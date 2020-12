Corona in Berlin: Michael Müller erwartet Drei-Wochen-Lockdown ab 20. Dezember

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 76.210 Menschen infiziert. 768 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 55.660 Patienten gelten inzwischen als genesen. 19.782 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 201,0.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

6 Uhr: Berliner Behörden sollen um Weihnachten ins Homeoffice gehen

Berlins Behörden sind in der Zeit zwischen den Feiertagen in diesem Jahr dünner besetzt als üblich. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat die Senats- und Bezirksverwaltungen aufgefordert, noch nicht festgelegten Urlaub am Jahresende großzügig zu gewähren. Das teilte eine Sprecherin der für das Landespersonal zuständigen Finanzverwaltung auf Anfrage mit. Außerdem ist den Dienststellen eine Regelung empfohlen worden, nach der für den Zeitraum von Montag, 21. Dezember, bis Freitag, 1. Januar, der Dienst grundsätzlich von zu Hause aus zu leisten ist.

Im Homeoffice sollen die Möglichkeiten für das digitale Arbeiten genutzt werden. Falls das nicht im vollen Umfang gewährleistet werden kann, seien Einschränkungen bei der Arbeitsfähigkeit in Kauf zu nehmen. Ausnahmen müssen den Angaben zufolge von der jeweiligen Behördenleitung ausdrücklich genehmigt werden. Das Ziel sei, Infektionsrisiken weitgehend zu vermeiden und nicht nach den Feiertagen ins Büro zu tragen.

Die einzelnen Verwaltungen sind darüber bereits Ende November informiert worden, einen Zusammenhang mit den aktuellen Überlegungen für einen Lockdown nach Weihnachten gibt es nicht. Hintergrund sind vielmehr die Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern vom 25. November. Danach werden Arbeitgeber „dringend gebeten“ zu prüfen, ob Betriebsstätten durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen vom 23. Dezember bis 1. Januar schließen können.

5.55 Uhr: Post rechnet mit rund 400.000 täglich zugestellten Paketen

Die Deutsche Post stellt in der Weihnachtszeit in Berlin und im Brandenburger Umland voraussichtlich rund 400.000 Pakete am Tag zu. Das wären rund 15 Prozent mehr als im bisherigen Rekordzeitraum 2019, wie ein Postsprecher mitteilte. Insgesamt würden in den beiden für diese Region zuständigen Paketzentren in Börnicke und Rüdersdorf täglich mehr als 580.000 Sendungen bearbeitet. Zur Entlastung würden in Berlin und Brandenburg „in allen Bereichen der Produktion“ 3000 zusätzliche Kollegen eingesetzt. „Allein in Berlin sind zusätzlich rund 2300 Fahrzeuge im Einsatz“, hieß es.

Die zusätzlichen Kräfte reichten derzeit aus, um das Paketvolumen zu bewältigen. Ein Großteil der Pakete könne bereits am nächsten Tag zugestellt werden. Die Corona-Krise erschwere indes die Abläufe. Das Personal arbeite derzeit in Kleingruppen, die Zusteller seien in Wellen unterwegs. Auch deshalb könne die Zustellung auch mal ein paar Tage länger dauern.

Wer seine Bestellung pünktlich zu Weihnachten erhalten wolle, müsse dafür sorgen, dass sie bis zum 19. Dezember bei der Post eingehe. Später könne eine pünktliche Zustellung nicht mehr garantiert werden. Bundesweit werden in den kommenden Tagen in der Spitze demnach mehr als elf Millionen Pakete transportiert.

0.30 Uhr: Michael Müller erwartet Drei-Wochen-Lockdown ab 20. Dezember

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller geht davon aus, dass sich die Bundesländer mit dem Bund auf einen dreiwöchigen harten Lockdown verständigen. Es zeichne sich ab, auch in den Gesprächen mit den Kollegen der Bundesländer, „dass ab 20. es doch erhebliche Einschnitte gibt“ und der Einzelhandel „deutlich“ heruntergefahren werde, sagte Müller am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“.

Die Schulferien hätten dann ohnehin begonnen, viele Menschen gingen nicht mehr arbeiten und im Nahverkehr werde es ruhiger. „Zwischen dem 20. Dezember und 10. Januar haben wir praktisch drei Wochen massiver Einschränkungen, die auch mit Sicherheit auch dazu führen werden, dass die Inzidenzen runtergehen“, sagte der SPD-Politiker, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist.

Müller äußerte die Erwartung, dass sich die Ministerpräsidentenkonferenz darauf verständigen werde, dass das öffentliche Leben in diesen drei Wochen weitestgehend heruntergefahren wird. Das zeichne sich auch ab. Auch jene, deren Länder niedrige Infektionszahlen aufwiesen, sagten nun, man befinde sich bundesweit in einer Krisensituation, in der man solidarisch sein müsse. Die eindringlichen Appelle von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seien hier sehr hilfreich gewesen.

+++ Donnerstag, 10. Dezember +++

21.20 Uhr: Viele Menschen mit Masken am Tauentzien unterwegs

10.12.2020, Berlin: Menschen mit Masken sind auf der Tauentzienstraße unterwegs. Berlins Regierender Bürgermeister Müller will im Kampf gegen die Corona-Pandemie Geschäfte schließen. Jenseits vom Lebensmitteleinzelhandel müssten alle anderen Shoppingangebote in Berlin heruntergefahren werden und zwar bis zum 10. Januar, sagte der SPD-Politiker. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Paul Zinken / dpa

Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen und voller Intensivstationen sieht sich der Berliner Senat trotz wochenlangen Teil-Lockdowns im Kampf gegen die Pandemie erneut zum Handeln gezwungen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller kündigte am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus u.a. die Schließung vieler Geschäfte an.

10.12.2020, Berlin: Menschen stehen auf dem Breitscheidplatz vor einer weihnachtlich geschmückten Bude Schlange. Berlins Regierender Bürgermeister Müller will im Kampf gegen die Corona-Pandemie Geschäfte schließen. Jenseits vom Lebensmitteleinzelhandel müssten alle anderen Shoppingangebote in Berlin heruntergefahren werden und zwar bis zum 10. Januar, sagte der SPD-Politiker. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Paul Zinken / dpa

19.56 Uhr: 1656 Neuinfektionen, 19 weitere Tote in Berlin

In Berlin haben sich 1656 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Wegen technischer Probleme war dieser deutlich später als üblich aktualisiert worden. Demnach sind 19 weitere Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, die Zahl der Todesopfer in Berlin steigt auf 768 Fälle.

55.600 Menschen gelten inzwischen als genesen, damit sind 19.782 Menschen aktuell in Berlin mit Corona infiziert. Insgesamt werden 1322 Menschen in Krankenhäusern versorgt, davon liegen 346 auf Intensivstationen.

Die meisten Neuinfektionen meldete Mitte (+186), gefolgt von Steglitz-Zehlendorf (+161) und Tempelhof-Schöneberg (+158).

Die Ampel für den 4-Tage-R-Wert steht mit 0,87 auf Grün, die für die 7-Tage-Inzidenz mit 201,0 auf Rot. Die Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht ebenfalls auf Rot.

19.18 Uhr: Neue Schau des Museums Barberini geht online

Die Ausstellung der Potsdamer Sammlung Barberini über Russlands impressionistische Maler ist vorerst nur digital zu erleben. Wegen der seit Ende Oktober gültigen Pandemie-Regelungen ist die Ausstellung nur über einen virtuellen Rundgang im Netz zu sehen, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Ursprünglich sollte die Schau am 7. November für das Publikum eröffnet werden.

