Corona in Berlin: 958 neue Infizierte, 24 weitere Tote

Corona-Newsblog in Berlin 24 weitere Menschen gestorben, 958 Neuinfektionen in Berlin

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 67.264 Menschen infiziert. 618 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 46.150 Patienten gelten inzwischen als genesen. 20.496 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 181,6.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

5 Uhr: Dehoga - Touristische Übernachtungen über Weihnachten freigeben

Berlin sollte private Übernachtungen in Hotels aus Sicht der Branche über Weihnachten komplett freigeben. Der Senat plant bislang, Hotels nur für Privatleute auf Verwandtenbesuch zu den Feiertagen zu öffnen. „Das können wir nicht kontrollieren, wir sind keine Polizei und kein Ordnungsamt“, sagte Thomas Lengfelder, der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Berlin. „Man sollte sagen: Vom 23. bis 27. Dezember sind touristische Übernachtungen erlaubt.“ Viele Gäste seien ohnehin nicht zu erwarten.

Der Dehoga kritisierten Überlegungen des Senats, Hotels für Menschen zu öffnen, die wegen einer Corona-Erkrankung oder als enge Kontaktperson zeitweise in Quarantäne müssen. Viele offene Fragen wären besser im Vorfeld geklärt worden, sagte Lengfelder. „Wer soll die Quarantäne-Gäste einchecken? Wie läuft die Versorgung? Ist medizinisches Personal vor Ort? Ist ein Sicherheitsdienst vor Ort? Wie werden die Zimmer gereinigt?“ Es sei auch unklar, wie die Quarantäne-Gäste von den übrigen Gästen getrennt werden.

Hotels und Pensionen dürfen seit Anfang November keine Touristen mehr aufnehmen, nur Geschäftsreisende sind zugelassen. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus gebremst werden. „Weit unter zehn Prozent der Zimmer sind belegt, es ist eine Katastrophe“, sagte Lengfelder. Manche Hotels hätten ganz geschlossen. In einer nicht repräsentativen Blitz-Umfrage des Verbands unter 100 Betrieben waren es 30.

Auch Ferienwohnungen sind für Touristen tabu. Nach Recherchen des RBB nehmen das aber nicht alle Vermieter besonders genau. Und die Kontrolle ist schwierig. So gehe der allgemeine Ordnungsdienst (AOD) weiter im Rahmen seiner Möglichkeiten in Hotels, Hostels und Pensionen und prüfe die Anwesenheitslisten, erklärte die zuständige Stadträtin in Mitte, Ramona Reiser.

Die Mitarbeiter können demnach aber nur den öffentlich zugänglichen Raum kontrollieren. „Für private Wohnungen hat der AOD kein Betretungsrecht.“ Senat und Bezirke kämpfen noch immer um die Herausgabe von Daten durch Airbnb.

Der Ferienwohnungsvermittler teilt mit, die Nutzer über die Reisebeschränkungen zu informieren und Fragen im Kundenservice zu beantworten. Sicherheit habe „oberste Priorität“. Zugleich erklärte Airbnb, kein Unterkunftsanbieter und kein Reisevermittler zu sein.

Der Dehoga geht davon aus, dass in Ferienwohnungen wenn überhaupt nur wenige Urlauber unterschlüpfen. Schließlich seien Bars, Restaurants und Kultureinrichtungen geschlossen.

3.45 Uhr: Berliner Hotels und Hostels setzen auf Studenten

Einige Berliner Hotels und Hostels bieten in der Corona-Krise ihre Zimmer Studenten an. Kostendeckend seien die Einnahmen aus den sogenannten Longstay-Angeboten (deutsch: längere Aufenthalte) nicht, sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Dehoga in Berlin, Thomas Lengfelder. „Die Hotels kämpfen um ihr Überleben.“ Da sei jeder Strohhalm recht. Nicht nur für Studierende gebe es Angebote, sondern auch für Obdachlose, Flüchtlinge und Wohnungssuchende.

