Gebel: Über Weihnachten wegen Corona zu Hause bleiben

Berlins Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel hat an die Menschen in der Stadt appelliert, zur Eindämmung der Corona- Pandemie über Weihnachten auf Verwandtenbesuche zu verzichten. "Reisen ist 2020 nicht drin. Weil Corona ist", sagte Gebel am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. "Und natürlich ist das Mist", fuhr sie fort. "Aber Weihnachten 2020 darf nicht zum Corona-Super- Spreading-Event werden, das noch dazu in die Familiengeschichte eingeht, weil es das letzte Mal war, dass man die Oma gesehen hat." Daher sei es wichtig, in diesem Jahr Weihnachten nur im kleinsten Kreis zu feiern. "Denn das rettet Leben. Auch die Leben unserer Liebsten", sagte Gebel mit Blick auf volle Intensivstationen, viele Schwerkranke und Tote.

( dpa )