnen ein Stück Weihnachten nach Hause bringen. Alle Haushalte, die zu unserer Gemeinde gehören, werden einen Weihnachtsbrief mit einem Weihnachtsgruß und einem Jahresrückblick erhalten. Normalerweise ist es in unserer Gemeinde Tradition, dass wir den Weihnachtsbaum in der Dorfkirche gemeinsam schmücken. Das geht in diesem Jahr natürlich nicht. Aber es wird trotzdem wieder einen Gemeindebaum geben, diesmal im Pfarrergarten. Jeder, der will, kann seinen Weihnachtswunsch auf einen Papierstern schreiben, und diesen an den Baum hängen. Mir ist es wichtig den Menschen mit auf dem Weg zu geben, dass wir, auch wenn die Zeiten schwierig sind, uns trotzdem gewiss sein können, dass Gott uns begleitet.“

(Alt-Reinickendorf 21, 13407 Berlin; keine Anmeldung erforderlich)

Pfarrer Martin Germer, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirchengemeinde

„Wir können Heiligabend in der Gedächtniskirche feiern, weil wir eine gute Lüftungsanlage haben. Sie wird auf die höchste Stufe gestellt, damit sie das Aerosol verdünnt. Gottesdienste dauern nur eine halbe Stunde. Sie werden von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr und dann wieder von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr im stündlichen Rhythmus beginnen. Wir lassen für jede Messe 130 Besucher hinein. Das ist wenig im Vergleich zu den Jahren davor, als wir bei manchen Messen bis zu 1000 Besucher in der Kirche hatten. Während der Gottesdienste wird es Musik geben. Die Kapellknaben des Staats- und Domchores werden auftreten. Allerdings müssen wir die Details des Auftritts noch abstimmen, weil nur in kleinen Gruppen gesungen werden darf. An den letzten beiden Gottesdiensten am späten Abend wird es Jazzmusik geben. Unser Kirchenmusiker wird dabei von einem Jazz-Saxophonisten begleitet.

Der Pfarrer Martin Germer

Für alle Messen müssen Besucher sich vorher online anmelden. Bislang haben wir für jedes Zeitfenster noch genügend Platz. Besucher müssen aber abwarten, ob sie eine Anmeldebestätigung bekommen, nur dann ist ein Platz für sie reserviert. Besonders beliebt sind die Messen am späten Nachmittag. Vielleicht müssen einige also flexibel planen, wann sie in die Kirche gehen möchten. Wir wollen niemanden ermutigen oder verpflichten, in die Kirche zu gehen. Wenn Menschen zu Hause bleiben möchten, ist das auch in Ordnung. Dann können sie die Feiern in der Gedächtniskirche an Heiligabend im Fernsehen und Radio miterleben: Um 15 Uhr gibt es die Übertragung eines Gottesdienstes in der ARD, um 18 Uhr im Radiosender des RBB. Zuhause kann man die Lieder auch mitsingen – das ist in der Kirche wegen der Pandemie verboten.“

(Breitscheidplatz, 10789 Berlin. Die Online-Anmeldung für Gottesdienste finden Sie hier )

Pfarrerin Steffi Jawer, Kirchengemeinde Berlin-Kaulsdorf

„Wir haben schon im August mit der Planung für Heiligabend begonnen, weil uns klar war: Wir feiern, dass Gott zur Menschenwelt gekommen ist, und das wird auch Corona nicht ändern. Wir haben uns gegen größere Veranstaltungen im Freien entschieden, damit alle sicher feiern können. Stattdessen bieten wir Menschen rund um die Kirche einen Stationenweg an. Bis zu 30 Teilnehmer gleichzeitig können die Stationen an Heiligabend zwischen 14 und 18 Uhr ablaufen. An der ersten Station neben unserem Gemeindehaus gibt es Musik. Einzelne Sänger werden im Gemeindehaus stehen und dort Weihnachtslieder singen, die Besucher draußen hören. Nach zehn Minuten geht es dann schon weiter, zur Wiese neben der Kirche. Dort wird die Weihnachtsgeschichte interaktiv gelesen – die Teilnehmer können auch einzelne Stimmen mitsprechen, wenn sie möchten.