Gezeigt werden rund 80 Gemälde, darunter Werke von Ilja Repin, Natalja Gontscharowa und Kasimir Malewitsch. Für die Schau vereinbarte die Sammlung Barberini Leihgaben unter anderem aus der Tretjakow-Galerie in Moskau, dem Sammlung Thyssen-Bornemisza in Madrid und dem Amsterdamer Stedelijk Museum.

Der Online-Museumsbesuch bietet eine Live-Tour durch die Ausstellung sowie Gespräch zu verschiedenen Themen. Auch eine digitale Yoga-Stunde vor den Gemälden ist im Angebot. Der Autor und Kunstexperte Florian Illies („1913“) hat einen Video-Rundgang durch die Ausstellung gestaltet, Schauspieler Fabian Hinrichs liest Texte von Leo Tolstoi und Anton Tschechow.

18.46 Uhr: Müllers Corona-Toter war ein 33 Jahre alter Rumäne

In der Berliner Charité hat es doch den Todesfall eines jungen Covid-19-Patienten gegeben, der nicht in der Statistik des Berliner Senats über die Opfer der Pandemie auftaucht. Es handele sich um einen 33 Jahre alten Lkw-Fahrer aus Rumänien, hieß es aus der Charité. Der Mann sei auf seiner Reise durch Deutschland erkrankt und zunächst in einen andere Klinik eingeliefert worden. Vorige Woche sei er wegen des schweren Verlaufs seiner Covifd-19-Infektion auf die Intensivstation der Charité verlegt worden und dort verstorben. Außer Übergewicht habe er keine Vorerkrankungen aufgewiesen. Warum dieser Fall nicht in der offiziellen Statistik auftauche, war am Donnerstagabend unklar. Es könnte sein, dass Nicht-Deutsche auf der Durchreise dort nicht erfasst würden, lautete am Abend eine mögliche Erklärung.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte am Morgen im Abgeordnetenhaus von einem 30 Jahre alten Türken gesprochen, einem „Kerl wie ein Baum“, der an Corona gestorben sei, Müller wollte dadurch deutlich machen, dass das Virus auch für jüngere Menschen hochgefährlich sei. Die AfD schaute in die amtliche Statistik und stellte fest, es dass dort keine Todesfälle in der betreffenden Altersgruppe auftauchten. Der AfD-Abgeordnete Marc Vallendar warf Müller daraufhin vor, Angst zu schüren und Fake News zu verbreiten. Müller hat aber offenbar zwei Fälle verwechselt. Neben dem verstorbenen Rumänen legt nämlich auch ein 30 Jahre alter türkischer Staatsbürger auf der Intensivstation in der Charité und wird dort künstlich beatmet.

18.06 Uhr: Brandenburg berät über schärfere Corona-Regeln

Die rot-schwarz-grüne Brandenburger Landesregierung berät angesichts steigender Corona-Infektionszahlen über schärfere Regeln. „Die Lage ist sehr ernst. Es muss allen klar sein, dass wir jetzt härtere Maßnahmen brauchen“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Sie setze sich dafür ein, die Corona-Verordnung schnell an die aktuelle Lage anzupassen. „Wir müssen jetzt handeln.“ Regierungssprecher Florian Engels sagte: „Die Situation ist angespannt und hat sich leider nicht verbessert. Die Lage in den Kliniken ist angespannt.“ Die Landesregierung berate sich intensiv. „Die konkreten Details werden in Kürze geklärt.“

17.50 Uhr: Abgeordnetenhaus beschließt Nachtragshaushalt mit mehr Schulden

Berlin nimmt im Zuge der Corona-Krise mehr neue Schulden auf als bisher geplant. Das Abgeordnetenhaus beschloss dazu am Donnerstag mit den Stimmen der rot-rot-grünen Koalition einen Nachtragshaushalt. Er enthält unter anderem die Ermächtigung, den bisher geplanten Kreditrahmen für 2020/2021 von 6,6 Milliarden Euro um 500 Millionen Euro auf 7,1 Milliarden Euro zu erhöhen.

Nach Angaben der Koalitionsfraktionen soll das zusätzliche Geld unter anderem für die Fortführung und Ausweitung von Corona-Hilfsprogrammen für Wirtschaft, Kultur und Familien fließen. Geld werde auch für Verkehrsinvestitionen, die Digitalisierung der Schule und den Kitaausbau gebraucht, zudem für den Wohnungsankauf. Es handelt sich bereits um den zweiten Nachtragshaushalt in diesem Jahr. Weitere Nachjustierungen im Etat seien nicht ausgeschlossen, hieß es.

16.47 Uhr: Kalayci: Mobile Teams impfen die Menschen in Pflegeheimen

Die Impfungen gegen das Coronavirus sollen bei Menschen in Berliner Pflegeheimen mobile Impfteams übernehmen. Das kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus an. Die über 80-Jährigen, die nicht in Pflegeheimen leben, sollen dagegen in Impfzentren eingeladen werden. Für das eigene Personal hätten die Krankenhäuser sich bereit erklärt, die Impfungen zu übernehmen. „Die Berliner Krankenhausgesellschaft koordiniert das gerade.“ Die Beschäftigten in Pflege- und Senioreneinrichtungen müssen dagegen ebenfalls in die Impfzentren kommen.

Im medizinischen Bereich seien Impfungen zunächst auch nicht für das gesamte Personal vorgesehen. „Es gibt hier eine Einschränkung“, sagte Kalayci. Mit der Krankenhausgesellschaft werde das gerade abgestimmt. „In der Empfehlung sind die Bereiche exemplarisch genannt, aber nicht abschließend.“ Dazu gehörten etwa die Notaufnahme, aber auch Stationen mit Covid-19- oder mit Krebspatienten. „Wir möchten gerne das einheitlich für Berlin festlegen.“

Kalayci sagte, für das erste Quartal 2021 sei mit maximal 720.000 Impfdosen für Berlin zu rechnen. „Das sind die Planzahlen.“ Vor kurzem war der Senat noch davon ausgegangen, dass in einer ersten Charge bis zu 900.000 Impfdosen geliefert werden - pro Person werden zwei Dosen benötigt.

16.28 Uhr: Weihnachtsaktion: Strandbad Weißensee wird Corona-Teststelle

Auf dem Gelände des Strandbads Weißensee im Bezirk Pankow eröffnet von Freitag, 11. Dezember, bis Sonntag, 13. Dezember, ein Zentrum für Corona-Schnelltests. Von 9 bis 18 Uhr können Besucher Abstriche vornehmen lassen und erfahren innerhalb von 20 Minuten, ob eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt. Eine zweite Aktion mit Corona-Tests findet dann noch einmal am 23. Dezember und an Heiligabend, 24. Dezember, statt. Dann ist das Bad von 9 bis 18 Uhr beziehungsweise von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Weitere Termine sollen folgen, heißt es in einer Ankündigung des Pächters Alexander Schüller. Mehr dazu lesen Sie HIER.

