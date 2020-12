U5-Verlängerung in Betrieb: Bahn frei für Berlins neue Linie

Ein Zug der U-Bahnlinie U5 fährt am 4. Dezember kurz nach 12 Uhr am Bahnhof Alexanderplatz ein.

Berlin. Um 12.03 Uhr war es soweit. Am Alexanderplatz fuhr die erste U-Bahn Richtung Hauptbahnhof los. Dort setzte sich wenige Minuten später, um 12.09 Uhr der erste Zug der U-Bahnlinie U5 in Bewegung. Zum ersten Mal leuchtete auf der Anzeigetafel als Zielbahnhof: Hönow. Klatschend begleiteten die Fahrgäste die Ausfahrt in die Tunnelröhre. Damit hat die Verlängerung der U-Bahnlinie U5 am Freitagmittag erfolgreich ihren Betrieb aufgenommen. Von nun an fährt die bislang nur zwischen Hönow und Alexanderplatz verkehrende Verbindung quer durch Berlins historisches Zentrum mit Stopps an den nun eröffneten Stationen Rotes Rathaus und Unter den Linden.