Die letzte Station befindet sich in der Kirche. Dort wird es eine kurze Predigt geben, das „Vater Unser“ und der Segen werden gesprochen. Die Besucher können die Krippe und den geschmückten Baum sehen. Es wird keine Sitzgelegenheiten geben. Durch einen anderen Gang als beim Einlass verlassen Besucher die Kirche wieder. Am Ausgang können sie sich ein Friedenslicht mitnehmen – die Kerzen geben wir ihnen. Sie müssen nur ein Marmeladenglas mitnehmen, damit ihre Flamme nicht auf dem Weg nach Hause erlischt. Für den Stationenweg muss man sich vorher online anmelden. Die Resonanz ist bislang sehr gut, es sind schon 50 Prozent der Plätze ausgebucht. Für alle, die Weihnachten lieber Zuhause verbringen möchten, stellen wir einen Gottesdienst, ein Krippenspiel und Lieder auf unsere Website. Wir justieren täglich nach – es kann sein, dass wir den Stationenweg wegen der Infektionszahlen noch an Heiligabend verändern oder ganz absagen müssen.“

(Dorfstraße 10, 12621, Berlin Online-Anmeldung für den Stationenweg)

Theresa Brückner (33), Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum im Berliner Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg

„Heute muss man ja immer den Satz voranschieben, wenn die Situation so bleibt… Also wenn wir dann immer noch dürfen, wollen wir unseren Weihnachtsgottesdienst in diesem Jahr nach draußen verlegen, in einer völlig anderen Form. Wir haben zum Beispiel ein Krippenspiel voraufgezeichnet, dass wir dann per Beamer abspielen. Auf gemeinsames Singen werden wir in diesem Jahr leider verzichten müssen, aber wir wollen dennoch die liebsten Weihnachtslieder wie „Stille Nacht, heilige Nacht“ oder „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ auf der Geige spielen. Außerdem werden wir traditionellerweise die Weihnachtsgeschichte lesen. Und es wird einen Baum geben, an dem die Besucher ihre Wünsche, die sie vorher auf kleine Papiersterne schreiben, anhängen können. Um 15 Uhr soll es losgehen. Jeder, der möchte, kann einfach kommen und mitgehen. Das Ganze geht dann bis 16.30 Uhr.

Pfarrerin Theresa Brückner

Außerdem werde ich vor Weihnachten noch ein Lied veröffentlichen, dass ich selbst geschrieben habe. Darin geht es um die Geschichte von Marie und Josef auf ihrem Weg nach Bethlehem und wie sie nicht so richtig wissen, wohin sie gehen - das passt finde ich zur aktuellen Situation. Sollte es allerdings nicht möglich sein, dass wir mit der Gemeinde draußen zusammen kommen können, werden wir sicherlich noch überlegen, einen Gottesdienst per Zoom zu veranstalten. Auf jeden Fall wird es am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag Zoom-Gottesdienste um 17 Uhr und um 20 Uhr geben.

Schon den ganzen Advent über haben wir an den Sonntag unter dem Hashtag #brotundliebe gemeinsam im Internet das Abendmahl gefeiert. Noch vor einem Jahr war ich fest davon überzeugt, dass man ein Abendmahl nicht digital feiern kann. Aber es hat sich gezeigt, dass es geht - sogar sehr gut. Da sieht man auch, dass man sich weiterentwickelt. Ich habe in den letzten Monaten auch sehr deutlich erlebt, dass weniger Menschen in die Kirche kommen, weil sie einfach Ansammlungen meiden wollen. Jetzt merkt man auch viel bewusster, dass es auch Menschen gibt, die auch ohne Corona nicht das Haus verlassen können. Noch ein Grund mehr, weshalb ich digitale Gottesdienste so wichtig finde. Ich finde, dass gerade jetzt der Glaube besonders wichtig ist, um den Leuten Hoffnung zu geben.“

(Götzstraße 24B, 12099 Berlin; keine Anmeldung erforderlich)