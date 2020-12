Der Breitscheidplatz nach dem islamistischen Anschlag: Am 19. Dezember 2016 war ein Tunesier mit einem gekaperten Lastwagen über den Weihnachtsmarkt gefahren. Die Nachbetrachtung förderte zahlreiche Versäumnisse der Sicherheitsbehörden zu Tage

Innere Sicherheit Innensenator will neues Anti Terror-Konzept vorstellen

Berlin stellt sich im Anti-Terror-Kampf neu auf: Vier Jahre nach dem islamistischen Anschlag vom Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 will Innensenator Andreas Geisel (SPD) am 18. Dezember ein neues Anti-Terror-Konzept vorstellen. Abgeordnete aus den eigenen Reihen fordern bereits jetzt Ergänzungen.