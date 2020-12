U-Bahn-Linie U5: Lückenschluss vollendet – Die neue U5 ist in Betrieb

Endlich Lückenschluss! Nach zehn Jahren Bauzeit ist heute um 12 Uhr der neue Abschnitt der U-Bahn-Linie 5 im Zentrum Berlins in Betrieb gegangen. Die Berliner und ihre Besucher können nun auch Unter den Linden hindurch zwischen dem Hauptbahnhof und dem Alexanderplatz hin- und herfahren. Über drei neue Bahnhöfe sind zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Arbeitsplätze im Regierungsviertel zu erreichen. Der Bahnhof Museumsinsel wird jedoch erst im Sommer fertig.

Die U5 beginnt in Hönow am östlichen Stadtrand und führte bislang bis zum Alexanderplatz. Die Verlängerung nach Westen bringt für Einwohner entlang der Strecke eine direkte Verbindung zum Hauptbahnhof. Die 2,2 Kilometer lange Strecke bis zum Brandenburger Tor hat bis zu 540 Millionen Euro gekostet.

Die Berliner Morgenpost berichtet über die Eröffnung des neuen U5-Abschnitts im Liveblog - und liefert Wissenswertes über das Berliner U-Bahn-Netz.

12.30 Uhr: Sitzgelegenheiten im Sanitärdesign

Sitzgelegenheiten im Sanitärdesign.

Foto: Uta Keseling

Am U-Bahnhof Roten Rathaus: Sitzgelegenheiten im Sanitärdesign. Und ungeeignet für Menschen, die sich länger an Bahnhöfen aufhalten

12.24 Uhr: Erste Züge der U5 voller Fahrgäste

Foto: Julian Würzer

Der erste Sonderzug mit Fahrgästen kommt um 12.03 Uhr auf Gleis 1 am Alexanderplatz an und wird mit Klatschen von den wartenden Fahrgästen empfangen. Um 12.04 fährt der Zug ab. Der Waggon ist voll mit Passagieren. Die erste Station Rotes Rathaus erreicht der Zug um 12.05 Uhr. Fünf Bauarbeiter steigen noch hastig hinzu. "Wir haben den Bahnhof gebaut, dann fahren wir nun auch mit", sagt einer. Um 12.08 Uhr hält der Zug am U-Bahnhof "Unter den Linden." Die Uhrzeit an der Anzeige im Waggon geht übrigens 36 Minuten nach. Am Brandenburger Tor kommt der volle Zug um 12.09 Uhr an. Um 12.11 Uhr hält der Zug an der Haltestelle Bundestag. Ankunft am Hauptbahnhof ist um 12.12 Uhr. Klatschend verlassen die Fahrgäste den Zug.

12.22 Uhr: Kurz nach Eröffnung verschmierte Züge unterwegs

Foto: Uta Keseling

Alles andere hätte einen auch gewundert: Schon kurz nach der Eröffnung sind auf der U5 wieder zugesprühte Züge unterwegs.

12.20 Uhr: Tor zum U-Bahnhof Französische Straße verschlossen

BVG-Mitarbeiterin Sandra schließt leicht verspätet das Tor des U-Bahnhofs Französische Straße ab. Ein Zaungast kommentiert: "Nun ist Schicht im Schacht."

Foto: Thomas Schubert

12.17 Uhr: Das sind die neuen Bahnhöfe entlang der Linie U5

Der neue U-Bahnhof Unter den Linden. Foto: BVG/Oliver Lang

Der neue U-Bahnhof Rotes Rathaus. Foto: BVG/Oliver Lang

Der neue U-Bahnhof Rotes Rathaus. Foto: BVG/Oliver Lang

Der neue U-Bahnhof Rotes Rathaus. Foto: BVG/Oliver Lang

Der neue U-Bahnhof Rotes Rathaus. Foto: BVG/Oliver Lang

Der neue U-Bahnhof Museumsinsel. Foto: BVG/Oliver Lang



12.11 Uhr: Beifall der Fahrgäste bei der U5-Abfahrt am Hauptbahnhof

Foto: Uta Keseling

Noch haben alle Sitzplätze - nur die Sache mit dem Abstand scheint egal. Bei der Abfahrt am Hbf gibt's Beifall der Fahrgäste. Die Ansage der neuen Bahnhöfe ist, vielleicht zum Anlass, extra laut. Schade: Auch auf der neuen Strecke gibt es in den Bahnen zwischen Hauptbahnhof und Brandenburg keinen Handyempfang mit Vodafone.

