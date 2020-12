Corona in Berlin: Kalayci fordert strengen Lockdown

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 73.431 Menschen infiziert. 732 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 52.666 Patienten gelten inzwischen als genesen. 20.033 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 190,7.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

7.30 Uhr: Gesundheitssenatorin Kalayci fordert strengen Lockdown

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) plädiert im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus dafür, ab Januar einen strikten Lockdown-Plan zu verfolgen. Sie wolle Schulen, Kitas und den Einzelhandel schnellstmöglich schließen, sagte sie dem Sender RBB. "Die Zahlen in Berlin zeigen, dass der Lockdown light leider mehr light war als Lockdown", sagte Kalayci. Zwar seien die Zahlen leicht gesunken, aber nach wie vor auf einem hohen Niveau. "Deswegen brauchen wir weitere Einschränkungen."

Die Menschen hätten ihre Kontakte im November kaum reduziert. "Wir müssen hier nachsteuern", so die Senatorin. Die Lage in den Kliniken sei „sehr dramatisch“. Kalayci appellierte an die Berliner, Weihnachts- und Silvesterpartys zu verringern und nicht auf der Straße zu feiern.

Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin. Alle bisheringen Nachrichten, Entwicklungen und Zahlen zur Coronavirus-Pandemie für Berlin, die Bezirke und Brandenburg finden Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

Corona – Mehr Infos zum Thema