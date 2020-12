Kruse verordnet sich Internetpause: "Wird still um mich"

Berlin. Union-Stürmer Max Kruse hat sich für die kommenden Tage eine Pause für alle Social-Media-Aktivitäten auferlegt. Der im Internet in den vergangenen Wochen mit kontroversen Beiträgen aufgefallene Fußball-Profi des Berliner Bundesligisten kündigte an, sich nach seinem Muskelbündelriss ganz auf die Reha konzentrieren zu wollen. "Es wird sehr, sehr still um mich", sagte der 32-Jährige noch einmal via Instagram und fügte hinzu: "Erstmal ist Sendepause in den nächsten Tagen."

Der Offensivspieler fehlt den Eisernen wegen der Verletzung erstmals in dieser Saison im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Die Verletzung hatte er sich am Freitag vergangener Woche im Derby gegen Hertha BSC (1:3) zugezogen. Etwa acht Wochen muss Union auf seinen Top-Torschützen verzichten. So lange soll die Internetpause aber nicht dauern. Vor Weihnachten werde er sich noch einmal melden, versprach Kruse.