16.22 Uhr: Kulturpolitikerin: Berlinale in den Sommer verlegen

Die Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, Katrin Budde, hat für eine Verschiebung der Berlinale in den Sommer plädiert. Das finde sie sinnvoller als eine Online-Variante oder eine Absage. „Auf die Berlinale ganz zu verzichten, würde ich sehr schade finden“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Das Filmfestival sei nichts Elitäres, sondern werde von vielen Menschen genutzt. Dort hätten Filmemacher auch die Möglichkeit, ihre Filme vorzustellen. „Netflix und Streamingdienste sind nicht alles“, sagte Budde. „Und auch keine Alternative zur Berlinale.“

15.02 Uhr: Corona in Pankower Heimen: Acht Tote und 60 Infizierte

Acht Tote und 60 Infizierte – das ist am Donnerstagmittag die Bilanz von zwei Corona-Ausbrüchen in zwei Seniorenheimen im Bezirk Pankow. Betroffen ist vor allem eine Einrichtung des Trägers Renafan in Buch, wo inzwischen sieben Menschen verstorben sind, die an Covid-19 erkrankt waren. Außerdem wurden in dem Heim 31 Bewohner und 14 Mitarbeiter mit Corona infiziert, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Das gesamte Haus stehe unter Quarantäne. Die Morgenpost hatte zuvor Hinweise aus dem Umfeld des Heims erhalten. Bei einer zweiten Serie von Corona-Infektionen im St. Elisabeth-Stift am Mauerpark in Prenzlauer Berg soll ebenfalls ein Bewohner gestorben sein. 15 weitere seien infiziert, meldete der "Tagesspiegel". Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

14.43 Uhr: Abgeordnetenhaus ändert Verfassung für Abstimmungen in Krisenzeiten

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat eine Änderung der Landesverfassung beschlossen, die die Handlungsfähigkeit des Parlaments in Krisensituationen sicherstellen soll. Bisher galt, dass „mehr als die Hälfte der Abgeordneten“ im Plenum anwesend sein musste, damit es beschlussfähig war. Künftig reicht es, wenn „im Falle der außergewöhnlichen Notlage einer Pandemie oder Naturkatastrophe“ mehr als ein Viertel der Abgeordneten anwesend ist.

Das soll aber nur gelten, wenn vier Fünftel der gewählten Mitglieder des Abgeordnetenhauses oder des Ältestenrates dafür sind. Für eine solche Verringerung der Mindestzahl der anwesenden Abgeordneten werden damit vergleichsweise hohe Hürden eingezogen.

13.49 Uhr: Lage in den Krankenhäusern in der Niederlausitz "dramatisch"

In einzelnen Regionen Brandenburgs mit hohen Infektionszahlen ist die Lage in den Krankenhäusern aus Sicht der Landeskrankenhausgesellschaft sehr ernst. Bereits jetzt finden Verlegungen von Patienten in weniger belastete Gebiete des Landes statt, wie Geschäftsführer Michael Jacob am Donnerstag sagte. „Es wird geschaut, wo noch freie Kapazitäten sind im Land.“ Zu den besonders betroffenen Regionen zählt vor allem die Niederlausitz. „Dort ist die Lage dramatisch“, so Jacob.

Wie aus dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervorgeht (Stand: 10.12., 12.19 Uhr), sind in Oberspreewald-Lausitz 25 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt, Null Betten sind dort frei. In Oder-Spree sind es 24,62 und in Elbe-Elster 21,43 Prozent. Derzeit sind 153 der 757 Intensivbetten im Land frei.

Die Gesellschaft erwartet, dass sich die Lage weiter verschärfen wird. „Das, was wir heute im Krankenhaus sehen an schweren Fällen, das ist das Infektionsgeschehen von vor drei bis vier Wochen. Die Zahlen sind nicht runter gegangen“, sagte Jacob.

13.12 Uhr: Keine Prozesse im Kriminalgericht zwischen Weihnachten und Neujahr

Das Kriminalgericht in Moabit wird wegen der Corona-Pandemie zwischen Weihnachten und Neujahr dicht gemacht. Es gebe vom 24. Dezember bis 3. Januar keine Verhandlungen, für die Öffentlichkeit sei der Komplex geschlossen, teilte Gerichtssprecherin Lisa Jani am Donnerstag mit.

Entscheidungen wie der Erlass von Haftbefehlen werden laut Mitteilung über das Bereitschaftsgericht des Amtsgerichts Tiergarten im Dienstgebäude Tempelhofer Damm abgewickelt. Somit sei die Strafrechtspflege weiter gewährleistet. Im größten Strafrechtskomplex Europas, in dem auch die Staatsanwaltschaft sitzt, arbeiten mehr als 2000 Menschen. Vor der Corona-Pandemie standen hier täglich bis zu 300 Prozesse in etwa 90 Sälen an.

12.46 Uhr: Corona-Lage an Schulen in Friedrichshain-Kreuzberg "rückläufig"

Drei weitere Grundschulen in Friedrichshain-Kreuzberg werden gemäß Corona-Stufenplan von gelb auf orange gesetzt: die Clara-Grunwald-Grundschule und die Nürtingen-Grundschule in Kreuzberg und die Thalia-Grundschule in Friedrichshain. Die Fanny-Hensel-Grundschule wird wieder auf gelb gestuft. Das teilte das Bezirksamt am Donnerstag mit. Insgesamt sei das Infektionsgeschehen an den Schulen in Friedrichshain-Kreuzberg rückläufig, hieß es weiter. Für alle weiteren öffentlichen allgemeinbildenden Schulen im Bezirk habe sich der Stufenplan im Vergleich zur Vorwoche nicht verändert.

Seit dem 26. Oktober 2020, werden allen Schulen in den sogenannten Corona-Stufenplan eingeordnet. Dieser sieht – abhängig vom Infektionsgeschehen an den Schulen und im Bezirk – in vier Stufen besondere Maßnahmen für Schulbetrieb und Hygieneschutz vor.

12.30 Uhr: Müller kündigt schärfere Corona-Einschränkungen an

Michael Müller: Rede zu Corona in der Aktuellen Stunde im Abgeordnetenhaus

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat in einer leidenschaftlichen Rede die vergangenen und künftigen Corona-Einschränkungen verteidigt. „Die Gesundheit der Berliner ist mir wichtiger als ein Shoppingerlebnis“, sagte Müller am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Es sei viel entschieden und viel erreicht worden. Aber angesichts steigender Belegungen der Intensivstationen und zweistelliger Todesfälle jeden Tag müsse erneut gehandelt werden. „Ich muss die Berliner darauf einstellen, dass auch in Zukunft neu und anders entschieden wird“, sagte Müller. Niemand könne sagen, ob die kommenden Einschränkungen die Infektionszahlen senken werden. „Ich kann es nicht garantieren“, sagte Müller. Aber schärfere Einschränkungen bis zum 10. Januar böten die Chance, den Gesundheitsschutz zu verbessern.

„Wir werden den Einzelhandel herunterfahren müssen. Jenseits vom Lebensmitteleinzelhandel müssen alle anderen Shoppingangebote geschlossen werden, und zwar bis zum 10. Januar, es geht nicht anders“, sagte Müller in der Plenarsitzung.

Müller appellierte erneut an die Berliner, die Kontakte in den kommenden Wochen weiter zu reduzieren. Deswegen sei es sinnvoll, die Weihnachtsferien zu verlängern und den Einzelhandel zu schließen. Berlin verhandele derzeit mit Brandenburg über den geeigneten Zeitpunkt. Gleichzeitig kündigte Müller an, dass der verkaufsoffene Sonntag am 4. Advent nicht stattfinden werde.

