Mehr Redezeit für fraktionslose Abgeordnete

Fraktionslose Mitglieder des Abgeordnetenhauses dürfen sich ihre Redezeiten ab sofort flexibler einteilen. Der Berliner Verfassungsgerichtshof setzte die bisherige Regelung der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses, nach der Abgeordnete ohne Fraktion bei Plenardebatten pro Tagesordnungspunkt nur drei Minuten sprechen dürfen, bis zu einer endgültigen Entscheidung aus.

Luthe wurde im Sommer aus der FDP ausgeschlossen

Die einstweilige Anordnung erging auf Antrag des Abgeordneten Marcel Luthe. Er gehörte einst der FDP-Fraktion an, wurde nach internen Differenzen aber im Juli dieses Jahres aus der Fraktion ausgeschlossen. Der Fraktionsvorsitzende der FDP, Sebastian Czaja, sprach damals von einem „zerrüttetem Vertrauensverhältnis“ Im Oktober verließ Luthe auch die Partei.

In dem Organstreitverfahren gegen den Präsidenten des Abgeordnetenhauses hatte Luthe argumentiert, dass die Beschränkung der Redezeit für fraktionslose Abgeordnete gegen die Verfassung, das Prinzip der repräsentativen Demokratie und gegen den strengen Gleichheitssatz verstoße. „Es ist weder den Abgeordneten noch den durch sie vertretenen Bürgern zuzumuten, wenn über wichtige Fragen nur im Eiltempo gesprochen werden kann“, sagte er.

Verfassungsgericht stärkte Einzelabgeordnete schon 1989

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes sei ein erster Schritt zur Umsetzung des sogenannten „Wüppesahl-Urteils“ auch in Berlin, sagte Luthe. Thomas Wüppesahl war ein Bundestagsabgeordneter, der 1998 aus der Fraktion der Grünen ausgeschlossen worden war.

Gegen die dem Ausschluss folgenden Beschränkungen seiner Redezeit und gegen weitere Einschränkungen, die seine Rolle als Parlamentarier betrafen, strengte er daraufhin ein Organstreitverfahren an. In der sogenannten „Wüppesahl-Entscheidung“ gab ihm das Bundesverfassungsgericht im Juni 1989 in einigen Punkten Recht.

So durfte er in Gesetzgebungsverfahren weiterhin Änderungsanträge einbringen. Das Gericht stärkte auch seine Rederechte. Andere Anträge Wüppesahls lehnte das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung dagegen ab.

Luthe moniert, dass die rechtlichen Implikationen des Urteils nie Eingang in der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses gefunden hätten.