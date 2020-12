Berliner Senat sagt verkaufsoffenen Sonntag am 4. Advent ab

Die Gewerkschaft Verdi will gegen zwei von der Senatsverwaltung für Arbeit festgelegte Termine für das Sonntags-Shopping juristisch vorgehen und die Öffnungen so verhindern.

Berlin. Der Berliner Senat wird den verkaufsoffenen Sonntag am 4. Advent absagen. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag in der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses an. Es sei angesichts der Pandemielage „nicht möglich“, die Läden am 20. Dezember wie geplant offen zu lassen, sagte Müller. Er kündigte auch weitere Einschränkungen für den Einzelhandel „ab dem 23. Dezember“ an. Über die genauen Fristen müsse sich Berlin aber noch mit dem benachbarten Brandenburg abstimmen.