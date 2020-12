Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Diese Läden haben am 6. Dezember 2020 geöffnet

Am Sonntag, 6. Dezember, gibt es in Berlin einen verkaufsoffenen Sonntag. Diese Geschäfte öffnen am 2. Advent in der Hauptstadt.

Am 6. Dezember gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag in Berlin. In diesen Centern und Läden können Sie shoppen.

Verkaufsoffener Sonntag Diese Geschäfte haben am Sonntag in Berlin geöffnet

Berlin. Am 6. Dezember 2020 gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag in Berlin. Viele Shoppingcenter, Elektronik- und Baumärkte sowie Möbelhäuser öffnen ihre Tore.

Die Öffnungszeiten der Shops liegen in der Regel zwischen 13 und 18 Uhr, können in Einzelfällen jedoch abweichen. Welche Geschäfte in Berlin haben geöffnet? Wo kann man nach Lust und Laune shoppen gehen? Was muss man dabei beachten?

Verkaufsoffener Sonntag am 6. Dezember 2020 in Berlin - der Überblick:

Datum: Zweiter Advent, 6. Dezember 2020

Zweiter Advent, 6. Dezember 2020 Anlass: Ursprünglicher Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag waren die Weihnachtsmärkte in Berlin, die normalerweise viele Tausende Besucher in die Hauptstadt locken. Wegen der Corona-Pandemie fallen die allermeisten Weihnachtsmärkte in Berlin allerdings aus. Immerhin einige Weihnachtsbuden sind geöffnet und verkaufen Glühwein.

Ursprünglicher Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag waren die Weihnachtsmärkte in Berlin, die normalerweise viele Tausende Besucher in die Hauptstadt locken. Wegen der Corona-Pandemie fallen die allermeisten Weihnachtsmärkte in Berlin allerdings aus. Immerhin einige Weihnachtsbuden sind geöffnet und verkaufen Glühwein. Öffnungszeiten: in der Regel 13 bis 18 Uhr, einige Geschäfte haben länger geöffnet

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Diese Geschäfte haben geöffnet

Laut den Onlineauftritten der Geschäfte nehmen neben anderen diese Läden am verkaufsoffenen Sonntag am 6. Dezember 2020 in Berlinteil. Die Zusammenstellung zeigt eine Auswahl und ist unverbindlich:

Mall of Berlin (13-20 Uhr), Leipziger Platz 12, 10117 Berlin

(13-20 Uhr), Leipziger Platz 12, 10117 Berlin Alexa Berlin (13-18 Uhr), Grunerstraße 20, 10179 Berlin

(13-18 Uhr), Grunerstraße 20, 10179 Berlin Boulevard Berlin (13-20 Uhr), Schloßstraße 10, 12163 Berlin

(13-20 Uhr), Schloßstraße 10, 12163 Berlin Karstadt Steglitz (13-19 Uhr), Schloßstraße, 12163 Berlin

(13-19 Uhr), Schloßstraße, 12163 Berlin Galeria Kaufhof Alexanderplatz (13-20 Uhr), Alexanderplatz 9, 10178 Berlin

(13-20 Uhr), Alexanderplatz 9, 10178 Berlin Das Schloss (13-18 Uhr), Grunewaldstraße 3, 12165, Berlin

(13-18 Uhr), Grunewaldstraße 3, 12165, Berlin Gropius Passagen (13-20 Uhr), Johannisthaler Chaussee 317, 12351 Berlin

(13-20 Uhr), Johannisthaler Chaussee 317, 12351 Berlin Hallen am Borsigturm (13-18 Uhr), Am Borsigturm 2, 13507 Berlin

(13-18 Uhr), Am Borsigturm 2, 13507 Berlin Eastgate (13-18 Uhr), Marzahner Promenade 11a, 12679 Berlin

(13-18 Uhr), Marzahner Promenade 11a, 12679 Berlin Neukölln Arcaden, Spandau Arcaden, Wilmersdorfer Arcaden (13-18 Uhr)

(13-18 Uhr) SSC Schloss-Strassen-Center (13-18 Uhr), Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin

(13-18 Uhr), Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin Linden-Center (13-18 Uhr), Prerower Platz 1, 13051 Berlin

(13-18 Uhr), Prerower Platz 1, 13051 Berlin Ring-Center (13-18 Uhr), Frankfurter Allee 113-117, 10365 Berlin

(13-18 Uhr), Frankfurter Allee 113-117, 10365 Berlin East Side Mall (13-18 Uhr), Tamara-Danz-Straße 11, 10243 Berlin

Elektronik- und Baumärkte sowie Möbelhäuser - diese Läden haben in Berlin geöffnet:

Ikea in Tempelhof (13-19.30 Uhr), Ikea in Lichtenberg (13-18.30 Uhr) und Ikea in Spandau (13-18 Uhr)

in Tempelhof (13-19.30 Uhr), Ikea in Lichtenberg (13-18.30 Uhr) und Ikea in Spandau (13-18 Uhr) Die Fillialen von Rahaus (Ringstraße 30-42, Kantstraße 151, Franklinstraße 12-14, Alt-Mahlsdorf 24), je 13-18 Uhr

(Ringstraße 30-42, Kantstraße 151, Franklinstraße 12-14, Alt-Mahlsdorf 24), je 13-18 Uhr Die Filialen von Media Markt und Saturn

Neben den Einkaufscentren und großen Handelsketten beteiligen sich auch immer mehr kleine Geschäfte an den verkaufsoffenen Sonntagen in Berlin.

In Berlin darf der Senat jedes Jahr bis zu acht Termine für Sonntagsöffnungen festlegen. Voraussetzungen für den Sonderverkauf sind stattfindende Events in der deutschen Hauptstadt.

Corona und Shopping - Das müssen Kunden beachten

In Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten und Läden sowie in Einkaufszentren und Shopping-Malls gilt Maskenpflicht.

Auch auf Märkten, auf Parkplätzen, in Warteschlangen sowie auf Gehwegen vor Gebäuden mit Einzelhandelsgeschäften oder Dienstleistungs- bzw. Handwerksbetrieben müssen Masken getragen werden.

Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss außerdem getragen werden in belebten Straßen – etwa der Bergmannstraße und dem Kurfürstendamm – sowie auf bestimmten belebten Plätzen. Diese Maskenpflicht gilt nicht für Radfahrende.

Die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, für Personen, die aufgrund einer ärztlich bescheinigten gesundheitlichen Einschränkung keinen entsprechenden Schutz tragen können, für gehörlose und schwerhörige Menschen sowie für Personen, die durch eine anderweitige Vorrichtung den Ausstoß von Tröpfchenpartikeln und Aerosolen verhindern.

Gastronomische Einrichtungen dürfen ihre Getränke und Speisen nur zur Abholung oder Lieferung anbieten.

In den Geschäften gelten die bekannten Abstands- und Verhaltensregeln

Shoppen in Berlin - lesen Sie auch: