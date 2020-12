Brandstiftungen und Vandalismus: 32 Autos beschädigt

Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht zu Montag durch eine selten gesehene Serie von Autobrandstiftungen und Sachbeschädigungen auf Trab gehalten. Dabei wurden 32 Autos beschädigt oder zerstört. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge, Täter wurden nicht gefasst. Hinweise auf einen politischen Hintergrund liegen nach Informationen der Berliner Morgenpost bisher nicht vor.

Ein Duo flüchtet Richtung Bahnhof Jungfernheide

In Charlottenburg alarmierte eine Anwohnerin der Olbersstraße gegen 1.15 Uhr Rettungskräfte, als sie zwei Personen bemerkte, die fünf abgestellte Fahrzeuge beschädigten. Ein Auto, in das die Personen entflammte Gegenstände geworfen hatten, brannte aus.

Zwei weitere Wagen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Duo flüchtete in Richtung Bahnhof Jungfernheide. Im Bereich Alt-Lietzow/Lüdtgeweg sah ein Anwohner gegen zwei Uhr zwei Personen weglaufen und erkannte an Autos eingeschlagene Fensterscheiben. Die Polizei stellte 13 beschädigte Fahrzeuge fest. In einem Opel Astra befanden sich Feuerwerkskörper, die einen Sitz in Brand setzten.

In Prenzlauer Berg brennen sechs Autos

In Reinickendorf stand in der Humboldtstraße ein BMW in Flammen. Das Fahrzeug brannte im Heckbereich vollständig aus. Ein weiterer Wagen wurde durch die Hitze beschädigt. Gegen 0.05 Uhr rief ein Passant die Polizei in die Zobeltitzstraße, nachdem er an einem Mietwagen eingeschlagene Scheiben bemerkt hatte.

Die Polizei entdeckte Hinweise zu einer versuchten Brandstiftung. Gegen 0.20 Uhr stellten die Polizisten an der Zobeltitzstraße Ecke Engelmannweg einen qualmenden Ford fest. In der Schillingstraße bemerkten sie gegen 0.30 Uhr einen brennenden VW.

In Prenzlauer Berg brannten gegen 0.30 Uhr ein Volvo und ein Range Rover, die einige Meter getrennt voneinander in der Knaackstraße geparkt waren. Die Flammen griffen auf vier weitere Fahrzeuge über. In der Lankwitzer Straße in Mariendorf bemerkte ein Passant in der Nacht gegen 2.35 Uhr einen brennenden Mercedes. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde auch hier niemand.