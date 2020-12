„Berlin braucht mutige Stadtplaner“

Die Howoge ist eine von sechs kommunalen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin und zählt mit knapp 64.000 Mietwohnungen zu den größten Vermietern deutschlandweit. Bis 2030 plant das Unternehmen zudem, seinen Bestand durch Neubau und Ankauf auf insgesamt 80.000 Wohneinheiten zu erweitern. Wie die Howoge dieses Ziel erreichen will, welche Rolle Klimaneutralität und Kostendruck dabei spielen und wie sich Senatsvorgaben auswirken, darüber hat die Berliner Morgenpost mit Geschäftsführer Ulrich Schiller gesprochen.

Herr Schiller, Sie kommen von der börsennotierten Vonovia, einem Konzern, der weit oben auf der Enteignungsliste der Volksinitiative zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen steht. Rette sich, wer kann?

Ulrich Schiller Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe 13 Jahre lang sehr gern für die Vonovia gearbeitet und stehe jederzeit zu dem, was wir dort entschieden haben. Auch weil die Vonovia ein langfristiger Bestandshalter ist und sich sehr wohl bewusst ist, dass man kein Geschäftsmodell erfolgreich gegen seinen Kunden umsetzen kann.

Sie sind seit knapp zwei Jahren Chef der Howoge. Was hat sich seitdem geändert?

Ich bin nicht zur Howoge gekommen, um das Unternehmen wesentlich zu verändern. Die Howoge ist ein dynamisches Unternehmen, das sich sehr stark in die Entwicklung Berlins und dessen Stadtquartiere einbringt. Insbesondere, was den Neubau von bezahlbarem Wohnraum betrifft. Darüber hinaus finde ich, dass wir als Howoge Speerspitze des ökologischen Wohnbaus sind. Zeugnis dafür ist nicht zuletzt unser klimaneutrales Wohnquartier mit 99 Wohnungen in der Sewanstraße 2 in Lichtenberg, für das wir mit dem Bundespreis Umwelt & Bauen ausgezeichnet wurden. Diese Kombination aus sozialem, ökologischem, nachhaltigem Bauen und Bewirtschaften möchte ich weiter vorantreiben.

Hat sich viel vorgenommen: Bis 2030 will Ulrich Schiller, Geschäftsführer der Howoge, 16.000 neue Wohnungen schaffen. HOWOGE

Was genau unterscheidet denn Ihr ausgezeichnetes Quartier von anderen Neubauvierteln?

Es ist ein KfW40-plus-Quartier, das seinen benötigten Strom größtenteils selbst erzeugt, speichert und nutzt. Das heißt, wir haben einen Energiespeicher, der die am Objekt gewonnene Energie vorhält und diese zur Verfügung stellt, wenn zum Beispiel nachts kein Strom erzeugt wird. Klimaneu-trale Gebäude sind vor allem im sozialen Wohnungsbau noch immer Ausnahmen. Deswegen ist das Besondere daran auch, dass das Projekt wirtschaftlich ist und die Bedingungen der Kooperationsvereinbarung mit dem Land Berlin erfüllt. Das heißt: 50 Prozent öffentlich geförderter Wohnraum für 6,50 Euro je Quadratmeter Kaltmiete und die anderen 50 Prozent im frei finanzierten Bereich im Schnitt unter 10 Euro. Es ist kein Projekt, auf das die Kommune draufzahlt – was insbesondere daran liegt, dass wir dort auf einem eigenen Grundstück bauen konnten, also keine Erwerbskosten hatten.

Der Mietendeckel schreibt vor, dass von den Modernisierungskosten nur maximal ein Euro auf die Miete umgelegt werden darf. Ist dafür eine klimaneutrale Sanierung zu schaffen?

Das ist in der Tat auch für uns Kommunale eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wir sind ja gehalten, unsere Bestände bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu entwickeln. Ich habe ernsthafte Bedenken, dass der eine Euro ausreichen wird. Für so ambitionierte Ziele wie Klimaneutralität müssen wir sicherlich etwas mehr Geld in die Hand nehmen.

Was wäre auskömmlich?

Unsere Bestände sind zum Glück weitestgehend durchmodernisiert. Das ist in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich betrieben worden, sodass unsere CO2-Emission schon heute deutlich unter dem Schnitt vergleichbarer Portfolios liegt. Für die Zukunft werden wir uns sehr stark quartiersspezifisch orientieren. Es gibt Quartiere, für die wir eine Co 2 -Einsparung etwa mittels Stromproduktion über ein Blockheizkraftwerk oder Photovoltaik erreichen können. An anderer Stelle werden klassische Methoden wie optimierte Dämmung besser greifen. Vor diesem Hintergrund lassen sich keine pauschalen Modernisierungskosten nennen. Man muss sich jedes Quartier anschauen und individuell entscheiden, wie man das Ziel erreichen kann.

Zum Beispiel?

Etwa, indem man eine notwendige energetische Dachsanierung gleich mit der Aufstockung um eine, zwei oder drei weitere Etagen verbindet. Damit verändern wir den Footprint des Gebäudes nicht, optimieren aber zugleich die Heizungsanlage mit Photovoltaik auf dem Dach. Über diesen ganzheitlichen Ansatz versuchen wir, mit dem einen Euro auszukommen und kompensieren den Rest der Kosten im Zweifel über die Miete in den Dachaufstockungen. Aber wenn Sie die Medien anschauen, sehen Sie, dass wir da nicht viele Freunde haben. Nachverdichtung und Aufstockungen sind bei den Mietern verständlicherweise ungeliebte Themen.

