Berlins Schulen sollen stärker auf Leistung achten

Die Schulqualität soll in allen Berliner Schulen verbessert werden - besonders aber an Grundschulen, Sekundar- und Gemeinschaftsschulen

Die Schulqualität in Berlins Schulen soll besser werden. In der Senatsverwaltung für Bildung werden nun die ersten Konsequenzen aus der Köller-Kommission zur Schulqualität angekündigt, die sich mit der Art des Unterrichtens in Berlin auseinandergesetzt hatte. Dabei kam zutage, dass 60 Prozent der Sekundar- und Gemeinschaftsschüler in Mathematik in der achten Klasse auf Grundschulniveau verharren, 50 Prozent nur sehr schwach lesen können. Das soll sich nun ändern.