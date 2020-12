BVG: U-Bahnhof Französische Straße schließt nach 97 Jahren

Am Freitag endet der Betrieb am U-Bahnhof Französische Straße.

Mit der Verlängerung der U-Bahnlinie U5 am Freitag ist Schluss am U-Bahnhof Französische Straße. Die Station wird zum Geisterbahnhof.

Wenn Berlin am Freitag die Verlängerung der Linie U5 feiert, gehen nur wenige Meter entfernt die Lichter aus. Der U-Bahnhof Französische Straße stellt am Freitagmittag den Betrieb ein. Zum letzten Mal halten vormittags die Züge der Linie U6 an der Station auf der Friedrichstraße. Wenn ab 12 Uhr die Züge der U5 erstmals zwischen Alexanderplatz und Hauptbahnhof durchfahren und am neuen Kreuzungsbahnhof Unter den Linden neben den Bahnen der U5 auch die Linie U6 hält, heißt es nur wenige Meter entfernt: Adieu. „Sobald der Betrieb im U-Bahnhof Unter den Linden auch auf der U6 öffnet, werden unsere Fahrer nicht mehr am U-Bahnhof Französische Straße halten“, sagte Jannes Schwentu, Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). „Unsere Kollegen werden noch die letzten Fahrgäste aus dem U-Bahnhof führen und dann um kurz nach zwölf abschließen.“