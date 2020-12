Schüler erhalten 51.000 Tablets zum digitalen Lernen

Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat am Mittwoch die ersten von insgesamt 51.000 Tablets an Schüler übergeben.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat am Mittwoch die ersten von insgesamt 51.000 Tablets an Schüler verteilt. So soll auch sozial schwächer gestellten Kindern Unterricht ermöglicht werden. Für die symbolische Übergabe der ersten 67 Tablets hatte Scheeres das Oberstufenzentrum für Informations- und Medizintechnik (OSZ IMT) in Britz besucht.

„Es ist immens wichtig, dass wir digitale Unterstützungsangebote gerade für sozial Benachteiligte haben“, so Scheeres. Gerade die Zeit, in denen die Schulen geschlossen waren, habe gezeigt, dass es Schülerinnen und Schüler gebe, die abgehängt wurden, weil ihnen die technischen Möglichkeiten fehlten.

Ausgestattet werden nun diejenigen Kinder, die über das Bildungs- und Teilhabepaket Transferleistungen erhalten und Kinder, die keine Geräte besitzen. „Berlin hat das Problem erkannt und viele Millionen in die Hand genommen“, so Scheeres. 27 Millionen Euro habe man in die Ausstattung mit Tablets investiert, vertreten sind die Hersteller Apple, Samsung und Microsoft. 9500 Tablets seien bereits vor den Sommerferien an Schulen verliehen worden. Weitere 41.000 Geräte sollen bis spätestens Ende Januar bei den Kindern ankommen.

Situation in der Pflege soll verbessert werden

Um die Situation in der Pflege zu verbessern, haben sich Senat, Amtsärzte, Verbände und Krankenhäuser auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt. In einem gemeinsamen Positionspapier verpflichten sich alle Beteiligten unter anderem zur Bereitstellung von ausreichend Schutzkleidung und Schutzmasken für das Pflegepersonal und zur gegenseitigen Unterstützung bei Engpässen.

Vereinbart wurde auch, Pflegekräfte möglichst einmal wöchentlich auf Corona zu testen. Die Pflegebedürftigen sollen regelmäßig „stichprobenhaft“ getestet werden, vor allem in stationären Einrichtungen. Bei Corona-Ausbrüchen seien alle betroffenen Heimbewohner in die Tests einzubeziehen, hieß es.

Besuche von Angehörigen in Pflegeheimen sollen der Vereinbarung zufolge weiter möglich sein – wobei der Schutz der Bewohner im Vordergrund stehe. Um solche Besuche über die Weihnachtstage zu gewährleisten, sollen Schnelltests gezielt auch für Besucher zum Einsatz kommen.

Grüne stellen eigenen Pflegeplan vor

Doch in der Koalition bahnt sich ein Streit über die Unterstützung der Pflege an. Den Grünen geht die Einigung nicht weit genug. Fraktionschefin Silke Gebel fordert in einem Fünf-Punkte-Papier darüber hinaus regelmäßige Kontrollen in den Einrichtungen, um die Hygienevorschriften zu überprüfen.

Bewohner sollen kostenlose FFP2-Masken erhalten, und der Senat soll eine Taskforce einrichten, die gezielt bei Ausbrüchen in Heimen zum Einsatz kommt. Sie sei besorgt über die vielen Infektionen in den Pflegeheimen, sagte Gebel. „Es ist die Aufgabe der Politik, vulnerable Gruppen besonders zu schützen, hier muss Berlin besser werden – um Leben zu retten“, sagte Gebel.

Veranstaltungsbranche demonstriert vor dem Brandenburger Tor

Die Initiative „Alarmstufe Dunkelrot“ hat vor dem Brandenburger Tor mit dem Skelett eines Tyrannosaurus-Rex auf die prekäre Lage in der Veranstaltungsbranche aufmerksam gemacht. Die Veranstalter forderten am Mittwoch weitere finanzielle Hilfen durch die Politik während der Corona-Pandemie für Kultur- und Kunstschaffende.

Das Dinosaurier-Skelett soll dabei das drohende Aussterben von Theatern und Museen sowie der Gastronomie- und Tourismusbetriebe veranschaulichen. „Zum Wohle der Bevölkerung hat die Politik uns ins künstliche Koma versetzt“, sagte Initiator Dirk Wöhler der Morgenpost. „Und nun dreht man uns auch den Sauerstoff ab.“

Die Novemberhilfen seien bei den Betroffenen noch nicht angekommen. Zudem zeige die Politik noch immer keine Perspektive für die Veranstaltungsbranche auf. „Kurz vor Weihnachten werden wir allein und ohne Geld gelassen“, sagte Wöhler. Das Aktionsbündnis fordert angepasste Nothilfen, zum Beispiel eine Art Kurzarbeitergeld für Soloselbstständige. Außerdem soll die Politik Neustart-Szenarien vorbereiten. „In der Bundesliga ist das auch möglich“, so Wöhler.

Pankow schließt Bibliotheken

Ein „massiver Personalausfall“ führt laut Mitteilung des Bezirksamts Pankow zur Schließung sämtlicher Bibliotheken im Bezirk. Ab Montag, 14. Dezember, ist der Präsenzbetrieb in allen acht Filialen von Prenzlauer Berg bis Buch bis auf weiteres eingestellt. Die aktuelle Entwicklung der Pandemie führe zu Ausfällen von etwa der Hälfte der Beschäftigten, erklärte der Sprecher des Bezirks.

Schon länger seien die Öffnungszeiten eingeschränkt gewesen. „Die aktuelle Situation ist durch Quarantäne, Selbstisolation sowie durch Atteste von Mitarbeitern wesentlich angespannter. Uns bleibt im Rahmen der bestehenden Hygienekonzepte keine andere Wahl, als alle Standorte zu schließen“, heißt es vom Leiter der Stadtbibliothek, Danilo Vetter.