12.10 Uhr: Die letzte Bahn verlässt den U-Bahnhof Französische Straße

Foto: Thomas Schubert

Um 12 Uhr hat die letzte Bahn der Linie U6 den U-Bahnhof Französische Straße Richtung Alt-Mariendorf verlassen. Die letzten Fahrgäste durften sich über Süßigkeiten freuen, das BVG-Personal am Eingang verteilte. Bahn-Fans ließen es sich nicht nehmen, die letzten Züge zu Filmen. Doch nach dem Spektakel mit rund 100 Abschiedsgästen fällt oben auf der Friedrichstraße gleich die Tür ins Schloss. Die Station Französische Straße wird dann ein weiterer Geisterbahnhof Berlins.

12.05 Uhr: „Endlich mal eine gute Nachricht in diesen Zeiten“

Foto: Uta Keseling

Zu den ersten Fahrgästen der U5 wird Carola aus Hessen gehören - per Zufall. Die Webseite der BVG hat ihr schon am Morgen die U5 angezeigt. So hat sie eine Stunde gewartet - und wird jetzt Teil des historischen Ereignisses. Vor vielen Jahren, sagt sie, war sie schon mal hier, „da wurde schon am Brandenburger Tor an der U5 gebaut“. Was sie freut: „Endlich mal eine gute Nachricht in diesen Zeiten.“

12.01 Uhr: Bahnhof Rotes Rathaus eröffnet

11.58 Uhr: Erste Fahrt kurz vor Start

Foto: Julian Würzer

Die Anzeige schaltet auf Hauptbahnhof um. In wenigen Minuten startet die erste Fahrt mit Fahrgästen vom Alexanderplatz zum Hauptbahnhof mit der neuen Linie U5.

11.57 Uhr: U5-Sonderzug am Hauptbahnhof gestartet

11.55 Uhr: Ramona Pop - "Wie London oder New York"

Die Gestaltung der neuen Stationen hebt BVG-Aufsichtsratsvorsitzende und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hervor. „Die Bahnhöfe sind alle eine Wucht.“ Bei der Eröffnung am Morgen habe sie der Bahnhof Unter den Linden begeistert. „Das ist wie in London oder New York. Das ist eine Kathedrale des öffentlichen Nahverkehrs.“

11.41 Uhr: Bahnsteig am Alexanderplatz füllt sich

Foto: Julian Würzer

Der Bahnsteig am Alexanderplatz füllt sich. Neben BVG-Mitarbeitern und Journalisten warten auch Fahrgäste auf die Premierenfahrt der Linie U5 zum Hauptbahnhof.

11.40 Uhr: Die Eröffnung der neuen U5 im Livestream

11.36 Uhr: Erster Zug der neuen U5 am Hauptbahnhof

Foto: Uta Keseling

Der erste Zug der U5 zum Hauptbahnhof ist eingefahren am Hbf - aber noch ohne Fahrgäste.

11.31 Uhr: Der neue Streckenverlauf der U5

Foto: Uta Keseling

So sieht übrigens ab heute der Streckenverlauf der U5 aus. Der Bahnhof Museumsinsel wird aber noch durchfahren.

11.30 Uhr: Kanzlerin Merkel mit Video-Grußwort

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) meldete sich in einem Video-Grußwort zur Eröffnung der U5-Verlängerung. „Berlin, die einst geteilte Stadt, rückt heute ein weiteres Stück näher zusammen“, sagte die Kanzlerin.

11.28 Uhr: Müller macht sich für weitere U-Bahnprojekte in Berlin stark

Nach Fertigstellung der U5-Verlängerung macht Müller sich für weitere U-Bahnprojekte in Berlin stark. „U-Bahnen zu bauen dauert lange und ist teuer und macht nicht überall Sinn“, sagte er. „Aber es macht Sinn, dass die sich verändernde und wachsende Stadt alle großen Wohngebiete anschließt.“ Müller nannte als Beispiel dafür das Märkische Viertel, Rudow sowie den Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Dort könne man „mit zwei bis drei Stationen das System ergänzen und noch mehr Menschen anschließen“.

