Wohnen in Berlin: Häuser über der Autobahn - ein Modell wird wiederentdeckt

Blick auf die Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße in Wilmersdorf.

40 Jahre nach Fertigstellung der Wohnanlage Schlangenbader Straße wird in Berlin wieder die Überbauung von Verkehrswegen geprüft.

Berlin. Auf einer Länge von insgesamt rund 77 Kilometern führen Autobahnen durch die Hauptstadt. Die Vorstellung, diese breiten, lärm- und abgasbelasteten Schneisen wieder für die Stadtgesellschaft nutzbar zu machen, hat schon in den 1970er Jahren Architekten und Planer begeistert. Mit dem über dem Stadtautobahnabzweig A104 in Wilmersdorf errichteten Wohnkomplex Schlangenbader Straße schien der Traum Ende der 1970er Jahre Wirklichkeit geworden. In den Jahren darauf folgte doch die Ernüchterung, das Projekt fand kaum Nachahmer.