Impfzentren in Berlin: So sollen die Impfungen dort ablaufen

Berlins Impfzentren sollen bis Mitte Dezember startbereit sein. Das sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag. Sie präsentierte gemeinsam mit dem früheren Berliner Feuerwehrchef Albrecht Broemme in der Arena Treptow das Konzept, wie in den sechs ausgewählten Standorten die Impfung gegen COVID-19 in der ersten Phase vonstatten gehen soll.

450.000 meist ältere Berliner sollen bis April in den Zentren geimpft werden. Die Standorte in der Messehalle 21, dem Velodrom, der Arena, dem Hangar 4 im Flughafen Tempelhof und dem Erika-Hess-Eisstadion seien ausgewählt worden, weil sie nahe des S-Bahnrings liegen und gut erreichbar seien, sagte Broemme. In den Zentren werde von 9 bis 19 Uhr geimpft, die Personen sollten im 15-Minuten-Abstand bestellt werden. Zudem wird es mobile Teams geben, die etwa in Alten- und Pflegeheimen Bewohner und Personal impfen.

Dilek Kalayci: Impfzentren kosten 200 Millionen Euro

Die Kosten für die Impfzentren bezifferte die Senatorin auf 200 Millionen Euro. 95 davon würden für den Aufbau der Infrastruktur benötigt, die gleiche Summe für das Personal, der Rest unter anderem für die Computertechnik und die mobilen Teams.

1100 Personen würden für den Betrieb ständig benötigt, sagte Broemme. Insgesamt rechne er mit 4000 Beteiligten, die vom Roten Kreuz, anderen Hilfsorganisationen, dem Technischen Hilfswerk, der Bundeswehr und Sicherheitsdiensten kommen sollen.

Ärzte bekommen 120 Euro pro Stunde - Helfer werden nach Tarifverträgen bezahlt

Ärzte werden die Aufsicht führen, die Personen beraten und überwachen, ob es Komplikationen gibt. Die Mediziner, benötigt werden ständig rund 250, soll die Kassenärztliche Vereinigung stellen. Weil die Ärzte für den Einsatz ihre Praxen verlassen müssen, werden sie mit 120 Euro pro Stunde bezahlt. Andere Helfer erhielten Löhne nach den Tarifverträgen, andere arbeiteten auch ehrenamtlich, sagte Broemme.

Einladungsbriefe zum Impfen werden an Berliner verschickt

Die Bereitschaft zu helfen sei sehr groß, sagte Senatorin Kalayci: „Das ist die Stunde des Gesundheitswesens.“ Die Einladungsbriefe für die älteren Berliner seien vorbereitet, versicherte die Senatorin. Sobald der Impfstoff da sei, würden sie verschickt. Berlin rechne mit 900.000 Dosen, um die Menschen in der ersten Phase je zweimal impfen zu können.

In dem Anschreiben würden die Menschen das ihnen zugewiesene Impfzentrum finden sowie Hinweise auf einer Internet-Seite nachlesen können, über die sie Termine vereinbaren könnten. Es werde auch eine Telefonnummer geben, um die Termine auf diesem Wege zu verabreden. Kalayci sagte, das Land Berlin habe anders als zunächst geplant nicht auf ein bundesweites Terminierungssystem gewartet, sondern eine eigene Lösung aufgebaut. Dabei handele es sich aber nicht um das System, das etwa für die Bürgerämter verwendet würde.

80 Impfkabinen sollen in der Arena Treptow entstehen

Noch stehen in der Arena Treptow erst vier Impfkabinen in Messebauweise, die die Patienten durch einen Vorhang betreten und verlassen werden. 80 Kabinen sollen in der weitläufigen Halle in den nächsten Tagen aufgebaut werden. Das sei leicht möglich, sagte Broemme: „Wir bauen ja keinen Flughafen.“ Treptow-Köpenicks Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) sagte, er könne den Menschen nicht raten, mit dem Auto zur Arena zu kommen. Parkplätze gibt es kaum.

Wenn betagte Personen nicht in der Lage sein sollten, alleine den Weg in die Zentren zu machen, solle es Hilfen geben. Gedacht sei an Taxi-Coupons, so Broemme. Denn DRK und andere Organisationen, die sonst solche Transporte übernehmen, sind ja damit beschäftigt, 20.000 Menschen pro Tag zu impfen.

Nach der ersten Phase, die bis zum Frühjahr dauern soll, werden die Impfungen in das Regelsystem überführt und in den Arztpraxen erfolgen, kündigte die Gesundheitssenatorin an.