Kritisch äußerte Müller sich kritisch zu einer am Mittwoch vorgestellten Studie, wonach der U-Bahnbau das Klima stark belaste. „Wenn man das, was da steht zur Grundlage macht, dann können wir alle Bauaktivitäten ab morgen einstellen. Wohnungen, Krankenhäuser, das macht dann alles keinen Sinn mehr.“ Eine pauschale Absage an den U-Bahnbau sei falsch.

11.24 Uhr: U5-Sonderzug für Lückenschluss-Mitarbeiter

Foto: Uta Keseling

Der Sonderzug der U5, der demnächst am Hauptbahnhof startet, ist den Mitarbeitern des Projekts Lückenschluss vorbehalten. BVGer, Bauleute, Planer - sie bekommen als Dankeschön auch eine Umhängetasche aus den Bauplanen der Riesen-Baustelle.

11.21 Uhr: Michael Müller - „Es sind richtig schöne Bahnhöfe geworden“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller zeigt sich froh angesichts der Fertigstellung – auch weil er selbst als Hausherr im Roten Rathaus gleich mehrfach davon betroffen gewesen sei. „Wir waren durch die Arbeiten im Boden belastet. Man spürt die Erschütterungen, wenn da gebohrt wird. Das war eine erhebliche Einschränkung für die Kolleginnen und Kollegen.“ Auch an der Oberfläche sei die Baustelle direkt vor dem Rathaus nicht einfach gewesen. „Wir hatten über Jahre keine Vorfahrt und konnten unsere Gäste nicht begrüßen.“

Umso zufriedener ist Müller, dass diese Zeit nun vorbei ist. „Es sind richtig schöne Bahnhöfe geworden, das wird alle Berliner begeistern.“ Die Verlängerung der U5 mache den öffentlichen Nahverkehr noch attraktiver. „Der Lückenschluss wird viele Menschen dazu bewegen, das eigene Auto stehen zu lassen“, sagte Müller.

11.16 Uhr: „Die U5 schlägt eine weitere Brücke zwischen Ost und West"

Foto: Uta Keseling

Rudolf Lund aus Neu-Westend: „Die U5 schlägt eine weitere Brücke zwischen Ost und West, das finde ich gut. Wir sind damals aus West-Berlin auch ab und in Ost-Berlin mit der U5 gefahren, zum Beispiel zum Tierpark. Jetzt freue mich auf die erste Fahrt mit dem ersten öffentlichen Zug der U5.“

11.13 Uhr: Noch müssen Fahrgäste am Alexanderplatz aussteigen

Foto: Julian Würzer

Der erste Sonderzug der Linie U5 wird von Gleis 1 am Alexanderplatz um 11.50 Uhr abfahren. Das bestätigt ein BVG-Mitarbeiter der Berliner Morgenpost. Bis dahin halten die Züge zwar an dem Gleis und fahren auch zum Hauptbahnhof durch. Allerdings achten die BVG-Mitarbeiter darauf, dass alle Fahrgäste vor der Weiterfahrt zum Hauptbahnhof aus den Waggons aussteigen.



11.08 Uhr: Berliner U-Bahn-Wissen - 1302 U-Bahnen im Einsatz

Wussten Sie, dass insgesamt 1302 U-Bahnen im Einsatz sind? Und es sollen noch mehr werden. Die BVG hat bereits angekündigt, in den kommenden Jahren rund drei Milliarden Euro in die Erneuerung und das Wachstum der Flotte zu investieren.

11.02 Uhr: Spärliche U5-Ausschilderung am Hauptbahnhof

Foto: Uta Keseling

Suchbild mit U-Bahnhof: Vor dem Hauptbahnhof ist der Zugang zur U5 noch sehr sparsam ausgeschildert. Am Europaplatz, dem Vorplatz, gibt es mehrere Zugänge zur U5 an der Tramhaltestelle - kaum zu erkennen vom Bahnhof. Leider funktioniert die einzige Rolltreppe nach oben hier nicht - Berlin bleibt eben Berlin.

11.01 Uhr: Neue Schilder am U-Bahnhof Alexanderplatz

Foto: Julian Würzer

Am Alexanderplatz weist ein großes Schild mit der Aufschrift "Hauptbahnhof U5" auf die neue U-Bahnlinie hin. Derzeit verkehren die Züge der U5 nur von Gleis 2.