„Es gibt wahnsinnig viele Kontakte durch Schulgeschehen, durch den Unterricht. Und wir müssen Kontakte vermeiden“, sagte Müller. „Aus diesem Grund komme ich zu dem Ergebnis, dass wir unsere Schulferien bis zum 10. Januar verlängern müssen beziehungsweise es auch eine Variante ist, die Ferien am 4. enden zu lassen, aber die Schülerinnen und Schüler dann in einer digitalen Form oder auf andere Weise zu unterrichten.“ Müller kündigte an, er wolle das am Dienstag dem Senat vorschlagen. „Wir werden das miteinander beraten. Ich denke, es ist ein gangbarer Weg.“

Scharf kritisierte Müller die Kritiker der Corona-Maßnahmen. „Mir muss keiner erklären, was das für Handwerker und kleine Geschäfte bedeutet“, sagte Müller, der lange selbst als selbstständiger Drucker arbeitete. „Aber dann müssen diese Leute auch sagen, wie viel Tote uns ein Shoppingerlebnis wert sind, wie viele Tote ein Candlelight-Dinner“, rief Müller den Kritikern entgegen.

11.38 Uhr: Lockdowns führen zu deutlich weniger Verkehr in Berlin

Die Verkehrsströme an der Leipziger Straße in Berlin-Mitte im Verlauf des Jahres.

Foto: VIZ

Grafik vergrößern

Das Coronavirus und die Lockdowns haben einen deutlich messbaren Einfluss auf die Verkehrsströme in der Hauptstadt. Eine Erhebung der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zeigt, wie der erste Lockdown im März 2020 zu einem starken Rückgang des Verkehrs geführt hat. Die Diagramme zeigen zugleich, dass der Effekt des Teil-Lockdowns ab November wesentlich geringer ist.

Die VIZ teilte dazu mit: "Insgesamt lässt sich erkennen, dass die Corona-Maßnahmen im Frühjahr erwartungsgemäß den größten Einfluss auf das Verkehrsaufkommen hatten. Im weiteren Jahresverlauf bewegt sich in Zehlendorf und in der Bornholmer Straße die Anzahl der gemessenen Kfz dicht an der durchschnittlichen werktäglichen Verkehrsstärke des Jahres 2019." Die Messwerte aus der Leipziger Straße und der Frankfurter Allee erreichen demnach an nur wenigen Tagen die Vorjahreswerte.

11.20 Uhr: Opposition kritisiert Krisenpolitik

Die Oppositionsfraktionen AfD und FDP haben die Krisenpolitik des Senats der letzten Monate kritisiert. „Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin und die Große Koalition im Bund haben jeden Bezug zur Realität verloren“, sagte AfD-Fraktionschef Georg Pazderski. Die bisher beschlossenen Einschränkungen hätten keine Wirkung erzielt. „Sie stehlen den Menschen einen Teil ihres Lebens“, sagte der Fraktionschef. Pazderski verteidigt die für den 31. Dezember geplante Demonstration der Querdenker-Bewegung. Jeder habe da Recht, zu demonstrieren. Sollten dabei Ordnungswidrigkeiten begangen werden, sei der Rechtstaat gefragt.

Der Senat müsse damit anfangen, die Probleme zu beseitigen, die er 9 Monate ausgesessen hat, sagte der Gesundheitsexperte der FDP, Florian Kluckert. Dazu gehöre, „eine schnelle und zentralorganisierte Kontaktnachverfolgung durch ein berlinweites Callcenter, damit potenziell Infizierte innerhalb von 24 Stunden informiert und die Gesundheitsämter entlastet werden“, sagte Kluckert. Außerdem sei ein besserer Schutz der Alten- und Pflegeheime durch verbindliche und flächendeckende Testungen der Mitarbeiter und Bewohner durch unabhängige Testteams notwendig. Der Senat habe es bis heute nicht geschafft, eine Teststrategie für betroffene Bevölkerungsgruppen vorzulegen. Scharf kritisierte Kluckert die BVG. Bis heute gebe es keinen einzigen Desinfektionsspender an Haltestellen oder Bahnhöfen. „Die BVG versucht, die Krise auszusitzen.“

11.13 Uhr: SPD-Fraktionschef hält härteren Lockdown für unumgänglich

Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh hält noch drastischere Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie für unumgänglich. „Wir brauchen in den nächsten Wochen einen Cut“, sagte er am Donnerstag in einer Debatte im Abgeordnetenhaus. „So weh es auch tut: Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Einzelhandel bald eingeschränkt wird. Wir müssen uns darauf einstellen, dass auch die Schulen noch drastischer reagieren müssen.“ Deswegen sei es gut, die Winterferien zu verlängern. „Es geht leider nicht anders“, sagte Saleh. „Ja, die Situation ist sehr schwierig, sie ist bitter, sie ist todernst.“

Klar sei, dass die harten Einschnitte viele treffen, sagte Saleh weiter und nannte Kultur, Veranstaltungsbranche oder Gastronomie als Beispiel. Um den Betroffenen zu helfen, werde der Landeshaushalt noch einmal aufgestockt. „Wir müssen sicherstellen, dass niemand durch Corona in die Armut fällt“, unterstrich der SPD-Politiker.

11.06 Uhr: Infektionszahl erreicht in Brandenburg Rekordwert von 950

Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen in Brandenburg ist trotz der Beschränkungen auf einen Rekordwert von 950 innerhalb eines Tages gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Der bisherige Höchstwert war nach Abzug von Korrekturen mit 683 neuen Fällen am 5. Dezember erreicht worden. Als erkrankt gelten derzeit 8300 Menschen, so viele wie bisher noch nicht. Die meisten neuen Infektionen - nämlich 101 - kamen im Landkreis Oder-Spree hinzu.

Der Hotspot bleibt der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit 394 neuen Ansteckungen je 100 000 Einwohner in einer Woche. Seit März wurden 26 311 Corona-Infizierte gezählt, 526 Patienten starben, zuletzt kamen 25 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzu. Neun von 915 Schulen und 17 von 1958 Kitas waren am Mittwoch nach Angaben des Bildungsministeriums wegen Corona geschlossen.

10.45 Uhr: CDU-Fraktionschef - „Zusammen können wir die Prüfung bestehen“

CDU-Fraktionschef Burkard Dregger hat dem Senat die Unterstützung seiner Fraktion im Kampf gegen Corona zugesagt. „Zusammen können wir die Prüfung bestehen“, sagte Dregger. Dazu sei eine entschlossene Politik notwendig, um die Ausbreitung des Virus deutlich zu senken. Der Senat dürfe Vorschläge der Opposition allerdings nicht aus ideologischen Gründen ablehnen. Dazu gehöre ein schneller Digitalausbau der Schulen und die Stärkung der Gesundheitsämter. Es sei außerdem Überzeugungsarbeit nötig, um die Skeptiker zu überzeugen. „Wir brauchen auch diejenigen, die das Problem negieren“, sagte Dregger. Bei allen offenen Fragen stehe fest, dass die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen steige.

10.36 Uhr: Grüne fordern Weihnachtsferien ab 16. Dezember

Die Fraktionschefin der Berliner Grünen, Silke Gebel, hat für Weihnachten und Silvester härtere Einschränkungen gefordert, als bislang geplant. „Weihnachten 2020 darf nicht zum Super-Spreader-Event werden“, sagte Gebel am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Deshalb sollten die Weihnachtsferien aus Sicht der Grünen bereits am 16. statt am 19. Dezember beginnen. Außerdem erwarten die Grünen, dass die Innenminister auf ihrer derzeitigen Konferenz ein Böller- und Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper durchgesetzt werde. Außerdem fordern die Grünen einen besseren Schutz für Heimbewohner. Dazu seien mehr Schnelltests und Kontrollen in den Heimen notwendig.

