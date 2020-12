Verkehr in Berlin Ab Montag viele neue Baustellen in Berlin - Wo es eng wird

Ab Montag gibt es in Berlin zahlreiche neue Baustellen, die den Verkehr beeinträchtigen. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale am Sonntag in ihrer Verkehrsvorschau mit. Hier der Überblick über die neuen Baustellen in der Stadt und auf den Autobahnen.

A10 - Südlicher Berliner Ring

Ab 10 Uhr wird ein ein Kilometer langer Abschnitt Richtung Dreieck Spreeau auf einen Fahrstreifen eingeengt. Betroffen ist der Bereich zwischen der Anschlussstelle Rangsdorf und dem Schönefelder Kreuz. Es gilt ein Tempolimit von 60 km/h. Die Arbeiten sollen bis Mittwoch, ca. 16 Uhr, dauern. Grund sind dringende Reparaturarbeiten.

A111 - Reinickendorf-Zubringer, Anschlussstelle Holzhauser Straße



Die Einfahrt auf die A111 an der Holzhauser Straße ist bis Freitag täglich von 9 bis 16 Uhr gesperrt. Grund sind Reparaturen an der Schrankenanlage.

Französisch-Buchholz:



Wegen Leitungsarbeiten gibt es auf der Triftstraße ab dem Morgen in Höhe Anna-Bruseberg-Straße bis zum 9. Dezember für beide Richtungen nur einen gemeinsamen Fahrstreifen.

Johannisthal:



Auf der Baustelle (Tram-Neubaustrecke Schöneweide – Adlershof) an der Kreuzung Südostallee/Sterndamm/Groß-Berliner Damm gibt es am Montag und Dienstag Umbauarbeiten. Die Ampel an der Kreuzung ist ausgeschaltet, die Polizei regelt den Verkehr. Der Bereich sollte nach Möglichkeit gemieden werden.

Prenzlauer Berg:

Ab 7 Uhr finden auf der Danziger Straße Fahrbahnsanierungsarbeiten statt. Bis Mitte Dezember ist in Richtung Schönhauser Allee zwischen Greifswalder Straße und Diesterwegstraße die Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt.

Kaulsdorf:

Ab 8.30 Uhr beginnen auf der Kaulsdorfer Straße in beiden Richtungen in Höhe Deutschhofer Allee Leitungsarbeiten. Die Arbeiten dauern bis Mitte Dezember, eine Baustellenampel regelt den Verkehr.

Lankwitz/Marienfelde:

Ebenfalls Leitungsarbeiten finden ab Montagmorgen auf der Malteserstraße zwischen Friedrichrodaer Straße und Belßstraße. Bis Ende Dezember kommt es in Abschnitten zu Fahrbahneinengungen und –verschwenkungen.

Mahlsdorf:

Wegen des Aufbaus einer Werbeanlage auf der Hönower Straße gibt es täglich von 9 bis 18 Uhr zwischen Am Rosenhag und Uslarer Straße für beide Fahrtrichtungen nur einen gemeinsamen Fahrstreifen.

Schmöckwitz:

Auch auf der Wernsdorfer Straße beginnen ab 10 Uhr Leitungsarbeiten. Eine Baustellenampel regelt zwei Wochen lang in Höhe Schwarzer Weg den Verkehr.

Tegel:

Auf der Bernauer Straße wird ein Fußgängerüberweg gebaut. Ab 9.30 Uhr regelt nahe dem Mescheder Weg bis Mitte Dezember eine Baustellenampel wechselseitig den Verkehr.

Westend:

Wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten gibt es auf der Heerstraße ab 9 Uhr Richtung Innenstadt vor dem Theodor-Heuss-Platz nur einen Fahrstreifen. Der Verkehr wird über die Nebenfahrbahn geleitet. Laut VIZ sei besonders im frühen Berufsverkehr mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Die Baustelle soll bis zum 10. Dezember bestehen.



Wittenau:

Die Fahrbahn der Oranienburger Straße ist ab dem Morgen für etwa zwei Wochen stadtauswärts in Höhe Tessenowstraße auf einen Fahrstreifen verengt. Grund sind Ausbesserungsarbeiten.

Zehlendorf:

Der Tietzenweg ist ab dem Morgen für eine Woche in beiden Richtungen zwischen Gardeschützenweg und Margaretenstraße/Veilchenstraße gesperrt. Grund sind Brückenarbeiten. Rad- und Fußverkehr sind nicht betroffen.