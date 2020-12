"Ich bin stolz, jetzt Teil der Menschheit zu sein"

Berlin. Berühmt wurde er als Moderator naturwissenschaftlicher Fernsehsendungen wie „Quarks und Co.“ oder „W wie Wissen“. Ranga Yogeshwar (61) ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein gefragter Zeitgenosse. Im Interview mit der Berliner Morgenpost spricht der luxemburgische Wissenschaftsjournalist über Corona-Schnelltests, die Ethik des Impfens und radikale Transparenz.

Herr Yogeshwar, vor unserem Gespräch haben wir bei einer Ärztin einen Corona-Schnelltest absolviert. Und dann haben wir 15 Minuten lang auf den Teststreifen gestarrt wie Teenager beim Schwangerschaftstest. Echte oder gefühlte Sicherheit?

Ranga Yogeshwar Hundert Prozent Sicherheit gibt es nicht, aber zwei negative Tests sind ein starkes Signal. Außerdem wollte ich wissen, wie diese Tests ganz praktisch angewendet werden.

Und ich durfte Testperson sein, unter ärztlicher Aufsicht natürlich. Das sehr lange, sehr dünne Teststäbchen verschwand so weit in der Nase, bis mein Tränenreflex ausgelöst wurde. Bei mir selbst würde ich das kaum fertig bringen.

Das ist genau der Punkt. Es wird ja verlangt, dass diese Schnelltests für alle Menschen zugänglich sind, im Drogeriemarkt frei zu erwerben. Deswegen müssen wir sicher sein, dass die Fehlerquote so gering wie möglich ist. Aber vom Abstrich bis zum Anrühren der Testlösung erschien mir das Verfahren nicht ganz trivial. In den USA ist jetzt ein Test auf den Markt gekommen, bei dem ein Abstrich vorn in der Nase genügt, so weit, wie auch ein Finger kommt. Wir werden in den kommenden Monaten noch weitere, immer sicherere Testverfahren bekommen.

Fluggesellschaften, Kongresse, Familien an Weihnachten – alle sehnen Schnelltests herbei. Werden sie unser Leben normalisieren?

Wir haben es mit einer Brückentechnologie zu tun, die uns Zeit verschafft, bis eine Mehrheit der Bürger geimpft ist.

Drei Impfstoffe stehen an der Startlinie, von Biontech, Moderna und AstraZeneca. Welches Mittel ist am vertrauenswürdigsten?

Wir haben es mit einer neuen Generation zu tun, die zwar vielversprechend wirkt, aber bei ihren langfristigen Nebenwirkungen naturgemäß noch nicht vollständig erforscht ist. In den Studien werden Menschen ja nicht absichtlich angesteckt und beobachtet, sondern die Forscher warten geduldig, wie viele Infektionen sich zum Beispiel bei den 43.000 Testpersonen von BiontechPfizer auf natürlichem Weg einstellen. Im 18. Jahrhundert hat ein britischer Landarzt namens Edward Jenner die erste Pockenschutzimpfung an einem kleinen Jungen namens Phipps vorgenommen. Nachdem er ihn zunächst mit Kuhpocken geimpft hatte, infizierte Jenner den Jungen anschließend mit Menschenpocken, um die Wirksamkeit zu belegen. Solche Experimente sind heute undenkbar.

Es ist also ein Geduldsspiel: Impfdruck gegen Sorgfalt.

Und die Sicherheit muss unbedingt Vorrang haben. Dazu gehört auch die Ehrlichkeit, dass wir vieles noch nicht wissen: Verhindert der Impfstoff eine Ansteckung, oder mildert er nur die Symptome? Kann ein Geimpfter das Virus trotzdem übertragen? Wie lange hält der Schutz vor? Sind Geimpfte immun? Zudem sind die klinischen Tests überwiegend mit jungen, gesunden Menschen gemacht worden. Was ist bei Vorerkrankungen, wie reagieren Ältere? Da ist noch vieles unklar.

Gleichwohl versprechen Politiker einen Start der Impfungen noch in diesem Jahr. Ist das nicht voreilig?

Derzeit sieht es aus, als ob die genannten Impfstoffe erst in den USA und etwas später auch in Europa zugelassen werden. Dennoch besteht ein Restrisiko, zum Beispiel für Nebenwirkungen, die nur in einem von zehntausend Fällen auftreten. Bei knapp 40.000 Probanden fällt das nicht auf, bei vielen Millionen sehr wohl. Deswegen brauchen wir unbedingt ein transparentes Monitoring für die Geimpften.

Damit sich das Drama mit der Schweinegrippe-Impfung von vor zehn Jahren nicht wiederholt.



Damals wurde der neue Impfstoff Pandemrix eingesetzt. In Skandinavien wurden viele Schulkinder damit geimpft, bis eine Wissenschaftlerin eine statistische Auffälligkeit entdeckte. Es stellte sich heraus, dass Pandemrix die Wahrscheinlichkeit an Narkolepsie zu erkranken, einer unheilbaren Schlafkrankheit, deutlich erhöhte. Der Impfstoff wurde von der europäischen Zulassungsbehörde daraufhin zurückgezogen, auch dank der Transparenz im Umgang mit den Zahlen.

