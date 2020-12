Bahnverkehr zum Flughafen BER eingeschränkt

Wegen Bauarbeiten in Schöneweide wird ein Schienenersatzverkehr auf einigen Bahnlinien zwischen dem 11. und 14. Dezember eingerichtet.

Berlin. Am kommenden Wochenende von Freitag, 11. Dezember, 22 Uhr, bis Montag, 14. Dezember, 1.30 Uhr, ist der Bahnverkehr auf einigen Linien eingeschränkt, unter anderem auch die Verbindung zum Flughafen BER. Einige Linien fallen aus, Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Grund sind Bauarbeiten in Schöneweide.

S45: Die S-Bahn fährt nur zwischen Flughafen BER – Terminal 1-2 – Altglienicke und Baumschulenweg – Südkreuz (der Abschnitt Baumschulenweg – Südkreuz entfällt ab 13. Dezember, 22.00 Uhr). Zusätzlich wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die verkehren wie folgt: Grünbergallee (Ewaldstraße) – Altglienicke – Grünau (Bruno-Taut-Straße) – Adlershof – Johannisthal (Halt nur in Fahrtrichtung Baumschulenweg/Sonnenallee) – Schöneweide – Baumschulenweg (Glanzstraße). Ab dem 13. Dezember, 22.00 Uhr, halten die Busse im Baumschulenweg (unter der Brücke), weiter geht es dann Richtung Köllnische Heide – Sonnenallee (Halt in der Sonnenallee – wie Bus M41). Zwischen den Haltestellen Baumschulenweg bis Südkreuz fährt die S-Bahn drei bis fünf Minuten früher. In der Gegenrichtung von Südkreuz bis Baumschulenweg fährt die Bahn fünf Minuten eher ab.

S46: Die Linie fährt zwischen Königs Wusterhausen – Grünau und Baumschulenweg – Südkreuz/Westend (der Abschnitt Baumschulenweg – Westend entfällt ab 13. Dezember, 22.00 Uhr). Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Diese Stationen werden angefahren: Grünau (P+R-Parkplatz) – Adlershof – Johannisthal (Halt nur in Fahrtrichtung Baumschulenweg/Sonnenallee) – Schöneweide – Baumschulenweg (Glanzstraße). Ab 13. Dezember, 22.00 Uhr, Halt in Baumschulenweg (unter der Brücke). Weiter geht es zur Köllnischen Heide und Sonnenallee (Halt in der Sonnenallee – wie Bus M41).

S47: Fährt gar nicht. Ersatzverkehr zwischen folgenden Haltestellen: Spindlersfeld – Bushaltestelle „Bärenlauchstraße“ (Halt für S-Bf. Oberspree) – Bushaltestelle „Bruno-Bürgel-Weg“ (Halt für S-Bf. Oberspree) – Schöneweide – Bushaltestelle „Baumschulenstraße/Köpenicker Landstraße“ (Halt für S-Bf. Baumschulenweg) – Plänterwald (Köpenicker Landstraße).

S8: Ersatzverkehr mit Bussen zwischen den Haltestellen Grünau (P+R-Parkplatz) – Adlershof – Johannisthal (Halt nur in Fahrtrichtung Baumschulenweg) – Schöneweide – Baumschulenweg (Glanzstraße).

S9: Zwischen Flughafen BER – Terminal 1-2 und Altglienicke fährt die S-Bahn. Es wird gebeten, zwischen Ostkreuz und Spandau die S3 beziehungsweise im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So die S5 zu nehmen. Zwischen folgenden Haltestellen ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet: Flughafen BER – Terminal 1-2 (Fernbusparkplatz B5, Haltestellen B15-B17) – Flughafen BER – Terminal 5 (RVS-Haltestelle zwischen P51 und P52) – Adlershof – Schöneweide – Baumschulenweg (Glanzstraße) – fährt nicht in den Nächten Fr/Sa und Sa/So in der Zeit von 0.30 bis 3.30 Uhr. Zwischen den Haltestellen Grünbergallee und Altglienicke fahren die S45, die S9 und der Ersatzverkehr mit Bussen nahezu parallel. Im Nachtverkehr fährt die S9 von Altglienicke bis Flughafen BER – Terminal 5 fünf Minuten früher ab.

Zwischen den Haltestellen Grünau – Adlershof – Johannisthal fahren die S-Bahnen im 20- oder 30-Minutentakt.

Zwischen folgenden Stationen ist ein S-Bahn-Pendelverkehr eingerichtet: Baumschulenweg – Treptower Park mit Umsteigen in Plänterwald (im 10-Minutentakt). In Treptower Park ist beim Umstieg vom Pendelzug zur S42/ S8/ S85 in Richtung Ostkreuz ein Bahnsteigwechsel erforderlich (der Bahnhof ist barrierefrei ausgestattet).

Zwischen den Haltestellen Grünau – Adlershof – Johannisthal fahren der Pendelzug und der Ersatzverkehr mit Bussen nahezu parallel. In Johannisthal hält der Ersatzverkehr nur in Fahrtrichtung Baumschulenweg/Sonnenallee. Fahrgäste aus Baumschulenweg nach Johannisthal werden gebeten mit dem Ersatzverkehr bis Adlershof zu fahren und von dort den Pendelzug zu nutzen. Für Fahrgäste von Johannisthal in Richtung Adlershof/Grünau steht der Pendelzug zur Verfügung. Zwischen Baumschulenweg und Plänterwald fahren der Pendelzug und der Ersatzverkehr mit Bussen für die S47 nahezu parallel. Fahrgäste zum Flughafen BER – Terminal 1-2 nutzen ab Ostkreuz auch FEX, RE 7 oder RB 14.