Klaus Lederer (Die Linke), Kultursenator in Berlin.

Bericht Klaus Lederer will Regierender Bürgermeister werden

Berlin. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) will Berlins Regierender Bürgermeister werden. „Ich werde dem Landesvorstand vorschlagen, Klaus Lederer zum Spitzenkandidaten zu nominieren“, sagte Linken-Landesvorsitzende Katina Schubert der Zeitung „Neues Deutschland“. Der Landesvorstand der Partei will sich laut Bericht am Dienstagabend zu einer Sondersitzung zusammenfinden, um Lederer als Spitzenkandidat zu benennen.

Eigentlich sollte Lederer auf einem für den 5. Dezember 2020 geplanten Landesparteitag gekürt werden. Durch die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen hatte die Partei den Parteitag auf das kommende Jahr verschoben.

Mit Lederers Nominierung ist das Starterfeld im Rennen um das Rote Rathaus komplett: Bereits vor Wochen hatten die Grünen Bettina Jarasch nominiert, für die SPD tritt Franziska Giffey an. Den Wahlkampf der Berliner CDU führt Kai Wegner an. Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus finden im Herbst 2021 statt.