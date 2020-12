Wir suchen den Berliner des Jahres 2020

Dieses Jahr wird in die Geschichtsbücher eingehen. 2020, das Jahr, in dem die Corona-Pandemie unser aller Leben verändert hat. Viele Menschen sehnen den Jahreswechsel herbei, hoffen auf bessere Zeiten. Macht es in einem solchen Jahr Sinn, zurückzuschauen und zu überlegen, wer Besonderes geleistet hat und dafür geehrt werden sollte? Wir meinen, ja – gerade jetzt! Und so fragt die Berliner Morgenpost wie stets in der Adventszeit ihre Leser und Leserinnen, wer es verdient haben könnte, als „Berliner des Jahres“ ausgezeichnet zu werden.

Die Aktion findet bereits zum 17. Mal statt. 2004 lobte die Berliner Morgenpost zum ersten Mal diesen Ehrenpreis aus. Die Auszeichnung ging an den Kulturförderer Peter Raue. Dem Juristen war es gelungen, eine Ausstellung mit Meisterwerken des New Yorker Museums of Modern Art (MoMA) nach Berlin zu lotsen. 1,2 Millionen Kunstliebhaber sahen die Schau in der Neuen Nationalgalerie, selbst die Warteschlangen wurden zum Event. Peter Raue hatte ein Jahrhundertereignis geschaffen.

Nun fragt die Berliner Morgenpost ihre Leser und Leserinnen ein weiteres Mal: Wer hat sich im zu Ende gehenden Jahr durch eine herausragende Leistung in unserer Stadt hervorgetan? Das kann im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen, muss aber natürlich nicht. Nennen Sie uns Kandidatinnen und Kandidaten, die Sie im Jahr 2020 beeindruckt oder berührt haben und denen sie mit einer besonderen Auszeichnung Respekt zollen oder Danke sagen möchten. Sie können Prominente oder Nicht-Prominente vorschlagen, Künstler oder Sportler, Wissenschaftler oder Unternehmer, auch Politiker. Und Sie können auf Berlinerinnen und Berliner hinweisen, die bürgerschaftliches Engagement zeigen und sich für ihren Kiez oder die Stadtgemeinschaft einsetzen, die Zivilcourage bewiesen oder auf andere Weise Gutes getan haben.

Im vergangenen Jahr wurde Berndt Schmidt als „Berliner des Jahres“ ausgezeichnet. Der Intendant und Geschäftsführer des Friedrichstadt-Palasts hat Europas größtes Revue-Theater mit mutigen und opulenten Produktionen aus der Krise geführt. Zudem zeigen Schmidt und sein Team in hohem Maß Zivilcourage und beziehen Stellung – für Vielfalt und Freiheit und gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus.

2018 fiel die Wahl auf Dieter Puhl, der viele Jahre die Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo leitete. Er wurde für sein großes Engagement für obdachlose Menschen in der Stadt geehrt – ebenso wie 2008 der Entertainer Frank Zander und 2006 die Ärztin Jenny de la Torre. Der 2019 verstorbene Unternehmer und Mäzen Hans Wall gehört zu den Preisträgern früherer Jahre, und auch Sportler, Künstler sowie Menschen, die sich im Alltag ausgezeichnet haben.

Wer könnte in diesem Jahr Chancen auf den Titel haben?

Wer könnte in diesem Jahr ein Titelaspirant sein? Vielleicht Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité? Der renommierte Wissenschaftler forscht nicht nur zum Corona-Virus, er lässt auch eine breite Öffentlichkeit an Forschungsergebnissen teilhaben und erklärt die Pandemie. Oder Albrecht Broemme? Der ehemalige Landesbranddirektor und Präsident des Technischen Hilfswerks koordinierte die Einrichtung der Corona-Klinik auf dem Messegelände in Rekordzeit, danach baute er die sechs Berliner Impfzentren auf. Oder vielleicht eine „Corona-Heldin“, etwa eine Intensiv-Krankenschwester oder eine Altenpflegerin?

Aber auch abseits von Covid 19 gäbe es etliche Möglichkeiten. Vielleicht Engelbert Lütke Daldrup? Immerhin ist es unter seiner Ägide gelungen, nun endlich den Hauptstadtflughafen BER zu eröffnen. Oder Wilhelm von Boddien? Der Geschäftsführer des Fördervereins Berliner Schloss hat sein Versprechen wahr gemacht und 105 Millionen Euro für die barocke Fassade des Humboldt Forums gesammelt. Wen Sie auch vorschlagen möchten: Bitte schreiben Sie uns, beteiligen Sie sich an der Wahl zum „Berliner des Jahres 2020“ und gewinnen Sie eines unserer Magazine oder unserer „Berlin-Päckchen“. Wie Sie mitmachen können, steht im Info-Text links. Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift.

So können Sie an unserer Aktion teilnehmen

Schicken Sie Ihren Vorschlag, bitte immer mit dem Stichwort „Berliner des Jahres 2020“ versehen, per E-Mail an aktionen@morgenpost.de oder per Postkarte/Brief an die Berliner Morgenpost, Lokalredaktion, Kurfürstendamm 21 in 10719 Berlin oder per Fax an die Nummer (030) 88 72 77 967. Ihr Vorschlag muss spätestens am Sonnabend der kommenden Woche, 19. Dezember, 18 Uhr, in der Redaktion vorliegen.

Bitte schreiben Sie zu dem von Ihnen favorisierten Kandidaten eine kurze Begründung, warum dieser Berliner oder diese Berlinerin es verdient hat, von der Berliner Morgenpost ausgezeichnet zu werden. Aus allen Vorschlägen der Leser und unserer Mitarbeiter stellt die Berliner Morgenpost eine Liste mit 50 Kandidaten zusammen, die eine Jury auswertet. Die 50 Nominierten stellen wir Ihnen nach Weihnachten in der Berliner Morgenpost vor. Dann tagt unsere Jury. In der Ausgabe vom 2. Januar 2021 verraten wir Ihnen, wer „Berliner des Jahres 2020“ geworden ist.

Unter allen Einsendern verlosen wir wieder Präsente als Dankeschön fürs Mitmachen. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr das Magazin „Danke, Tegel!“ oder das Magazin „Draußen in Berlin und Brandenburg“ oder „Berlin-Päckchen“ der Morgenpost. Diese enthalten unter anderem einen Morgenpost Taschenschirm und einen Jutebeutel. ab