Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kaufen extralange Straßenbahnen für Berlin

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stocken ihre Straßenbahnflotte auf. Nach Informationen der Berliner Morgenpost hat der BVG-Aufsichtsrat am Donnerstag den Kauf von 107 neuen Tramfahrzeugen beschlossen. Gewonnen haben soll den Zuschlag demnach der Hersteller Bombardier.

Allerdings ist der Kauf noch nicht rechtskräftig, da die Mitbewerber um die Ausschreibung innerhalb von zehn Tagen Beschwerde gegen die Vergabe einlegen können.

BVG: Neue Straßenbahnen sollen Platz für bis zu 310 Fahrgäste haben

Bei den Fahrzeugen handelt es sich dem Vernehmen nach um 75 besonders lange Straßenbahnen, wie sie bislang nicht in Berlin zum Einsatz kommen. Sie sollen Platz für bis zu 310 Fahrgäste bieten. In den aktuell in Berlin im Einsatz befindlichen Modelle der Flexity-Serie, die ebenfalls von Bombardier stammen, finden maximal 240 Reisende Platz. Von diesen sollen demnach weitere 32 Bahnen bestellt werden.

Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von 470 Millionen Euro. Eine Mindestabnahme von Fahrzeugen im Wert von 331 Millionen Euro ist durch das Land gesichert. Zunächst sollen in einer ersten Tranche 20 Bahnen ausgeliefert werden.

BVG stimmt neuem Verkehrsvertrag zu

Daneben hat der Aufsichtsrat der BVG am Donnerstag auch den neuen Verkehrsvertrag mit dem Land Berlin einstimmig beschlossen. Der Vertrag regelt, wie der öffentliche Nahverkehr in Berlin bis ins Jahr 2035 ausgebaut werden soll und welche Summen die BVG dafür erhält.

Schon im Juli hatten sich Senat und Verkehrsbetriebe auf einen Mantelvertrag verständigt, der über den Gesamtzeitraum die Zahlung von insgesamt bis zu 19 Milliarden Euro vorsieht. Weitere Details des Vertragswerks wurden nun zunächst von der BVG-Seite gebilligt.

Vorausgegangen waren monatelange Verhandlungen zwischen Senat und Verkehrsbetrieben. Insbesondere die Frage, wie die Kosten der Dekarbonisierung, also die Umstellung des Busverkehrs auf emissionsfreie Antriebe, finanziert werden sollen, spaltete die Vertragspartner. Die BVG hatte sich stets auf den Standpunkt gestellt, beim Kauf von Elektrobussen nur anteilig die Kosten zu übernehmen, die auch für Dieselbusse angefallen wären. Den Mehrbedarf sollte das Land beisteuern.

E-Busse kommen an die Standorte Britz und Cicerostraße

Zumindest für die ersten 227 E-Busse, die bis 2022 ausgeliefert werden sollen, hat das Land dem nun zugestimmt. Auch bei der Ausrüstung der Standorte mit Ladepunkten zahlt das Land dem Vernehmen nach diese Differenz.

Schon bald sollen dadurch neben dem Betriebshof an der Indira-Gandhi-Straße in Weißensee auch die Standorte in Britz und an der Cicerostraße in Wilmersdorf mit Ladetechnik ausgerüstet werden, um Elektrobusse stationieren zu können. Unklar ist allerdings bislang, wie es mit dem Ausbau der E-Busflotte nach den ersten 227 Stück weitergeht.

BVG soll neue Schienenfahrzeuge über Kredit finanzieren

Nicht nur dort wird deutlich, dass beim Land das Geld angesichts der Kosten der Corona-Pandemie aktuell knapper wird. So soll die BVG künftig in viel stärkerem Maße wieder selbst Kredite aufnehmen. Finanziert werden soll auf diese Weise neben dem Kauf neuer Liegenschaften für künftige Betriebshöfe auch die Anschaffung neuer Schienenfahrzeuge. Erst im Anschluss soll das Land diese Kosten über Zuschüsse begleichen, heißt es aus Aufsichtsratskreisen. So soll das Land die Zahlung von bis zu 40 Millionen Euro über einen Zeitraum von vier Jahren stunden können. Die Schuldenlast der BVG von derzeit 808 Millionen Euro könnte damit in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Schon in der kommenden Woche könnte auch der Senat den Vertrag beschließen. Kritische Stimmen kommen jedoch von SPD und Linken. „Bei einer Entscheidung von so großer Tragweite muss das Parlament mit einbezogen werden, bevor der Senat den Vertrag beschließt“, sagte SPD-Haushälter Sven Heinemann. Dass die Haushaltspolitiker der Fraktionen bis heute nicht darüber informiert worden seien, wie sich die 2,7 Milliarden Euro Mehrkosten des neuen Verkehrsvertrags im Vergleich zum Vorgängerwerk zusammensetzten, nannte er einen „ganz schlechten Kommunikationsstil des Senats“.

Erst am Mittwoch hatte der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses beschlossen, dass künftig alle vom Senat geschlossenen Verträge mit einem Volumen von mehr als 500 Millionen Euro zunächst vom Abgeordnetenhaus behandelt werden.