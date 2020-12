39-Jähriger soll Seniorin auf Straße gestoßen haben

Berlin. Ein Mann soll eine 78-Jährige in Berlin-Altglienicke geschlagen und auf die Fahrbahn gestoßen haben. Die Seniorin sei gestürzt und auf der Straße liegengeblieben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Fahrer eines nahenden Autos habe am Mittwochnachmittag mit einer Gefahrenbremsung und einem Ausweichmanöver reagieren können, hieß es weiter.

Die Seniorin kam glimpflich davon. Sie erlitt leichte Gesichts- und Rumpfverletzungen und konnte nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wieder nach Hause. Der mutmaßliche Angreifer im Alter von 39 Jahren soll die Frau zunächst beschimpft und ihr dann ins Gesicht geschlagen haben. Das Tatmotiv war zunächst unbekannt.

Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Er war vom Tatort geflüchtet, Zeugen verfolgten ihn jedoch und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.