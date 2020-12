Lederer: Berlin muss beim Geld ausgeben Prioritäten setzen

Berlin. Aus Sicht von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) wäre es falsch, bei künftigen Ausgaben in Berlin wegen der Corona-Krise auf die Bremse zu treten. "Wir können uns nicht leisten, die Infrastruktur der Stadt wieder kaputtzusparen. Und wir müssen Investitionsfähigkeit erhalten, um auch nach der Pandemie die Veränderungen in der Stadt weiter fortsetzen zu können", sagte Lederer am Mittwoch vor Journalisten. Er war am Dienstagabend vom Landesvorstand seiner Partei als Spitzenkandidat für die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2021 nominiert worden.

Ein funktionierender öffentlicher Dienst, ein funktionierendes Gemeinwesen und Investitionsfähigkeit müssten erhalten bleiben. "Das werden wir auch erst einmal durch Kreditaufnahme finanzieren müssen", betonte Lederer. "Denn volkswirtschaftlich ist es ganz klar: Es wird jetzt ein Einbruch bei den Steuereinnahmen kommen. Und wir wissen nicht, wie lange der anhält." Aber wenn die Stadt sich schnell wieder erholen solle, wäre es das Falscheste, die Mehrausgaben und die Steuerverluste durch die Corona-Krise nachträglich wieder einsparen zu wollen.

Gleichzeitig warnte Leder, es gebe keine Spielräume mehr, um künftig jedes Jahr mit einem neuen Sonderwunsch jedes einzelnen Koalitionspartners ins Rennen zu gehen. "Das heißt, wir werden über Prioritäten diskutieren müssen." "Diejenigen, die dringend fordern, dass jetzt alle Schwerpunkte auf die den U-Bahn-Bau gelegt werden sollen, sollen mir mal erklären, mit welchem Geld diese Kilometer U-Bahn-Bau bezahlt werden sollen, während wir dringend den Straßenbahnausbau finanzieren müssen, der deutlich günstiger ist", sagte Lederer in Richtung SPD, die sich für einen verstärkten Ausbau des U-Bahnnetzes ausgesprochen hat.