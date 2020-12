Berlin. Ein Unbekannter ist in einem Boot in Berlin-Rummelsburg tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine Frau am Donnerstagabend die Leiche am Paul und Paula Ufer entdeckt. Es gebe keine Hinweise auf eine Gewalttat, hieß es. Der Mann habe keine Ausweispapiere bei sich gehabt und müsse deshalb erst noch identifiziert werden. Um die genaue Todesursache festzustellen, wird der Leichnam gerichtsmedizinisch untersucht.

( dpa )