10.59 Uhr: "U5 Berlin tief verbunden"

Foto: Julian Würzer

Am Bahnhof Alexanderplatz sind auf dem Boden Markierungen angebracht, die auf die neue U-Bahnlinie U5 hinweisen. Darauf zu lesen ist: "U5 Berlin tief verbunden".

10.48 Uhr: Berliner U-Bahn-Wissen - Jungfernheide-Strings und Krumme-Lanke-Boxershorts

Wussten Sie, dass es neben dem üblichen Merchandising der BVG wie Tassen, T-Shirts oder Postkarten es Anfang der 2000er auch mal schwarze und weiße Strings für Damen und Boxershorts für die Herren sowie Slips mit eingestickten U-Bahn-Stationsnamen wie etwa Rohrdamm, Gleisdreieck, Onkel Toms Hütte, Krumme Lanke oder Jungfernheide gab? Darauf folgte sogar noch eine zweite Serie in Blau zum 100. Jubiläum mit Aufschriften wie Nothammer oder Pendelverkehr, wurde aber im Jahr 2004 aus der Vermarktung genommen.

10.46 Uhr: U-Bahnhof Französische Straße schließt - Bild zeigt Szene von 1926

Heute schließt nach fast 100 Jahren der Berliner U-Bahnhof Französische Straße. Der neue Kreuzungsbahnhof Unter den Linden der verlängerten Linie U5 macht ihn überflüssig @BVG_Kampagne



Unser Foto von 1926 zeigt die nächtliche Friedrichstraße mit U-Bahneingang: bpk / Heinz Lienek pic.twitter.com/sKWNCHmcW4 — bpk Bildagentur (@bpkimages) December 4, 2020

10.44 Uhr: Beförderungsgenehmigung für neue U5 übergeben

Foto: BM

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) hat offiziell die Beförderungsgenehmigung an die BVG übergeben. Damit dürfen nun offiziell Fahrgäste auf der neuen Strecke transportiert werden.

10.40 Uhr: Erster U5-Zug steht am Hauptbahnhof bereit

Foto: Uta Keseling

Da steht er schon: Der erste Zug der ab heute verlängerten Linie U5 im U-Bahnhof Hauptbahnhof. Noch ist der Bahnsteig aber geschlossen, der erste Zug startet gegen 12 Uhr.

10.37 Uhr: BVG-Chefin - „Wir schaffen einen neuen Knotenpunkt im Netz“

„Es ist nicht nur ein Lückenschluss sondern eine echte, neue Verkehrsverbindung, die wir schaffen“, sagt BVG-Chefin Eva Kreienkamp. „Wir schaffen einen neuen Knotenpunkt im Netz.“ Berlins Mitte werde damit noch besser angebunden. „Pendler gelangen noch besser zur Arbeit und Touristen noch besser zu den Sehenswürdigkeiten.“ Auch die Stadt über der Erde profitiere. Der öffentliche Raum werde noch lebenswerter. „Unsere Bauzäune verschwinden und es entstehen wieder Flanier- und Lebensorte.“

10.36 Uhr: U5 als "neue Sightseeing-Route Berlins"

Für die Berliner Tourismus-Werber visitBerlin ist die neue U5 die neue Sightseeing-Route für die Hauptstadt. "Viele beliebte Sehenswürdigkeiten sind jetzt direkt miteinander verbunden und damit bequem zu erreichen. Sobald Reisen nach Berlin wieder möglich sind, werden auch die Berlin-Besucher diese neue Verbindung begeistert annehmen“, so visitBerlin-Geschäftsführer Burkhard Kieker,

10.34 Uhr: Berliner U-Bahn-Wissen - Täglich 1,6 Millionen Fahrgäste

Wussten Sie, dass im Jahr mehr als 596 Millionen Menschen mit der Berliner U-Bahn fahren? Auf den Tag gerechnet entspricht das rund 1,6 Millionen Fahrgästen. Im Durchschnitt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass unter der Woche mehr Menschen mit der U-Bahn fahren als am Wochenende - und die Zahlen in der Corona-Krise zurückgegangen sind.

10.21 Uhr: Senatorinnen empfangen U-Bahn am Bahnhof Unter den Linden

Die Bahn ist nun am U-Bahnhof Unter den Linden angekommen. Dort werden sie von Verkehrssenatorin Regine Günther und Wirtschaftssenatorin und BVG-Aufsichtsratschefin Ramona Pop (beide Grüne) in Empfang genommen.

