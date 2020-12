Song von Rammstein-Sänger Lindemann und Geiger David Garrett

Berlin. Rammstein-Sänger Till Lindemann und der Geiger David Garrett haben gemeinsam einen Song eingespielt. Das Lied mit dem Titel "Alle Tage ist kein Sonntag" soll am 11. Dezember jeweils in limitierter Fassung als CD-Single und Vinyl erscheinen, wie Lindemanns Label Universal Music am Dienstag mitteilte. Der 57-Jährige hatte das Projekt am Montagabend noch ohne Hinweis auf Garrett über seine Social-Media-Accounts angekündigt.

Der Schlager "Alle Tage ist kein Sonntag" wurde 1922 von Carl Ferdinands und Carl Clewing geschrieben. Auf Basis des Liedes entstanden auch zwei gleichnamige Filme. Gesungen wurde das Stück unter anderem von Marlene Dietrich und Rudolf Schock. Die Liedzeilen "Alle Tage ist kein Sonntag / Alle Tag gibt's keinen Wein" hat Lindemann bereits im Song "Sauber" verwendet, den er 2018 für das Stück "Hänsel&Gretel" im Hamburger Thalia Theater geschrieben hat.

Neben der Berliner Rockband Rammstein, mit der er sich vor wenigen Wochen für Aufnahmen im Studio "La Fabrique" im französischen Saint-Rémy-de-Provence eingemietet hatte, hat Lindemann auch mit dem schwedischen Multiinstrumentalisten Peter Tägtgren unter dem Bandnamen Lindemann zusammengearbeitet.