Ist es die Angst der Mieter vor der monatelangen Baustelle über ihren Köpfen?

Das auch. Aber es geht noch tiefer. Die Mieter müssen anschließend Freiflächen und Treppenhaus mit mehr Menschen teilen, auch die Sorge um die Pkw-Stellplätze oder Verschattung treibt viele um. Menschen, die ökologisch interessiert und engagiert sind, verstehen sehr wohl, dass das ein sehr nachhaltiger Schritt ist. Wir müssen keine Flächen versiegeln, entwickeln den Bestand sehr nachhaltig weiter und nutzen bestehende Infrastruktur.

Wo haben Sie denn so bereits Wohnraum geschaffen?

Wir sind dabei, gerade zwei Pilotprojekte in Sachen Dachaufstockung in Holz-Hybridbauweise durchzuführen. Im Dezember starten die Bauarbeiten für die Seefelder Straße in Alt-Hohenschönhausen und die Franz-Schmidt-Straße in Buch. Die Seefelder Straße wird um zwei Geschosse mit i 28 Wohnungen aufgestockt. In Buch sind es drei Geschosse mit 22 Wohnungen. Die beiden Projekte haben wir ausgewählt, weil für 2022 ohnehin eine Dachsanierung angestanden hätte. Bei beiden Projekten gab es erheblichen Informations- und Diskussionsbedarf seitens unserer Mieter sowie der Politik. Die Sorgen sind aber nachvollziehbar. Wir versuchen über individuelle Gespräche und größtmögliche Unterstützung während der Bauphase Abhilfe zu schaffen.

Ist das überhaupt ein erreichbares Ziel für Berlin, bis 2050 klimaneutral zu wohnen?

Grundsätzlich denke ich schon, wenn wir jetzt damit beginnen. Die Howoge hat sich fest vorgenommen, diese Ziele für unseren Bestand zu erreichen. Um die Klimaziele des Landes für die ganze Stadt umzusetzen, braucht es aber einen gesellschaftlichen Konsens und die Mitwirkung der Mieter.

Wieso das?

Am Ende des Tages können wir unsere Gebäude physikalisch CO 2 -neutral errichten. Aber wenn die Bewohner trotz kontrollierter Wohnraumlüftung nachts bei offenem Fenster schlafen, werden sie die CO 2 -Neutralität nie erreichen.

Haben Sie schon Pläne, wie Sie die CO 2 -Bepreisung, die ja 2021 kommt, an die Mieter weiterreichen?

Ich bin der klaren Auffassung, dass die Menschen, die die Energie in ihrer Wohnung verbrauchen, auch an den Kosten beteiligt werden sollten. Wenn der Vermieter das Mögliche getan hat, um die CO2-Emission zu reduzieren, dann sollte er nicht die Kosten für Mieter übernehmen, die Winter bei offenem Fenster schlafen – um bei diesem Beispiel zu bleiben. Das muss man sehr differenziert darstellen. Ansonsten würden Unternehmen wie die Howoge bestraft werden, indem sie energetisch hervorragend sanieren und dann auch noch die CO2-Preise übernehmen.

Kommen wir zur nächsten Vorgabe, die der Senat Ihnen im Neubau macht. 50 Prozent der Wohnungen müssen zu 6,50 Euro vermietet werden. Wie schaffen Sie das?

Höchste Priorität ist es natürlich, ein Projekt wirtschaftlich darzustellen. Da spielen mehrere Komponenten zusammen. Zum einen ergibt sich aus der Belegungsquote rein rechnerisch ein Maximalpreis für einen Neubau. Darüber hinaus spielen die Grundstückskosten, dessen Zuschnitt sowie die Baurechtschaffung eine maßgebliche Rolle. Es muss uns also gelingen, mit hoher Dichte auf unseren eigenen Grundstücken zu bauen und dennoch möglichst viele Grünflächen und viel Sozialraum zu erhalten. Das funktioniert nur, wenn wir in die Höhe bauen. Und da braucht es mutige Stadtplaner.

Wird es den kommunalen Gesellschaften 2021 erstmals gelingen, die vom Senat geforderten 6000 Wohnungen jährlich zu errichten?

Ich kann das für die Howoge bis 2021 noch nicht garantieren. Die Howoge hat aktuell mehr als 2500 Wohnungen im Bau. Allerdings in teilweise sehr großen Projekten, die ein paar Jahre dauern. Wir haben uns fest vorgenommen, unser Ziel zu erreichen. Allerdings muss man festhalten, dass sich die Genehmigungsverfahren in Folge der Pandemie deutlich verzögert haben. Das ist kein Vorwurf an die Mitarbeiter in den Bezirksämtern. Das Thema Digitalisierung ist in der Verwaltung noch nicht so weit fortgeschritten, wie man sich das wünschen würde, sodass insbesondere die Abstimmungen im Lockdown mühselig sind. Insofern werden sich die Auswirkungen auf Projekte, die eigentlich in 2020 starten sollten, noch zeigen. Dass wir Verzögerungen bei Projekten haben, die sich noch im Genehmigungsverfahren befinden, kann ich schon heute sagen.