„Reisen ist 2020 nicht drin. Weil Corona ist“, sagte Gebel „Und natürlich ist das Mist“, fuhr sie fort. Es sei wichtig, in diesem Jahr Weihnachten nur im kleinsten Kreis zu feiern. „Denn das rettet Leben. Auch die Leben unserer Liebsten“, sagte Gebel mit Blick auf volle Intensivstationen, viele Schwerkranke und Tote.

9.48 Uhr: Schärfere Corona-Regeln in weiteren Kommunen in Brandenburg

Immer mehr Kreise und kreisfreie Städte in Brandenburg reagieren mit schärferen Corona-Regeln auf weiter steigende Infektionszahlen. In Frankfurt (Oder) gilt seit Donnerstag eine Maskenpflicht auch für Grundschüler und in stärker besuchten Bereichen der Stadt. Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit und Wochenmärkte sind verboten. Im Kreis Oder-Spree müssen schon Grundschüler seit Donnerstag in Schulen drinnen und draußen Masken tragen, für Oberstufenschüler gilt bei mehr als 200 neuen Infektionen je 100.000 Einwohnern in einer Woche wechselnder Unterricht in der Schule und zuhause. Wochenmärkte und der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit sind auch hier verboten.

Die Landeshauptstadt Potsdam hatte am Mittwochabend ebenfalls weitere Maßnahmen angekündigt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Maskenpflicht ist seit Donnerstag in der Innenstadt und auf Babelsberg ausgeweitet. Für Oberstufenschüler soll wechselnder Unterricht zwischen der Schule und zuhause gelten. Ein Alkoholverbot in Teilen der Innenstadt und ein Verbot zum Essen von Speisen auf Wochenmärkten ist in Planung.

Der Corona-Hotspot Oberspreewald-Lausitz führt von Montag an eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20 Uhr und 5 Uhr ein, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Weiterführende Schulen bleiben bis zum 8. Januar geschlossen. Im Kreis Spree-Neiße gibt es schon seit dem 5. Dezember schärfere Regeln wie ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen.

+++ Mittwoch, 9. Dezember 2020 +++

20.06 Uhr: Potsdam verschärft Beschränkungen wegen Corona

Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam ergreift weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wegen anhaltend hoher Infektionszahlen wird die Maskenpflicht ab Donnerstag auf weitere Teile der Innenstadt, Babelsberg und Potsdam-West ausgeweitet. Das teilte Oberbürgermeister Mike Schubert am Mittwochabend mit.

Zudem bereitet die Kommune ein Konsumverbot für Alkohol in Teilen der Innenstadt sowie ein Verbot zum Verzehr von Speisen auf Wochenmärkten vor. Um die Infektionsketten an Schulen zu unterbrechen, werde das Gesundheitsamt in einem ersten Schritt den Präsenzunterricht für Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Oberstufenzentren aussetzen und Hybridunterricht anordnen. Weiterhin sollen der Schulsport in Hallen sowie der Schwimmunterricht ab sofort für alle Jahrgangsstufen untersagt werden. All das soll bis Ende der Woche umgesetzt werden.

19.13 Uhr: Polizei und Ordnungsamt heben illegale Bordelle aus

Polizei und Ordnungsamt haben im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg drei illegale Bordelle ausgehoben. Laut Polizei trafen die Einsatzkräfte nach Zeugenhinweisen in einer Pension in der Bülowstraße und in zwei Wohnungen in der Zietenstraße rund 20 Frauen an, die sich als „Touristinnen“ ausgaben. Da sie offensichtlich Sexarbeiterinnen waren, wurden die Räumlichkeiten geschlossen und versiegelt, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte.

Gegen den mutmaßlichen Bordellbetreiber wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen fehlender Erlaubnis und gegen mehrere Beteiligte Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Infektionsschutzmaßnahmen eingeleitet. Bordelle dürfen im Teil-Lockdown nicht öffnen.

17.31 Uhr: Abgeordnetenhaus beschließt neue Corona-Regeln zur Beschlussfähigkeit

Das Berliner Abgeordnetenhaus beschließt am Donnerstag (ab 10 Uhr) neue Regeln, die seine Beschlussfähigkeit in der Corona-Pandemie sicherstellen sollen. Das Paket umfasst unter anderem eine Änderung der Landesverfassung. Dort ist bisher vorgeschrieben, dass „mehr als die Hälfte der Abgeordneten“ im Plenum sein muss, damit es beschlussfähig ist. Aktuell wären das - bei einer Gesamtzahl von 160 Parlamentariern - 81 Abgeordnete. In Zukunft soll es nun möglich sein, „im Falle der außergewöhnlichen Notlage einer Pandemie oder Naturkatastrophe“ die Grenze für einen befristeten Zeitraum auf mehr als ein Viertel herabzusetzen.

Thema im Parlament sind am Donnerstag auch die anstehenden Massenimpfungen gegen das Coronavirus. Die Abgeordneten wollen darüber diskutieren, wie die Berliner Impfstrategie aussieht, wenn ein Impfstoff zugelassen und geliefert ist.

16.43 Uhr: Schulen zu und Ausgangsbeschränkung in Oberspreewald-Lausitz

Im Corona-Hotspot Oberspreewald-Lausitz gilt vom kommenden Montag an eine nächtliche Ausgangsbeschränkung und die Schulen bleiben bis zum 8. Januar geschlossen. Zwischen 20 Uhr und 5 Uhr sollen die Menschen zuhause bleiben und auch Joggen ist verboten, wie Landrat Siegurd Heinze am Mittwoch mitteilte. Ab dem 17. Dezember sollen zudem die Kindertagesstätten geschlossen bleiben. Laut Heinze wird eine Notbetreunung organisiert.

Der Landkreis reagiere damit auf die steigenden Infektionszahlen. Am Dienstag war die Inzidenz auf den Höchstwert von 450,76 gestiegen. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage an. Der Einzelhandel ist dem Landkreis zufolge von den Schließungen nicht betroffen. Seit diesem Montag gilt bereits ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen.

16.32 Uhr: 17 weitere Menschen gestorben, 1123 Neuinfektionen in Berlin

In Berlin sind 17 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 749.

1123 neue Infektionen wurden bestätigt, 1348 waren es gestern. 19.635 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 20.033 waren es gestern. 54.170 Menschen gelten inzwischen als genesen.

336 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, fünf weniger als gestern. 1282 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 38 mehr als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 26,6 Prozent auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 193,4 weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,95 Grün.

Foto: Lageso / LaGeSo

Foto: Lageso / LaGeSo

16.25 Uhr: Corona-Fall in der BVV Steglitz-Zehlendorf

Aufgrund eines aktuellen Corona-Falles muss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Steglitz-Zehlendorf am heutigen Mittwoch ausfallen. Darüber informierte BVV-Vorsteher René Rögner Francke alle Fraktionen kurz vor der Sitzung. Die Infektion sei bei einem Kollegen festgestellt worden. Daraufhin habe er sofort „das zuständige Gesundheitsamt mit der Bitte um entsprechende Einschätzungen und weitere Hinweise gebeten“, teilt Rögner-Francke mit. Das Gesundheitsamt habe ihn als Kontaktperson ersten Grades eingestuft, das heißt, dass er sich unmittelbar in Quarantäne begeben muss. „Auch der stellvertretende Vorsteher kann aufgrund der Hinweise des Gesundheitsamtes nicht an der BVV teilnehmen“, so Rögner-Francke. Aus diesem Grund müsse die Sitzung abgesagt werden. Ein Ersatztermin könne man noch nicht nennen, hieß es aus dem Büro der Bezirksbürgermeisterin Cerstin-Richter Kotowski (CDU). Es sei eher unwahrscheinlich, dass die Sitzung noch in diesem Jahr stattfindet.