10.19 Uhr: Michael Müller - „Das ist ein toller Tag für Berlin“

„Das ist ein toller Tag für Berlin“, sagt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) – und spricht sich für weitere Linien aus: „Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die U-Bahn ein ganz wichtiger Verkehrsträger ist.“ Er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit mit der BVG Projekt GmbH.

10.17 Uhr: Feier der U5-Eröffnung im ganz kleinen Kreis

„Es ist ein Tag der, uns mit Stolz erfüllt“, sagte Ute Bonde, Geschäftsführerin der BVG Projekt GmbH. „Gleichzeitig sind wir ein wenig traurig, weil unsere Kollegen und Kolleginnen nicht anwesend sein können.“ Wegen der Corona-Beschränkungen findet die Eröffnung nur im ganz kleinen Kreis statt.

10.15 Uhr: Erste U-Bahn fährt am U-Bahnhof Rotes Rathaus ein

Die U-Bahn für die Honoratioren am U-Bahnhof Rotes Rathaus.

Foto: Christian Latz

Nun ist die erste U-Bahn für die Honoratioren am U-Bahnhof Rotes Rathaus eingefahren. Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD), BVG-Chefin Eva Kreienkamp und die Geschäftsführer der BVG-Projekt GmbH, Ute Bonde und Jörg Seegers, fahren damit nun zum U-Bahnhof Unter den Linden zur offiziellen Eröffnung.

10.13 Uhr: U5-Erweiterung - "Das macht einen stolz“

Die Senatsmitglieder und Chefs der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) begeben sich nun in den U-Bahnhof Rotes Rathaus. Jörg Seegers, der den Bau als Co-Geschäftsführer der BVG Projekt GmbH verantwortet hat, freut sich. „Es ist schön, dass es fertig ist. Das macht einen stolz.“

10.04 Uhr: Fahrgastverband IGEB - U-Bahn-Bau ungeeignet für Verbesserung des Nahverkehrs

Der Berliner Fahrgastverband IGEB bezeichnet die U5-Verlängerung als wichtigen Lückenschluss im Netz und erwartet eine Entlastung auf den Strecken der Stadtbahn und der U-Bahnlinie U2. "Dauer und Kosten dieser U-Bahn-Verlängerung zeigen aber auch, dass U-Bahn-Bau nicht geeignet ist, das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel schnell und preiswert zu verbessern. Die Verkehrswende ist nur mit einem zügigen Straßenbahnausbau zu schaffen", so die IGEB. Verlängerungen der U-Bahnlinien U6, U7 und U8 lehnt der Fahrgastverband ab.

9.59 Uhr: Berliner U-Bahn-Wissen - Mit 30,5 km/h durch die Stadt

Wussten Sie, dass die Berliner U-Bahn im Durchschnitt mit einer Geschwindigkeit von 30,5 Kilometern die Stunde durch die Stadt fährt? Am langsamten ist dabei die U1 mit einer mittleren Geschwindigkeit von 26,3 km/h, am schnellsten die U7 mit 33,7 km/h.

9.51 Uhr: Neuer U-Bahnhof Rotes Rathaus - ein Rundgang mit dem Architekten

Ab Freitag hält die U5 am neuen U-Bahnhof Rotes Rathaus.

Foto: Reetz-Graudenz / Antonio Reetz-Graudenz

Mit der U5-Erweiterung geht auch der neue U-Bahnhof Rotes Rathaus in Betrieb. Architekt Oliver Collignon hat den Bahnhof entworfen. Collignons Ziel war trotz der Vorgaben dennoch einen leichten, transparenten Bahnhof zu entwerfen. Das zeigt sich schon am Eingang auf dem Vorplatz des Rathauses. Verbaut wurden helle Terrazzo-Oberflächen. „Wir haben hier diesen fast weißen Bahnhof, wir wollten dieses leuchtend helle haben“, sagt Collignon. Ein Rundgang mit dem Architekten.