+++ Mittwoch, 2. Dezember 2020 +++

20.59 Uhr: Müller bekräftigt - Keine Lockerungen über Weihnachten in Berlin

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat bekräftigt, dass es in der Hauptstadt über Weihnachten zur Eindämmung der Corona-Pandemie keine Lockerung der Kontaktbeschränkungen für private Treffen geben wird. „Weil wir uns da im Moment aufgrund unserer Zahlen einfach nicht mehr zutrauen können“, sagte Müller am Mittwoch nach einer Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Begründung. Er verwies darauf, dass die Zahl der Neuinfektionen in Berlin seit einigen Tagen zurückgeht. Er sprach von einer positiven Tendenz. Aber: „Wir haben da noch viel zu tun“, unterstrich Müller.

20.29 Uhr: Müller fordert vom Bund Planungssicherheit bei Impfungen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller wünscht sich vom Bund rasche Festlegungen zu den Rahmenbedingungen für die anstehenden Massenimpfungen gegen das Coronavirus. Viele Länder wie auch Berlin seien mit ihren Impfzentren schon gut vorbereitet. „Aber wichtig ist, dass wir hier gemeinsam dranbleiben“, sagte Müller am Mittwoch nach einer Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel.

Nötig seien Regelungen zum Einladungssystem für die Betroffenen, das bundesweit einheitlich gestaltet werden soll. Hier brauchten die Länder schnelle Planungssicherheit. „Das macht sich nicht von alleine“, fügte Müller hinzu und verwies dabei auf die noch ausstehende Klarheit, welche Bevölkerungsgruppen in welcher Reihenfolge geimpft werden sollen.

20.11 Uhr: Bund und Länder: Teil-Lockdown wird bis in den Januar verlängert

Der Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen wird bis zum 10. Januar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch beschlossen, wie die CDU-Politikerin im Anschluss mitteilte. „Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist“, sagte Merkel.

18.57 Uhr: Bezirksverordnete fordern Impfzentrum in Spandau

In ihrer Sitzung am Mittwochabend haben die Bezirksverordneten in Spandau gefordert, dass auch in dem Bezirk ein Corona-Impfzentrum eingerichtet wird. Einem entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion wurde einstimmig zugestimmt. Zwar stünden die Standorte für sechs Impfzentrum in Berlin bereits fest, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende Arndt Meißner, man wolle aber trotzdem „die Hand heben für Spandau“.

Sollten in einer zweiten Runde noch weitere Impfzentren geplant werden, könne man hier schon einmal den Anspruch anmelden, damit die Bewohner des Bezirks möglichst geringe Fahrtwege haben. Auch Gesundheitsstadtrat Frank Bewig (CDU) sagte, er sehe mehrere Liegenschaften im Bezirk, die man für einen Impf-Standort prüfen könne. Denn für Bewohner mancher Ortsteile, etwa Staaken, seien die bisher feststehenden Impfzentren durchaus mit langen Anfahrten verbunden.

17.39 Uhr: Landesbeauftragte - In Pandemie Augenmaß für Menschen mit Behinderung

Zum Tag der Menschen mit Behinderungen an diesem Donnerstag hat Brandenburgs zuständige Landesbeauftragte Janny Armbruster zu mehr Solidarität und Achtsamkeit aufgerufen. In der Corona-Pandemie sorgten sich viele Menschen um ihre Gesundheit und finanzielle Lage oder litten unter Einsamkeit. Das betreffe Menschen mit Behinderung besonders oft, erklärte sie am Mittwoch. Ihre Belange dürften jetzt in der Krise nicht aus dem Blick geraten. „Ich habe große Sorge, dass die Krise uns auf dem Weg hin zu einer gleichberechtigten Teilhabe zurückwirft“, sagte Armbruster. Sie appellierte an Pflegeeinrichtungen, Besuche unter Auflagen trotzdem zu ermöglichen.

16.05 Uhr: 24 weitere Menschen gestorben, 958 Neuinfektionen

In Berlin sind 24 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 618.

958 neue Infektionen wurden bestätigt, 1161 waren es am Dienstag. 20.496 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 20.839 waren es Dienstag. 46.150 Menschen gelten inzwischen als genesen. Der Bezirk Spandau meldete am Mittwoch keine neuen Zahlen.

299 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, zehn weniger als Dienstag. 1214 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 37 mehr als Dienstag.

Die Berliner Corona-Ampel für die mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten ist mit 24,0 Prozent weiter auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 181,6 auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl steht mit 0,89 auf Grün.