15.43 Uhr: Zahl ausländischer Studenten gesunken

Erstmals seit 15 Jahren ist die Zahl ausländischer Studenten in Berlin in diesem Wintersemester gesunken. 41.846 Frauen und Männer aus dem Ausland sind an den Hochschulen der Hauptstadt eingeschrieben, 309 weniger als vor einem Jahr, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte.

Besonders deutlich ist der Rückgang bei Erstsemestern: Knapp 7600 Ausländer begannen ein Studium in Berlin, rund 3000 weniger als vor einem Jahr. In nahezu gleichem Maß sank die Zahl der Erstsemester insgesamt.

Dennoch erreicht die Gesamtzahl der Studenten einen Höchststand. Inzwischen gibt es knapp 198.000 Studenten in der Hauptstadt, rund 2000 mehr als vor einem Jahr. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre ist die Zahl um rund 50.000 gestiegen.

15.20 Uhr: 15 Gäste treffen sich zum Essen im Restaurant - Polizeieinsatz

Tischdecke, Essen, Alkohol, 15 Gäste - Klingt nach einem netten Abend im letzten Jahr. Den entdeckten unsere Kolleg. des #A26 jedoch gestern hinter der Schiebetür im vermeintlich leeren Restaurant in #Wilmersdorf.

Die Polizei hat am Dienstag in Wilmersdorf ein gemeinsames Essen mehrerer Personen in einem vermeintlich leeren Restaurant aufgelöst. "#Tischdecke, Essen, Alkohol, 15 Gäste - Klingt nach einem netten Abend im letzten Jahr. Den entdeckten unsere Kolleg. des #A26 jedoch gestern hinter der Schiebetür im vermeintlich leeren Restaurant in #Wilmersdorf", twitterte die Polizei am Mittwoch. Die Beamten fertigten 19 Anzeigen und schlossen das Lokal.

14.53 Uhr: Teil-Lockdown stellt Einzelhandel in Innenstädten vor Probleme

Auch in der Adventszeit hat sich der Umsatz des Einzelhandels in Brandenburger Innenstädten bislang nicht vom Teil-Lockdown erholt - zumindest nicht bei kleineren Geschäften. „Besonders im Bereich Textil, Schuhe, Spielwaren und Schmuck sind die Umsätze radikal nach unten gegangen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, am Mittwoch.

Im Textilbereich erreichten die Läden knapp die Hälfte der Umsätze aus dem Vorjahreszeitraum. Bei Spielwaren gebe es ein Minus von rund 20 Prozent. Dass Geschäfte bislang weiter offen bleiben durften, ist nach Ansicht Busch-Petersens eine Maßnahme, um nicht zu hohe Entschädigungszahlungen leisten zu müssen. Für den Fall, dass die Corona-Regeln weiter verschärft werden und auch Geschäfte schließen müssten, fordert er die gleichen finanziellen Hilfen für den Einzelhandel, die auch die anderen betroffenen Branchen bekommen, etwa die Gastronomie.

14.42 Uhr: Senatorin Scheeres übergibt erste Tablets an Berliner Schule

Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat die ersten von 41 610 neuen Tablets persönlich übergeben, mit denen Berliner Schülerinnen und Schüler besser durch die Corona-Pandemie kommen sollen. Am Mittwoch kam die SPD-Politikerin dafür ins Oberstufenzentrum Informations- und Medizintechnik in Britz (Neukölln). Die übrigen Geräte sollen in den kommenden Wochen ausgegeben werden, wie die Senatsverwaltung für Bildung mitteilte. Sie sind für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler gedacht und sollen ihnen das schulisch angeleitete Lernen zu Hause ermöglichen.

Das könnte schon bald aktuell werden. Die Bildungsverwaltung prüft, die Weihnachtsferien um eine Woche „unterrichtsfreie Zeit“ zu verlängern, in der Schüler Lernmaterial und -angebote erhalten sollen. Außerdem sollen die weiterführenden Schulen in der Woche danach die Möglichkeit haben, freiwillig in den Hybridunterricht zu wechseln. Gelernt würde dann zum Teil digital zu Hause - ohne PC, Notebook oder Tablet ist das kaum möglich. Nicht nur die Opposition hatte in der Vergangenheit regelmäßig kritisiert, es fehle in Berlin an der Ausstattung für digitales Lernen. „Ohne mobile Endgeräte ist Hybridunterricht nicht möglich“, sagte auch Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch. „Wir müssen daher sicherstellen, dass auch Schülerinnen und Schüler, die sich kein neues Gerät leisten können, daran teilnehmen.“ Scheeres überreichte symbolisch eines der 67 Tablets für das Oberstufenzentrum an Schulleiter Volker Dahms.

13.50 Uhr: GEW fordert in Brandenburg früheren Beginn der Weihnachtsferien

Wegen der weiter hohen Corona-Infektionszahlen sollten in Brandenburg aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) die Weihnachtsferien bereits am 14. Dezember und damit eine Woche früher beginnen. Die Ferien starten im Land eigentlich regulär am 21. Dezember und enden am 2. Januar 2021. Die Gewerkschaft schlägt zudem vor, Kitas und Schulen bis mindestens 10. Januar 2021 geschlossen zu lassen. Der Unterricht sollte für den Zeitraum der Schließung nach den Ferien als Distanzlernen organisiert und für Grundschulen und Kitas eine Notbetreuung eingerichtet werden. „Die Entwicklung der Pandemie hat eine Phase erreicht, wo ein Lockdown auch im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen unausweichlich ist“, sagte der GEW-Vorsitzende Günther Fuchs.

Das „Weiter so“ der Politik in Brandenburg sei nicht mehr zu verantworten, sagte Fuchs. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht mehr aus, um einen wirksamen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. Lüftungskonzepte und Mund-Nasen-Bedeckung seien in ihrer Wirkung begrenzt. Der Lockdown für Kitas und Schulen sei die einzig sinnvolle Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie, bekräftigte der GEW-Vorsitzende.

13.50 Uhr: Verband beklagt kaum Corona-Hilfen für Schriftsteller

Buchautoren profitieren nach Angaben des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller nur selten von Corona-Hilfen. Von den allgemeinen Hilfen für Soloselbständige würden Literaten gerade mal im einstelligen Prozentbereich erfasst, teilte der Verband mit. Schriftsteller seien direkt durch Lesungen und indirekt durch die Existenzsorgen der Verlage von der Coronakrise betroffen, erklärte die Verbandsvorsitzende Lena Falkenhagen. Mehr als die Hälfte aller Verlage habe in der ersten Coronaphase Titel verschoben, 36 Prozent ganz gestrichen. Die Absage von Messen und Lesungen sowie sinkende Verkaufszahlen und entfallende Honorare seien weitere Belastungen für die Buchbranche und die Autoren.

13.26 Uhr: Senat und Verbände wollen Pflege in Corona-Pandemie stärken

Der Berliner Senat, Amtsärzte, Verbände und Krankenhäuser haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen zur Stärkung der Pflege in Corona-Zeiten verständigt. In einem gemeinsamen Positionspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verpflichten sich alle Beteiligten unter anderem zur Bereitstellung von ausreichend Schutzkleidung und Schutzmasken für das Pflegepersonal und zur gegenseitigen Unterstützung bei Engpässen.

