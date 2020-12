Bettina Jarasch (Grüne): „Ich möchte erste Regierende Bürgermeisterin Berlins werden“

Berlins Grüne werden mit Bettina Jarasch als Spitzenkandidatin in die Abgeordnetenhauswahl 2021 ziehen.

Landesparteitag Grüne ziehen mit Jarasch an der Spitze in den Wahlkampf

Berlin. Die Berliner Grünen haben auf ihrem Parteitag am Sonnabend ihre Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr mit großer Mehrheit gewählt. 142 der insgesamt 147 Delegierten, von denen sich coronabedingt nur wenige im Estrel-Hotel an der Neuköllner Sonnenallee versammelt hatten, gaben bei dem digital durchgeführten Wahlgang der Abgeordneten und früheren Parteivorsitzenden Bettina Jarasch ihre Stimme. Damit bekam Jarasch 96, 6 Prozent der Stimmen. Gegenstimmen gab es keine, fünf Delegierte hatten sich enthalten. Gegenkandidaten waren nicht angetreten.

Verkehrswende soll Chefinnensache werden

Der Landesvorstand hatte die 52-Jährige bereits im Oktober nominiert. Umfragen zufolge haben die Grünen 2021 gute Chancen, erstmals stärkste Partei zu werden. Jarasch könnte daher als Nachfolgerin von Michael Müller (SPD) Regierende Bürgermeisterin werden. Sollte das gelingen, wäre die 52-Jährige die erste Frau und zugleich die erste Grüne an der Spitze einer Berliner Landesregierung.

Schon vor dem digitalen Wahlgang, sprach der Grünen-Landesvorsitzende Werner Graf siegesgewiss von „Bürgermeisterin Bettina“. In seiner politischen Rede betonte er, was für die Grünen auf dem Spiel steht: „Ich will, dass Klimaschutz, dass Antidiskriminierung, die Verkehrswende und die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft zur Chefinnensache wird.“

Kritik übte Graf am Koalitionspartner SPD. „Die SPD will alles für alle, und zwar umsonst.“ Sie sage aber nicht, wie das finanziert werden soll. „Das ist Augenwischerei, das ist unseriös.“ Die CDU habe auch nicht viel zu bieten und fantasiere über Magnetschwebebahnen in der Stadt.

Jarasch warnt davor „zu tun, als wären wir Opposition“

In ihrer Bewerbungsrede warnte Bettina Jarasch davor, „jetzt so zu tun, als wären wir Opposition“. Die rot-rot-grüne Regierungskoalition habe der Stadt gut getan, „dazu stehen wir!“, sagte sie. Aber das sei nicht genug, „wir wollen zusammen noch viel weiter“, betonte sie. Es gelte, Bündnisse in der Stadt zu schließen, mit denen es gemeinsame Ziele bei der Verkehrswende, dem Klimaschutz und auch dem Mieterschutz gebe.

Dazu werden die Grünen nicht nur mit der Initiative Deutsche Wohnen enteignen reden, sondern auch mit der Deutsche Wohnen. „Wir müssen gemeinsam mit der Gesellschaft über vernünftige Lösungen nachdenken“, sagte sie. Zudem gelte es, schneller zu werden bei der Verkehrswende, beim Schienenausbau, der auch den Stadtrand anschließt, so dass sich Pendler nicht mehr im Auto durch die Stadt quälen müssen. „Ich möchte die erste Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden“, beschloss sie ihre Bewerbungsrede.