16.02 Uhr: Mehr Verbraucher suchten Rat in Corona-Zeit

Während der Corona-Zeit ist der Beratungsbedarf bei Verbrauchern in Brandenburg gestiegen. Im April suchten 37 Prozent mehr Menschen im Land Rat bei den Verbraucherzentralen als im Vorjahresmonat, wie die Verbraucherzentrale Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Neben Kündigungen von Sparverträgen und falschen Zinsberechnungen seien während der Corona-Pandemie verstärkt unerwünschte Telefonanrufe ein Thema.

Probleme meldeten die Ratsuchenden auch bei gebuchten Hotel- und Pensionsaufenthalten, die wegen des Beherbergungsverbotes entfallen mussten. Einige Anbieter verweigerten, den Kunden Geld zurück zu zahlen. „Das ist ein systematischer Rechtsbruch, der da derzeit stattfindet“, so Rumpke.

15.35 Uhr: Steinmeier - Entwickelte Impfstoffe sind „Licht am Ende des Tunnels“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht mit Blick auf die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus „Licht am Ende des Tunnels“. Deren Entwicklung habe in diesem Jahr erstaunliche Fortschritte gemacht, sagte er am Mittwoch in Oranienburg am Rande eines Betriebsbesuches. „Wir werden wahrscheinlich in wenigen Wochen Impfstoffe haben, die zugelassen worden sind.“ Die zuständigen Behörden würden die notwendigen Prüfungen vornehmen und dann zuverlässig und verantwortbar einen Impfstoff zur Verfügung stellen, zeigte sich Steinmeier sicher.

Durch die Corona-Pandemie habe sich auch seine berufliche Tätigkeit verändert, berichtete das Staatsoberhaupt. So sei das, was ein Bundespräsident üblicherweise tue - etwa Begegnungen mit der Bevölkerung oder Auslandsreisen - weggefallen. Er habe viel über soziale Medien gearbeitet. Vieles sei neu, aber er lerne auch, sagte Steinmeier. Trotzdem freue er sich, wenn wieder Normalität einkehre und erneut andere Veranstaltungen im größeren Rahmen möglich seien.

14.14 Uhr: Brandenburgs Innenminister verteidigt Polizeieinsätze

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat das Vorgehen der Polizei bei Demonstrationen von Gegnern der Corona-Beschränkungen verteidigt. „In Deutschland gilt ein liberales Versammlungsrecht und es ist auch Aufgabe der Polizei, die Versammlungsfreiheit zu gewährleisten“, betonte er am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags. Selbstverständlich werde von der Polizei auch die Einhaltung der Maskenpflicht und der Abstandsregeln kontrolliert und bei Verstößen eingeschritten, sagte Stübgen.

Allerdings müsse die Polizeiführung stets die Anforderungen des Gesundheitsschutzes und das hohe Gut der Versammlungsfreiheit abwägen, sagte der Minister: „Eine Auflösung der Versammlung kann nur die ultima ratio sein.“

13.53 Uhr: 10.000 Schüler in Brandenburg in Quarantäne

Wegen Corona müssen viele Schüler in Brandenburg in Quarantäne. Derzeit seien mehr als 10.000 der insgesamt 292.659 Kinder und Jugendlichen in Isolation, teilte das Gesundheitsministerium mit. Der Anteil liegt nach Worten von Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft bei 3,7 Prozent.

437 Schülerinnen und Schüler (0,1 Prozent) seien positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Unter den Lehrkräften sind den Angaben zufolge derzeit 3,2 Prozent in Quarantäne. 155 Schulen im Land seien teilgeschlossen, das bedeute, dass sich mindestens eine Lerngruppe in Quarantäne befinde. Von 915 Schulen insgesamt sind das rund 17 Prozent.

In der Kita sind nach Angaben des Ministeriums 1,8 Prozent der Betreuenden in Quarantäne und 1,3 Prozent der Kinder. Von 2000 Einrichtungen landesweit seien 13 komplett geschlossen, 22 seien in Teilschließung.

