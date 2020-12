Mercedes-Mitarbeiter protestieren gegen drohenden Jobverlust

Angaben der Gewerkschaft IG Metall zufolge wollten alle rund 2500 Mitarbeiter des Mercedes-Werks an der Demonstration teilnehmen und nicht arbeiten.

Berlin. Die Demonstration der Mitarbeiter des Mercedes-Benz-Werks Berlin ist am Mittwochmorgen ruhig gestartet. Ab 9.15 Uhr zogen die Teilnehmer von Tor eins des Werks in Richtung Alt-Mariendorf. Angaben der Gewerkschaft IG Metall zufolge wollten alle rund 2500 Mitarbeiter des Werks an der Demonstration teilnehmen und nicht arbeiten. Die Polizei sicherte die Strecke mit zahlreichen Beamten ab.