Kiezhelden-Box - Präsente verschenken und Läden unterstützen

Berlin. Stolz hält Katrin Ohlmer die neue Kiezhelden-Box auf dem Arm. Schnell muss sie feststellen, dass der Pappkarton auf Dauer ziemlich schwer wird. Bis oben hin ist er gefüllt. Eine Flasche Champagner-Bier, Lebkuchen und ein halbes Pfund Kaffee lugen oben hervor. Das Besondere daran: Es handelt sich dabei nicht um Produkte von großen Unternehmen, sondern alle stammen ausschließlich von kleinen Berliner Kiezgeschäften. „Vielen der Läden geht es aktuell sowieso nicht gut“, sagt die 51 Jahre alte Geschäftsführerin von Kiezhelden Berlin. Gerade jetzt, in der für viele Läden wirtschaftlich schwierigen Zeit, sei ihr es wichtig, ihnen zu helfen.

Geschenke machen und gleichzeitig Kiezläden unterstützen

„Gleichzeitig dachte ich mir, dass das Jahr allgemein für viele nicht einfach war und es jetzt zu Weihnachten eine gute Gelegenheit für die Chefs wäre, um ihren Angestellten Danke zu sagen für deren Arbeit“, sagt Ohlmer. Und so kam ihr Anfang November die Idee für die Kiezhelden-Boxen: Ein Karton gefüllt mit verschiedenen Spezialitäten aus den Kiezläden, die dann Unternehmer kaufen und an ihre Angestellten oder Geschäftspartner verschenken können.

Schon seit mehr als zwei Jahren setzt sich Ohlmer mit ihrer Initiative dafür ein, den lokalen Handel zu stärken. Auf ihrer Internetseite können die Berliner schnell und unkompliziert die Angebote einsehen und so ihren Einkauf direkt in ihren Kiez verlegen. Bis heute haben sich bereits mehr als 1900 Berliner Läden auf der Seite registriert. Schon während des ersten Lockdowns waren die Kiezhelden.Berlin sehr aktiv, bestätigt Claudia Engfeld, Pressesprecherin der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK). Katrin Ohlmer habe sich auch bei der Hilfsaktion Unternehmer helfen Unternehmern registriert. „Allgemein gab es eine sehr große Solidarität“, sagt Engfeld.

Zu Beginn ihrer neuen Aktion mit den Kiezhelden-Boxen hätte Katrin Ohlmer niemals erwartet, dass die Nachfrage so groß sein würde, dass die Boxen schon nach wenigen Wochen fast ausverkauft sein könnten. „Wir sind positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ankommt.“ Gleich in der ersten Woche seien mehr als 500 Bestellungen eingegangen. Wie viele Bestellungen nun noch dazu gekommen sind, darüber habe sie mittlerweile schon den Überblick verloren, denn vor lauter Packen der Boxen kämen sie mit dem Zählen nicht mehr hinterher.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Jetzt haben Berliner die Möglichkeit, noch eine Box zu kaufen

Ein paar Pakete gebe es allerdings noch, die nun den Berlinerinnen und Berlinern vorbehalten sein sollen. Sie haben die Möglichkeit, im Büro von Kiezhelden.Berlin in der Akazienstraße 28 in Schöneberg bis Ende dieser Woche noch eine Geschenkbox für 35 Euro zu kaufen. Viele gibt es allerdings nicht mehr, wie Mitarbeiterin Ann-Kathrin Gräfe verrät: „Wir verkaufen noch die Restbestände, aber wenn die weg sind, sind die weg und wir machen auch keine neuen mehr.“ Von Unternehmen nähmen sie mittlerweile keine Bestellungen mehr an.

Silvia Sell, Geschäftsführerin der Conex Baugesellschaft in Zehlendorf, hatte noch Glück. Sie hat schon frühzeitig für ihre Kunden als Weihnachtsgeschenk rund 15 von den Geschenkpaketen bestellt. „Wein und Pralinen schenkt ja jeder. Die Boxen von den Kiezhelden finde ich so schön, weil sie so spezifisch für Berlin sind, das finde ich sehr schön“, sagt Sell begeistert. Und fügt hinzu: „Außerdem ist es viel sinnvoller, Sachen von kleinen Start-ups zu verschenken und so auch die jungen Unternehmer zu unterstützen.“

Kiezläden freuen sich über die Hilfe

Aber auch die Begeisterung der Kiezläden ist groß. Es habe nicht lange dauert, da hatte Ohlmer mit ihrer Initiative schon mehr als 20 Zusagen von Geschäften, die sich an der Aktion beteiligen wollten. Einer von ihnen ist Arno Schmeil, Inhaber des Cafés DoubleEye an der Akazienstraße. Seit mehr als 20 Jahren verkauft der 52-Jährige aus Schöneberg dort seinen selbstgerösteten Kaffee. Auch, wenn sein Außer-Haus-Verkauf zwar ganz gut laufe, finde er das Projekt super und freut sich, mit dabei zu sein. „Ich glaube, dass das ein sehr guter Verteiler noch mal in andere Richtungen sein kann und so auch neue Kunden uns kennenlernen“, so Schmeil.

Einnahmen sollen komplett an die Kiezläden gehen

Selbst etwas an dem Geschäft verdienen, so versichert Katrin Ohlmer, will sie dabei nicht. Der Erlös der Kiezhelden-Boxen soll komplett an die mitmachenden Kiezläden gehen. „Ich mache das, weil ich das wichtig finde“, erklärt Ohlmer.