Vereinbart wurde auch, Pflegekräfte möglichst einmal wöchentlich auf Corona zu testen. Die Pflegebedürftigen sollen regelmäßig „stichprobenhaft“ getestet werden, vor allem in stationären Einrichtungen. Bei Corona-Ausbrüchen seien alle betroffenen Heimbewohner in die Testungen einzubeziehen, hieß es.

Besuche von Angehörigen in Pflegeheimen sollen der Vereinbarung zufolge weiter möglich sein - wobei der Schutz der Bewohner im Vordergrund stehe. Um solche Besuche über die Weihnachtstage zu gewährleisten, sollen Schnelltests gezielt auch für Besucher zum Einsatz kommen. Zusätzlich zu den bereits im November verteilten 200 FFP2-Masken pro Pflegeeinrichtung stellt die Gesundheitsverwaltung für Weihnachten weitere je 200 solcher Schutzmasken zur Verfügung.

13.23 Uhr: Zahl der Corona-Infizierten in Brandenburg weiter gestiegen

Die Zahl der Corona-Ansteckungen in Brandenburg ist wieder gestiegen. Von Dienstag auf Mittwoch seien 663 neue Fälle gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Zahl der laborbestätigten Covid 19-Fälle sei damit auf 25 361 gestiegen. Am Mittwoch vergangener Woche waren 526 neue Ansteckungen gemeldet worden. Aktuell erkrankt sind im Land 7954 Menschen (+108). 16 906 Patienten gelten den Angaben zufolge als genesen - 535 mehr als einen Tag zuvor.

Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist nach wie vor Spitzenreiter angesichts der Zahl der neuen Ansteckungen binnen einer Woche je 100 000 Einwohner. Ermittelt wurde nach den Angaben ein Wert von 374 - am Vortag waren es noch 450,8 Infektionen. Begründet wurde der neue Wert mit Datenkorrekturen, nach denen nun die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Landkreis neu berechnet wird. An zweiter Stelle steht nun der Landkreis Elbe-Elster mit einem Wert von 290,7, gefolgt vom Landkreis Spree-Neiße mit 246,2, der bislang den zweiten Platz inne hatte. Der Landesdurchschnitt lag bei 155,9. Insgesamt starben im Land 501 (+20) Menschen in Zusammenhang mit Corona.

Wie aus dem Intensivregister hervorgeht, sind in märkischen Krankenhäusern 160 der 753 Intensivbetten frei.

13.14 Uhr: Neun Schulen in Brandenburg wegen Corona geschlossen - mehr Schüler in Quarantäne

Wegen Corona sind in Brandenburg nach Angaben des Bildungsministeriums mit Stand Dienstag neun von 915 Schulen geschlossen. Am Montag waren es acht geschlossene Einrichtungen. 12 455 aller rund 293 000 Schüler befinden sich in Quarantäne - 644 mehr als einen Tag zuvor. Sie werden im Distanzunterricht weiter unterrichtet. Die Schulen haben dafür Notfallpläne, wie das Ministerium am Mittwoch weiter mitteilte. Unter den Schülern in Quarantäne sind aktuell 551 positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Bei den Lehrkräften wurden insgesamt 912 Quarantäne-Fälle gemeldet - 23 mehr als am Vortag. Das entspricht rund 3,8 Prozent aller rund 24 200 Lehrer an den Schulen. Sie werden für Distanzunterricht und andere Aufgaben eingesetzt. Unter den Lehrkräften in Quarantäne sind insgesamt 162 mit dem Coronavirus infiziert.

18 Kitas im Land sind wegen Corona komplett geschlossen - das entspricht rund 0,9 Prozent aller rund 2000 Kitas. 2225 von rund

185 000 Kindern sind in Quarantäne. Von den rund 23 000 Erziehern befinden sich 372 in Quarantäne.

13.06 Uhr: Veranstaltungsbranche hält Mahnwache am Brandenburger Tor ab

Unter dem Motto "#Alarmstufedunkelrot" fordern Kunst- und Kulturschaffende weitere finanzielle Hilfen durch die Politik. Für die Mahnwache bauten die Veranstalter am Mittwochmittag das Skelett eines Tyrannosaurus-Rex vor dem Brandenburger Tor auf.

Foto: Julian Würzer

Unter dem Motto "#Alarmstufedunkelrot" fordern Kunst- und Kulturschaffende weitere finanzielle Hilfen durch die Politik während der Corona-Pandemie. Dafür bauten die Veranstalter am Mittwochmittag das Skelett eines Tyrannosaurus-Rex vor dem Brandenburger Tor auf. Die als Mahnwache angemeldete Aktion soll bis Mittwochabend dauern.

Einer Pressemitteilung des Aktionbündnisses #AlarmstufeDunkelrot zufolge ist die Lage für die Veranstaltungsbranche verheerend. Die angekündigten Novemberhilfen seien noch nicht angekommen und den Beschäftigten in der Branche fehle die Existenzgrundlage, heißt es in dem Schreiben. Daher fordere man eine Art Kurzarbeit für Selbstständige und Lösungen vonseiten der Politik, Veranstaltungen wieder stattfinden zu lassen.

12.58 Uhr: Ministerin Nonnemacher nach Quarantäne wieder im Büro

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) ist aus der Quarantäne zurück in ihrem Büro. Das teilte das Ministerium in Potsdam am Mittwoch via Twitter mit. Als Kontaktperson der Kategorie 1A aufgrund eines positiven Corona-Tests ihres Ehemannes war Nonnemacher seit 28. November in häuslicher Quarantäne. Die Ministerin war zudem wegen einer für diese Jahreszeit üblichen Erkältungskrankheit nur eingeschränkt arbeitsfähig.

Nonnemacher war viermal negativ auf das Coronavirus getestet worden, das letzte Mal am Mittwochmorgen, wie Sprecher Gabriel Hesse sagte. Der Ministerin gehe es gut und sie freue sich, wieder im Büro zu sein. In den vergangenen Tagen habe sie viel in Telefonschalten gearbeitet, erläuterte der Sprecher. Das Robert Koch-Institut empfiehlt eine Absonderung für 14 Tage. Die Zeit kann auf 10 Tage verkürzt werden, wenn ein negativer SARS-CoV-2-Test (PCR- oder Antigentest) vorliegt. Er darf frühestens am zehnten Tag der Quarantäne durchgeführt werden.

12.47 Uhr: Lederer: Berlin muss beim Geld ausgeben Prioritäten setzen

Aus Sicht von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) wäre es falsch, bei künftigen Ausgaben in Berlin wegen der Corona-Krise auf die Bremse zu treten. „Wir können uns nicht leisten, die Infrastruktur der Stadt wieder kaputtzusparen. Und wir müssen Investitionsfähigkeit erhalten, um auch nach der Pandemie die Veränderungen in der Stadt weiter fortsetzen zu können“, sagte Lederer am Mittwoch vor Journalisten. Er war am Dienstagabend vom Landesvorstand seiner Partei als Spitzenkandidat für die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2021 nominiert worden.

