Volleys in der Königsklasse auf Kurs

Berlin. Die Berlin Volleys liegen in der Gruppenphase der Volleyball-Champions-League absolut im Soll und sind auf der Suche nach einem neuen Außenangreifer. Nach der Hälfte der zu absolvierenden Spiele haben sie sechs von neun möglichen Punkten geholt. "An den Punkten gemessen, haben wir eine für uns optimale Ausbeute erreicht", sagte Manager Kaweh Niroomand am Donnerstag. Der 68-Jährige moniert aber: "Die Art schmeckt mir gar nicht, dass wir am grünen Tisch Punkte geschenkt bekommen haben."

Das für diesen Donnerstag angesetzte Spiel gegen Jastrzebski Wegiel wurde mit 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) für die BR Volleys gewertet. Wegen der Corona-Erkrankung einiger Spieler konnte das polnische Team nicht an dem dreitägigen Vorrunden-Turnier in Berlin teilnehmen. Für Wegiel wurden auch die Partien gegen die beiden anderen Gruppengegner Volley Ljubljana und Zenit Kasan als verloren gewertet.

Gegen Ljubljana hatten die Berliner klar 3:0 gewonnen, tags darauf gegen Kasan ebenso klar 0:3 verloren. Ärgerlich für die BR Volleys war, dass sich Angreifer Samuel Tuia kurz vor Ende der Partie gegen die Slowenen einen Sehnenanriss im Fuß zuzog und nun sechs bis acht Wochen ausfällt. Die BR Volleys sind bereits auf der Suche, um einen neuen Außenangreifer zu verpflichten. Nach Aussage von Niroomand ist mit Vollzug der Personalie in Kürze zu rechnen.

In der Champions League soll die Rückrunde vom 9. bis 11. Februar in Kasan ausgespielt werden. Niroomand bleibt bezüglich des Austragungsortes skeptisch: "Mal abwarten, ob das überhaupt klappt. In Russland herrscht doch wegen Corona derzeit ein Einreiseverbot."