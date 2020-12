Berlin ist Nummer 1 – bei der Steuer

Immer mehr Berliner reichen ihre Steuererklärung digital ein. In diesem Jahr waren es bereits 940.550.

Nirgendwo sonst werden so viele Steuererklärungen digital übermittelt - der Software „Elster“ sei dank.

Berlin. Der digitale Fortschritt in der Verwaltung ist oft eine Schnecke. Bevor es endlich soweit ist, ist die Technik auch schon wieder überholt. Doch das ist nicht überall der Fall. Berlins Finanzämter sind spitze, wenn es darum geht, Steuererklärungen digital zu übermitteln. 940.550 Steuererklärungen wurden in diesem Jahr bereits auf diesem Wege an die Finanzämter geleitet. Das sind 44.000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Berlin ist damit bundesweit führend.