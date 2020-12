Fahrradfahrer fahren bei einer Demonstration von Umweltschützern und linken Gruppen gegen die Verlängerungen der Berliner Stadtautobahn A100 in Treptow und der A49 in Hessen. (Archivbild)

Aus Protest gegen den Ausbau von Autobahnen und für die Einhaltung der Klimaziele findet heute in Berlin eine Fahrrad-Demo statt.

Am Sonnabend müssen Verkehrsteilnehmer in mehreren Bezirken mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Zwischen 300 und 400 Fahrradfahrer werden ab 10.30 Uhr an zwei verschiedenen Orten zu einer Fahrrad-Demo starten.