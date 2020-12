Startschuss für den grünen Wahlkampf

Am Wochenende nominiert die Partei ihre Spitzenkandidatin Bettina Jarasch offiziell. Ziel ist die Eroberung des Roten Rathauses.

Berlin . Mit der Nominierung der Spitzenkandidatin Bettina Jarasch an diesem Sonnabend starten die Berliner Grünen ihr ehrgeiziges Projekt, künftig die Regierende Bürgermeisterin in der Stadt zu stellen. „Unser Ziel ist es, stärkste Kraft zu werden, wir wollen dieses Rote Rathaus“, sagten die beiden Landesvorsitzenden der Partei, Nina Stahr und Werner Graf, am Dienstag.