13.35 Uhr: Mehr Aufenthaltsorte und warmes Essen für Obdachlose

Zusätzlich zu den mehr als 1000 Notübernachtungsplätzen in der Kältehilfe hat der Berliner Senat für Obdachlose in der Corona-Pandemie weitere Angebote geschaffen und finanziert. Dies teilt die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales mit. So können in der Kältehilfe-Einrichtung des sozialen Trägers der Wohnungslosenhilfe Gebewo in der Storkower Straße 133 A bis zu 100 obdachlose Menschen nun auch tagsüber die Einrichtung nutzen. Die Stiftung zur Förderung sozialer Dienste Berlin (FSD) wird eine Einrichtung am Halleschen Ufer 30 als weitere 24/7-Einrichtung mit 30 Plätzen ausschließlich für Frauen und Familien zur Verfügung stellen. In der Lehrter Straße gibt es bereits seit April eine 24/7- Unterkunft der Berliner Stadtmission mit 106 Plätzen und einer Sozialberatung. In der bestehenden Quarantäne-Unterkunft auf dem Gelände der Stadtmission wird die Kapazität von bisher 16 Plätzen auf 120 Quarantäne-Plätze erweitert.

Damit obdachlose Menschen auch tagsüber mit Lebensmitteln versorgt werden können, werden ab dem 15. Dezember täglich 450 warme Mahlzeiten und 450 Lunchpakete angeboten. Darum kümmern sich die Mitglieder des Geflüchteten-Netzwerkes „Be An Engel“. Sie kochen im Integrations-Restaurant „Kreuzberger Himmel“ an der Yorckstraße 89. Weil coronabedingt viele Tagesangebote für obdachlose Menschen weggefallen sind, ist geplant, das „Brauhaus Mitte“ in der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte als Tages-Aufenthaltsort mit Sozialberatung für bis zu 150 Gäste zu öffnen. Sie bekommen dort eine warme Mahlzeit und heiße Getränke.

Auch eine Corona-Teststrategie wurde geschaffen. Die Schnelltest-Strategie für obdachlose Menschen ermöglicht durchschnittlich 46.500 Tests von November 2020 bis vorerst März 2021, so die Senatsverwaltung. Ziel ist es, Gäste der Kältehilfe einmal am Tag zu testen, Beschäftigte einmal pro Woche. In sechs Einrichtungen der Kältehilfe werden medizinisch geschulte Mitarbeitende von Hilfsorganisationen die Schnelltests durchführen.

13.14 Uhr: Erste Impfzentren sollen noch vor Weihnachten entstehen

Für den Schutz gegen das Coronavirus sollen die ersten zwei Impfzentren in Brandenburg an den Standorten Cottbus und Potsdam noch vor Weihnachten entstehen. In Cottbus soll die Stelle in der Messehalle aufgebaut werden, wie Gesundheits-Staatssekretär Michael Ranft im Gesundheitsausschuss sagte. In Potsdam ist für eine vorübergehende Nutzung das Filmstudio Babelsberg im Gespräch.

Die weiteren Impfzentren, Ranft sprach von acht bis zehn, sollen dann nach Weihnachten entstehen. Über die genauen Standorte wollten Vertreter von Gesundheitsministerium, Kommunen und der Kassenärztlichen Vereinigung am Mittwoch sprechen. Die Impfungen sind freiwillig.

13.08 Uhr: Eisbären müssen Trainingspause einlegen

Die Eisbären Berlin müssen in der Vorbereitung auf die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Zwangspause einlegen. Nachdem mehrere Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, wurde das für Donnerstagabend geplante Heimspiel gegen die Adler Mannheim im Magentasport-Cup auf den kommenden Dienstag (19.30 Uhr) verlegt. Derzeit findet kein Mannschaftstraining statt.

Wie viele Fälle es aktuell im Kader gibt, mochte der Club am Mittwoch nicht preisgeben. „Ein paar“ der in Berlin weilenden Profis seien positiv getestet worden, sagte Geschäftsführer Peter John Lee. Einem unbestätigten Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge, soll es sich um vier Spieler handeln.

12.42 Uhr: Rund 100 "Querdenker" protestieren bei "Medienmarsch" in Mitte

In Mitte haben am Mittwochvormittag rund 100 Menschen gegen die Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus und die Berichterstattung der Medien demonstiert. Zu dem Protest hatte der Berliner Ableger der in Stuttgart gegründeten Initiative „Querdenken“ aufgerufen. Die Demonstration startete gegen 10 Uhr Unter den Linden vor dem Hauptstadtstudio des ZDF. Die weitere Route führte über die Friedrichstraße zur Zentralredaktion der Funke-Mediengruppe, zu der auch die Berliner Morgenpost gehört. Der Chefredakteur der Zentralredaktion, Jörg Quoos, nahm dort eine Erklärung der „Querdenker“ entgegen.

