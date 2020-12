Nur noch sieben Prozent der Berliner Bäume ohne Schäden

Die Ergebnisse des Waldzustandsberichts 2020 sind alarmierend: Noch nie gab es so wenig gesunde Bäume in Berlin.

Berlin. Die Ergebnisse des Waldzustandsberichts 2020 sind alarmierend: Noch nie gab es so wenig gesunde Bäume in Berlin. Seit 1991 erheben die Berliner Forsten die Daten über den Zustand der Bäume. Der Anteil von Bäumen ohne Schäden beträgt in diesem Jahr nur noch sieben Prozent. Im Jahr zuvor waren es noch acht Prozent. Damit ist der Anteil der gesunden Bäume in diesem Jahr auf dem niedrigsten Stand seit knapp 30 Jahren.