Ein funktionierender öffentlicher Dienst, ein funktionierendes Gemeinwesen und Investitionsfähigkeit müssten erhalten bleiben. „Das werden wir auch erst einmal durch Kreditaufnahme finanzieren müssen“, betonte Lederer. „Denn volkswirtschaftlich ist es ganz klar: Es wird jetzt ein Einbruch bei den Steuereinnahmen kommen. Und wir wissen nicht, wie lange der anhält.“ Aber wenn die Stadt sich schnell wieder erholen solle, wäre es das Falscheste, die Mehrausgaben und die Steuerverluste durch die Corona-Krise nachträglich wieder einsparen zu wollen.

Gleichzeitig warnte Leder, es gebe keine Spielräume mehr, um künftig jedes Jahr mit einem neuen Sonderwunsch jedes einzelnen Koalitionspartners ins Rennen zu gehen. „Das heißt, wir werden über Prioritäten diskutieren müssen.“ „Diejenigen, die dringend fordern, dass jetzt alle Schwerpunkte auf die den U-Bahn-Bau gelegt werden sollen, sollen mir mal erklären, mit welchem Geld diese Kilometer U-Bahn-Bau bezahlt werden sollen, während wir dringend den Straßenbahnausbau finanzieren müssen, der deutlich günstiger ist“, sagte Lederer in Richtung SPD, die sich für einen verstärkten Ausbau des U-Bahnnetzes ausgesprochen hat.

12.39 Uhr: Grünen-Fraktion legt Fünf-Punkte-Plan zum besseren Schutz von Heimbewohnern vor

Die Grünen-Fraktion fordert, Pflegebedürftige besser zu schützen, und hat in diesem Zusammenhang einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt. Dazu gehören regelmäßige Tests von Heimbewohnern sowie Schnelltests für Pflegepersonal und Besucher, kostenfreie FFP2-Masken, systematische Hygienekontrollen, eine bezirksübergreifende Strategie für den Umgang mit Ausbrüchen in Pflegeheimen sowie eine "räumliche Entzerrung" von infizierten und nicht infizierten Bewohnern. Dafür sollten im Notfall externe Einrichtungen wie barrierefreie Hotels angemietet werden. „Ich bin sehr besorgt über die vielen Corona-Infektionen in der Pflege. Es ist die Aufgabe der Politik, vulnerable Gruppen besonders zu schützen. Hier muss Berlin besser werden, um Leben zu retten", so Fraktionsvorsitzende Silke Gebel. Das Thema soll am Donnerstag auf Antrag der Grünen Fraktion in der Aktuellen Stunde der Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert werden.



11.40 Uhr: Berlin zieht die Weihnachtsferien nicht vor

Unabhängig davon, ob und wann es zu einem vorgezogenen Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel kommt, entscheidet der Berliner Senat am kommenden Dienstag über weitere Schritte, sagte Regierungssprecherin Melanie Reinsch. Nach derzeitigem Stand verlängert der Senat die Weihnachtsferien um eine Woche bis zum 10. Januar und schließt weite Teile des Einzelhandels nach dem 26. Dezember. Vorgezogene Weihnachtsferien sind aus organisatorischen Gründen nicht geplant.

Die weitgehende Schließung des öffentlichen Lebens soll verhindern, dass sich das Coronavirus nach Weihnachten ungehindert verbreitet und das Gesundheitssystem überlastet. Nach Angaben der Senatskanzlei steht der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) in permanentem Austausch mit seinen Amtskollegen und dem Kanzleramt, um die geplanten Verschärfungen zu koordinieren.

Lesen Sie auch: Senat will härtere Corona-Lockdown nach Weihnachten

10.36 Uhr: Berliner CDU fordert Hilfe für den Einzelhandel

Die Berliner CDU-Fraktion fordert ein Hilfsprogramm für den Einzelhandel im Falle eines neuen Lockdowns. Christian Gräff, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, teilte am Mittwoch mit: „Nicht erst seit der völlig unangebrachten und unsensiblen Äußerung des Regierenden Bürgermeisters zu seinem Pulloververkauf ist klar geworden, dass der Senat auch für Berlin einen zweiten Lockdown plant. Die damit einhergehende Schließung des Einzelhandels wird dramatische Auswirkungen auf das Gesicht Berlins haben. Tausende Existenzen, Unternehmen und Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel." Die CDU-Fraktion erwarte vom Senat bis zum 15. Dezember ein konkretes Programm für rückzahlbare Darlehen und nicht rückzahlbare Zuschüsse für betroffene Unternehmen im Handel, der Gastronomie, sowie für Hotels und die Kreativwirtschaft.

10.34 Uhr: Kultursenator Lederer rechnet mit schärferen Corona-Maßnahmen

Berlins Kultursenator und Bürgermeister Klaus Lederer (Linke) rechnet fest mit schnellen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in der Hauptstadt. „Ich bin sicher, es wird schärfere Maßnahmen geben, wir sind im Senat dazu auch in der Kommunikation, und nächsten Dienstag gehe ich davon aus, werden wir sie beschließen“, sagte Lederer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz seiner Partei in Berlin. Der Linke-Landesvorstand hatte den 46-Jährigen am Dienstagabend als Spitzenkandidaten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2021 nominiert.

Es sei wichtig, im Schulbereich und im Einzelhandel die Möglichkeiten zu nutzen, stärker runterzufahren, sagte Lederer. „Ich mache kein Geheimnis daraus, dass mich der Anstieg der Zahlen bundesweit enorm beunruhigt, dass ich mit großem Respekt auf das blicke, was in den Intensivstationen derzeit geleistet wird, aber auch weiß, dass das an Grenzen gerät.“ Das Personal dort arbeite seit neun Monaten unter hoher Belastung.

„Und deswegen glaube ich, wir haben dringend die Notwendigkeit, darüber nachzudenken, was wir machen, um die Zahlen wirklich deutlich abzusenken“, so der Linke-Politiker. „Und mich beruhigt überhaupt nicht, dass wir in Berlin anders als in anderen Städten auf einem halbwegs stabilen Sockel sind, denn das Niveau ist extrem hoch. Man muss nicht viel Fantasie haben, dass das in den nächsten Tagen wieder hochgehen wird, wenn wir nichts tun.“

7.30 Uhr: Gesundheitssenatorin Kalayci fordert strengen Lockdown

Die Berliner GesundheitssenatorinDilek Kalayci (SPD) hält es im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus für dringend erforderlich, ab Januar einen strikten Lockdown durchzusetzen. Sie wolle Schulen, Kitas und den Einzelhandel schnellstmöglich schließen, sagte sie dem Sender RBB. "Die Zahlen in Berlin zeigen, dass der Lockdown light leider mehr light war als Lockdown", sagte Kalayci. Zwar seien die Zahlen leicht gesunken, aber nach wie vor auf einem hohen Niveau. "Deswegen brauchen wir weitere Einschränkungen."

Die Menschen hätten ihre Kontakte im November kaum reduziert. "Wir müssen hier nachsteuern", so die Senatorin. Die Lage in den Kliniken sei „sehr dramatisch“. Kalayci appellierte an die Berliner, auf Weihnachts- und Silvesterpartys zu verzichten und nicht auf der Straße zu feiern. "Zwischen Weihnachten und Neujahr (ist) ja auch eine gewisse Entschleunigung möglich“, sagte Kalayci. "Da ist der Appell an die Betriebe, an die Arbeitgeber, Betriebsferien zu machen, möglichst eben viel, dort, wo es natürlich geht, Homeoffice zu machen."

Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin. Alle bisheringen Nachrichten, Entwicklungen und Zahlen zur Coronavirus-Pandemie für Berlin, die Bezirke und Brandenburg finden Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

