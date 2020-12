Bibliotheken Mehr digitale Medien an Brandenburgs Bibliotheken

Potsdam. Die Bibliotheken in Brandenburg haben sich der Corona-Krise angepasst. Vor allem digitale Angebote sind zuletzt ausgebaut worden und erfahren immer mehr Resonanz bei den Nutzern, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. "Die Nutzung von digitalen Angeboten wie E-Medien, Datenbanken und Streamingdiensten hat sich um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht", berichtet Potsdams Stadtsprecherin, Christiane Homann. Die Zahl der Nutzer von digitalen Angeboten sei sogar um 64 Prozent gestiegen. In Trägerschaft der Landeshauptstadt befinden sich neben der Stadt- und Landesbibliothek noch zwei Stadtteilbibliotheken mit einem Kontingent von insgesamt rund 600 000 Medien.

Zur Kommunikation mit ihren Nutzern setzen die Bibliotheken verstärkt auf soziale Netzwerke. So produziert etwa die Bibliothek in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) einen Podcast auf Youtube. An den Bibliotheken der Universität Potsdam gibt es mit 1,5 Millionen elektronischen nun 200 000 Medien mehr als physische.