In einer Pressemitteilung sprechen sich die Organisatoren gegen „Gewalt und extremistisches, menschenverachtendes Gedankengut“ aus und verwahren sich dagegen, sich das Etikett „Nazi“ anheften zu lassen. Außerdem kritisieren sie eine angebliche „Gleichschaltung der Medien“. Gegen „Lügen der Presse“: Querdenker demonstrieren in Mitte - lesen Sie hier den kompletten Artikel.

11.13 Uhr: Zwei Corona-Tests bei Gesundheitsministerin Nonnemacher negativ

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) ist nach Angaben ihres Ministeriums bislang zwei Mal negativ auf das Coronavirus getestet worden. Daher gehe man derzeit davon aus, dass Nonnemacher nicht an Covid-19 erkrankt sei, teilte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse mit. Am Donnerstag solle es einen weiteren Test geben. Die Ministerin befindet sich seit Sonntag als Kontaktperson der Kategorie 1A in häuslicher Quarantäne, nachdem ihr Ehemann positiv getestet worden war.

Nonnemacher leide aber an einer Erkältung und sei daher derzeit nur eingeschränkt arbeitsfähig, sagte Hesse. Daher werde sie am Mittwoch im Gesundheitsausschuss von ihrer Staatssekretärin und ihrem Staatssekretär vertreten.

10.44 Uhr: Corona-Neuinfektionen in Brandenburg nehmen weiter zu - 26 Todesfälle

In Brandenburg steigt die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus weiter. Das Gesundheitsministerium berichtete am Mittwoch von 526 neuen bestätigten Fällen binnen 24 Stunden. Am Dienstag waren es 427 Neuinfektionen. Innerhalb eines Tages kamen 26 Todesfälle hinzu. Damit starben bislang landesweit 409 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Corona-Schwerpunkt bleibt Südbrandenburg. Die meisten neuen Ansteckungen wurden mit 80 aus dem Landkreis Spree- Neiße gemeldet, gefolgt vom Kreis Oberhavel (65) und der Landeshauptstadt Potsdam (51). Im besonders belasteten Landkreis Oberspreewald-Lausitz stieg die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf einen Wert von 317,3 nach 305,4 am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Brandenburg erhöhte sich leicht auf 131,1 - nach 128,4 einen Tag zuvor.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 21.112 Menschen im Land mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell werden 522 Patienten im Krankenhaus behandelt, davon 120 intensivmedizinisch; 70 müssen beatmet werden. 13.899 Menschen gelten als genesen, 514 mehr im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Erkrankten liegt den Angaben zufolge bei 6804. Nach Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) sind in Brandenburg aktuell 612 Intensivbetten belegt und 162 noch frei.

9.31 Uhr: Querdenken plant weiter große Demonstration zu Silvester in Berlin

Die Stuttgarter Initiative Querdenken hält an ihrer geplanten großen Demonstration gegen die Corona-Einschränkungen am Silvestertag in Berlin fest. Angemeldet seien 22.500 Teilnehmer, teilte der Initiator Michael Ballweg mit. Die Demonstration solle am Nachmittag des 31. Dezember auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Großem Stern ähnlich wie im August ablaufen. Im Sommer hatten dort Zehntausende Menschen demonstriert.

Die übliche große Silvesterfeier am Brandenburger Tor mit Bühnen und Wurstbuden fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Zuletzt war dort ein Konzert ohne Zuschauer, das im Internet übertragen wird, geplant.

Die Berliner Polizei bestätigte, dass Querdenken eine Demonstration mit dem Titel „Berlin invites Europe - Fest für Freiheit und Frieden II“ angemeldet habe. „Aktuell laufen dazu Abstimmungen zwischen der Initiative und der Polizei Berlin.“ Einzelheiten könnten noch nicht mitgeteilt werden. Die Polizei hat dabei auch die aktuellen Corona-Regeln für Demonstrationen - Maskenpflicht und Abstand - im Blick.

Im August hatten sich viele Querdenken-Demonstranten nicht an die Abstandsregel gehalten. Am 18. November war dann eine ähnliche Demonstration von der Polizei mit Hilfe von Wasserwerfern aufgelöst worden, weil fast niemand einen Mund-Nasen-Schutz trug.