9.28 Uhr: U5-Erweiterung "eine ingenieurbauliche Meisterleistung"

Der Bauindustrieverband Ost sieht in der U5-Erweiterung eine ingenieurbauliche Meisterleistung. "Der erfolgreiche Abschluss dieses Bauvorhabens unterstreicht die Leistungsfähigkeit der regionalen Bauindustrie", teilte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Robert Momberg, mit. Die Verlängerung der U5 stelle für die Stadtbewohner eine dringend benötigte Verkehrsentlastung dar. Momberg appelierte an den Senat, den Ausbau des U-Bahn-Netzes, darunter die Verlängerung der U7, voranzubringen.

9.25 Uhr: Berliner U-Bahn-Wissen - U7 ist die Längste

Wussten Sie, dass die U7 die längste unter den zehn U-Bahnlinien ist? Sie ist sogar die längste komplett im Tunnel verlaufende Schienenstrecke in ganz Deutschland. Vom U-Bahnhof Rudow bis zur Haltestelle Rathaus Spandau fährt sie eine Strecke von insgesamt 31,8 Kilometern und hält dabei an 40 Haltestellen.

8.33 Uhr: BVG mit "wichtiger Nachricht"

Augenzwinkernder Hinweis des BVG-Twitter-Kanals "Weil wir dich lieben": Alle jene, die gerne in der U5 einschlafen, werden ab heute Mittag erst wieder am Hauptbahnhof aufwachen. Bislang werden U5-Schläfer am Alexanderplatz geweckt.

Wichtige Nachricht für alle, die in der U5 einschlafen. Ab heute, 12 Uhr, wacht ihr erst am Hauptbahnhof auf, denn DIE U5 VERLÄNGERUNG IST DA!

Hier könnt ihr 11:40 Uhr den Livestream zur Eröffnung verfolgen: https://t.co/qrmB815XS0 pic.twitter.com/xmL53asEpT — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) December 4, 2020

8.22 Uhr: Berliner U-Bahn-Wissen - 1902 startete der erste Zug

Wussten Sie, dass die Berliner U-Bahn seit rund 118 Jahren die Berliner Bevölkerung durch die Stadt fährt? Am 15. Februar 1902 wurde die Strecke vom Stralauer Tor bis zum Potsdamer Platz eröffnet. Seit 1879 beschäftigte sich schon der Elektroingenieur Werner Siemens mit dem Bau einer elektrischen Hochbahn.

8.16 Uhr: CDU fordert mehr neue U-Bahn-Projekte in Berlin

Anlässlich der Eröffnung des neuen Abschnitts der U-Bahn-Linie 5 im Zentrum Berlins fordert die CDU mehr neue U-Bahn-Projekte. Wichtig seien etwa die Anbindung des Märkischen Viertels über die U8, die Verlängerung der U9 von Rathaus Steglitz nach Lankwitz oder der U1 von der Warschauer Straße zum Ostkreuz, sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Oliver Friederici am Freitag im Inforadio des RBB.

Auch die Verlängerung der U7 von Rudow zum Flughafen BER habe aus seiner Sicht große Bedeutung, ebenso die Verlängerung der U3 von Krumme Lanke zum Mexikoplatz. Der rot-rot-grüne Senat agiere hier zu zögerlich, sagte Friederici. Ihn stimme aber für die Zukunft „hoffnungsfroh“, das bei Teilen der SPD ein Umdenken zu beobachten sei.

Den neuen U5-Abschnitt vom Alexanderplatz zum Hauptbahnhof wertete Friederici als wichtigen Baustein im Bemühen, mehr Menschen zum Umstieg in den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zu bewegen. Entstanden sei eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung. Er wünsche sich indes eine Verlängerung vom Hauptbahnhof zur U9, um westliche Stadtteile noch besser anzubinden, so der CDU-Politiker.

Aus seiner Sicht sind unterirdische U-Bahn-Linien trotz vergleichsweise hoher Kosten sinnvoller als Trams, die oft Straßen verstopften. Hingegen setzt der Senat eher auf Straßenbahnen.

8 Uhr: Berliner U-Bahn-Wissen - Das größte Netz Deutschlands

Wussten Sie, dass Berlin gemessen an Streckenlänge und Anzahl der Stationen das größte U-Bahn-Netz in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufweist? Insgesamt gibt es in Berlin mit den drei hinzukommenden Bahnhöfen der U5-Verlängerung stadtweit 175 U-Bahnhöfe. Außerdem verlängert sich dadurch die Strecke der U-Bahn-Linien um 2,2 Kilometer und wächst somit auf insgesamt rund 155,3 Kilometer.