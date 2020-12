Newspaper Award: 14 Auszeichnungen für die Morgenpost

Berlin. Große Ehre für die Berliner Morgenpost: Beim diesjährigen 22. European Newspaper Award ist die Berliner Morgenpost mit insgesamt 14 Preisen ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurden zahlreiche Info-Grafiken beispielsweise zum sicheren Radfahren, zur Vorratshaltung eines Haushaltes in Corona-Zeiten, zum Bienensterben oder zur Deutschen Einheit. Darüber hinaus wurde die Sonderausgabe der Berliner Illustrirten Zeitung, der Sonntags-Beilage der Morgenpost, zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren mit einem Award ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr über die großartigen Auszeichnungen“, sagte Chefredakteurin Christine Richter am Donnerstag.

An dem 22. European Newspaper Award nahmen in diesem Jahr insgesamt 164 Zeitungen aus 25 Ländern teil. Für die 20 Kategorien des Wettbewerbs gab es mehr als 4000 Einreichungen, teilte Veranstalter und Zeitungsdesigner Norbert Küpper am Donnerstag mit. Besonders viele Arbeiten gab es demnach in der speziell eingerichteten Kategorie zur Corona-Krise. „Europas Zeitungen berichten seriös und bereiten die Informationen leserfreundlich auf“, so Küpper. Auch die Berliner Morgenpost bekam in dieser Kategorie einen Preis – für die Sonntags-Titel-Seite „Wörterbuch der Krise“. Auf dieser Seite wurden am 26. April nur die vielen Wörter aufgeführt, die so schnell in die Alltagssprache eingegangen sind – von Lockdown, Maskenpflicht bis Quarantäne.

Die besten Zeitungen des Jahres 2020 kommen aus Luxemburg (Lokalzeitung „Contacto“) und den Niederlande (Regionalzeitung „Het Parool“, überregionale Zeitung „de Volkskrant“). Als beste Wochenzeitung wurde „Die Zeit“ prämiert.