Coronavirus in Berlin: Das Geschäft mit dem Schnelltest in Berlin

Berlin. Es ist der Wunsch nach Gewissheit. In einem Jahr, in dem vieles, auf das man sich immer verlassen konnte, weggebrochen ist und keiner mehr fehlerfrei einschätzen kann, wie eigentlich der eigene Gesundheitszustand ist, wollen zahlreiche Berliner Klarheit bekommen. Diese versprechen Covid-Schnelltests. Dietmar Peikert, verantwortlicher Arzt in einem privaten Kreuzberger Schnelltest-Zentrum, warnt jedoch, dass selbst ein negatives Ergebnis kein Freifahrtschein dafür sei, die notwendigen Hygieneregeln zu vernachlässigen.

Derzeit werden auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherungen Menschen mit covidtypischen Symptomen getestet. Ebenso jene, die etwa engen Kontakt zu einem Infizierten hatten sowie Bewohner und Personal von Pflegeheimen und Krankenhäusern, in denen das Virus ausgebrochen ist.

Zu Allgemeinmediziner Peikert ins vor kaum zwei Wochen eröffneten Corona-Schnelltest-Zentrum kommen täglich zwischen 200 und 450 Besucher. Für sie zahlt nicht die Kasse. Ihr Stückchen Gewissheit lassen sie sich hier jeweils 49,90 Euro kosten.

Die Preise für die Test variieren stark

Privatanbieter haben Konjunktur. Der Bedarf ist groß. Dietmar Peikert etwa erlebt in seiner Charlottenburger Praxis, dass „viele Leute die Ärzte abtelefonieren – mit dem Wunsch nach einem Termin“. An diesem Donnerstag startet in Friedrichshain eine weitere private Teststelle. Ab Freitag werden sogar im Fetisch-Club „KitKat“ in Mitte Corona-Schnelltests vorgenommen. Die Preise schwanken: Das Corona-Testzentrum Süd kassiert 83,20 Euro, „Mein Corona Schnelltest“ nimmt 35,90 Euro und am Flughafen BER kostet ein Test 59 Euro.

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) will man den Boom auf Anfrage nicht bewerten. Dort sieht man allerdings die Gefahr, dass die Nachfrage so steigt, dass Tests an anderer Stelle fehlen könnten. Sie werden etwa in Pflegeheimen und Krankenhäusern verwendet. Der Vize-Vorstandsvorsitzende der KV Berlin, Burkhard Ruppert, erklärt, es wäre kritisch zu sehen, wenn es jetzt durch die privaten Anbieter zu einem Engpass bei den Schnelltests käme.

Martin Meißner (l.) nimmt die Anmeldung einer Frau entgegen.

Viele wollen Klarheit vor einem Verwandtenbesuch

Wer dieser Tage zum Test nach Kreuzberg kommt, habe die beiden derzeit typischen Corona-Sorgen, sagt Arzt Peikert (59). Die einen spüren leichte Symptome, wissen nicht, ob es nur eine Erkältung ist. Die Zahl der anderen wird in den kommenden Wochen möglicherweise steigen: Denn sie wollen Verwandte und Bekannte besuchen, die zu Risikogruppen gehören. Gerade während der Weihnachtsfeiertage ist es für viele wichtig, zu wissen, dass sie niemanden anstecken.

Zum Beispiel das Ehepaar Martin Schmoll und Anna Bui. „Wir wollen zu meinem Vater in den Raum Stuttgart“, sagt Bui (39). Er sei an Krebs erkrankt, und nun will die Tochter ausschließen, dass sie und ihr Mann ihn infizieren. „Man hört ja, dass es in Berlin schwer ist, einen Termin zu bekommen und dass es zudem lange dauert, bis man sein Ergebnis hat“, so Schmoll (33). So wandte sich das in Ahrensfelde lebende Paar ans Testzentrum. Mittwochfrüh buchten sie um 2 Uhr online ihren Termin.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Wer positiv ist, muss für den PCR-Test zum regulären Arzt

Tatsächlich haben Besucher dort innerhalb von rund 20 Minuten ein Resultat. Zuvor bucht man seinen Zeitrahmen, zahlt online, meldet sich am Empfang der Teststelle. Dort wird in einer von drei Kabinen ein Abstrich im Nasen-Rachen-Raum gemacht. Dieser kommt in eine Testkassette, die wie ein Schwangerschaftstest aussieht. Kommt zum angezeigten roten Strich ein zweiter hinzu, ist das Ergebnis positiv. Die Sicherheit des Tests liegt laut Zentrum bei 97,3 Prozent.

Offizielle Verfahren sind dem Bundesgesundheitsministerium zufolge neben dem Schnelltest der PCR-Test. Proben bleiben dabei nicht am behandelnden Ort, sondern müssen schnellstmöglich ins Labor gebracht werden. Die Untersuchung der genommenen Probe dauert dort vier bis fünf Stunden, hinzu kommen Transportzeiten: Insgesamt also ein längeres Verfahren, das die Testpersonen in Ungewissheit lässt. Wer laut Schnelltest positiv ist, muss für den PCR-Test zum regulären Arzt.

Bei Martin Schmoll und Anna Bui dagegen muss es schnell gehen. Bereits an diesem Donnerstag wollen sie per Bahn zum Vater nach Baden-Württemberg reisen. Das Bundesgesundheitsministerium warnt, ein negativer Corona-Test sei „nur eine Momentaufnahme und entbindet nicht von Hygiene- und Schutzmaßnahmen“. Dietmar Peikert ergänzt: „Man muss den Menschen erklären, dass sie auch bei einem negativen Testergebnis nicht für alle Zeit Sicherheit haben.“ Im schlimmsten Fall könne man schon unmittelbar nach der eigenen Infektion andere anstecken.

Gesundheitsamt fordert Negativergebnis

Die Mitteilung, ob positives oder negatives Ergebnis, werden Schmoll und Bui in wenigen Minuten auf einer Online-Seite einsehen können. Dazu gibt es als PDF ein unterschriebenes Attest mit amtlichem Status, sagt Arzt Peikert. Das ist etwa wichtig für Rückreisende. Denn wer nach Deutschland kommt und innerhalb der vorangegangenen zehn Tagen in einem Risikogebiet war, muss auf Anforderung des zuständigen Gesundheitsamtes sein Negativergebnis vorweisen oder sich testen lassen.

Anna Bui wird die Ergebnisse gleich auf dem Weg nach Ahrensfelde abrufen. „Man kann nie ganz sicher sein und müsste sich eigentlich täglich testen lassen“, sagt sie. Jetzt will sie nur noch schnell ins Homeoffice, die Tür zumachen und bis zur Abreise daheim bleiben. Bloß kein Risiko eingehen.

Adressen und Informationen

In Berlin gibt es neben Arztpraxen eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich testen zu lassen. Eine Auswahl: