Brandenburg berät über schärfere Corona-Regeln

Potsdam. Die rot-schwarz-grüne Brandenburger Landesregierung berät angesichts steigender Corona-Infektionszahlen über schärfere Regeln. "Die Lage ist sehr ernst. Es muss allen klar sein, dass wir jetzt härtere Maßnahmen brauchen", sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag. Sie setze sich dafür ein, die Corona-Verordnung schnell an die aktuelle Lage anzupassen. "Wir müssen jetzt handeln." Regierungssprecher Florian Engels sagte: "Die Situation ist angespannt und hat sich leider nicht verbessert. Die Lage in den Kliniken ist angespannt." Die Landesregierung berate sich intensiv. "Die konkreten Details werden in Kürze geklärt."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte zuvor die Schließung vieler Geschäfte in der Hauptstadt und längere Schulferien angekündigt. Ab wann das gilt, war noch offen. Müller sagte, dies müsse auch mit Brandenburg abgestimmt werden.