Die Gruppe der Impfgegner wird solche Geschichten zu mobilisieren wissen.

Deswegen brauchen wir maximale Ehrlichkeit. Damals bei der Schweinegrippe-Impfung haben sich staatliche Stellen bei der Beschaffung zum Teil gegenseitig ausgebootet, zugleich war die wissenschaftliche Begleitung so lausig, dass das Narkolepsie-Problem hierzulande gar nicht aufgefallen wäre. Skeptischen Menschen können wir nur mit Offenheit begegnen.

Was Fake-Videos anrichten können, haben wir in Japan gesehen, wo die Zahl der Im-pfungen gegen Gebärmutterhalskrebs dramatisch zurückgegangen ist.

Ja, weil Videos kursierten, die angebliche Nebenwirkungen zeigten. Diese Impfung ist die erste und einzige gegen Krebs. Dafür hat Harald zur Hausen 2008 den Nobelpreis bekommen. Wegen der per Video geschürten Hysterie um die Nebenwirkungen zog die japanische Regierung 2013 ihre Impfempfehlung zurück, was von der WHO sogar gerügt wurde. Prompt fiel die Impfquote bei jungen Frauen von 70 auf unter ein Prozent. Das bedeutet: Jedes Jahr, wo diese Impfung in Japan nicht erfolgt, kostet etwa 600 bis 800 Menschen das Leben, weil sie an einem Krebs sterben, der hätte verhindert werden können. Fake News tötet!

Welcher der Impfstoffe ist denn nun der Beste? Die Wirksamsten müssen auf 70 Grad minus gekühlt werden, weit kälter als ein Gefrierschrank, die weniger wirksamen können wie Grippeschutzimpfungen verabreicht werden.

Wir müssen schauen, welches Präparat unter welchen Umständen am praktikabelsten ist. In warmen Ländern ohne zuverlässige Kühlkette brauche ich einen robusteren Impfstoff als in einer Großstadt mit einem Impfzentrum. BiontechPfizer arbeiten parallel zum Impfstoff an einem Kühlkoffer. Es ist faszinierend, was die Forschung alles berücksichtigen muss.

Wann ist die sagenumwobene Herdenimmunität in Deutschland erreicht?

Ein Jahr wird das dauern, wenn nichts dazwischenkommt.

Wer werden die Ersten sein? Die Bundeskanzlerin? Medizinisches Personal? Systemrelevante Journalisten?

Fitte junge Männer wie wir werden sich gedulden müssen. Unsere Ethikkommission hat das sehr genau festgelegt. Das finde ich völlig okay, denn es entspringt einer klaren und auch nachvollziehbaren Prioritätensetzung. Da werden keine Menschen bevorzugt, nur weil sie ein dickes Portemonnaie haben.

Es wird eine beträchtliche Zahl von Menschen geben, die sich nicht impfen lassen wollen. Ist dieses Verhalten der Gemeinschaft gegenüber unsolidarisch?

Grundsätzlich ist Skepsis eine positive Eigenschaft. In unserem sicheren Wohlstand haben wir es mit dem Präventionsparadox zu tun: Weil wir kaum Fälle von Masern, Polio oder Tuberkulose haben, haben wir vor diesen Krankheiten keine Angst. Ich bin in Indien aufgewachsen, wo ich jeden Tag auf der Straße Polio-Kranke gesehen habe, denen mit einer Impfung ihr Schicksal erspart worden wäre. In einem solchen Umfeld ist jedem schnell klar, warum eine Impfung wichtig ist. Bei uns begegnet man diesen Krankheiten kaum, und somit bezweifeln einige die Notwendigkeit des Impfens. Andererseits ist nicht jeder skeptische Mensch sofort ein Neonazi oder Aluhutjünger. Ich finde es wichtig, auf diese Menschen zuzugehen: Empathie, Zuhören, vorsichtiges Argumentieren, dass hier niemand dem anderen schaden will – das kann schon sehr helfen, gerade in einer Vertrauenskrise, wo viele Menschen den Eindruck haben, dass sich diese Welt zu schnell dreht. Und der erste Schritt ist es, nicht alle in einen Topf zu werfen.

Wir werden wohl keine Impfpflicht bekommen, dennoch werden Ungeimpfte womöglich diskriminiert. Die Fluglinie Qantas hat angekündigt, nur Passagiere mit Impfnachweis zu transportieren.

Impfzeugnisse sind nicht neu. Viele Länder fordern bei der Einreise den Nachweis etwa einer frischen Gelbfieberimpfung. Wir können niemanden zwingen, sich impfen zu lassen, zugleich gibt es das Recht, Infektionsrisiken zu senken. Wir haben vergessen, dass der Schutz vor infektiösen Krankheiten sehr alt ist. Selbst das Wort „Quarantäne“ deutet darauf hin: Im 14. Jahrhundert mussten die Besatzungen eintreffender Schiffe 40 Tage (quaranta giorni) warten, bis sie an Land durfte. Heute verlangt die Airline einen Impfnachweis.

Professor Drosten hat verkündet, dass er sich nach Covid-19 schleunigst um den MERS-Erreger kümmern will, der praktisch schon anklopft. Ist nach dem Virus vor dem Virus?

Leider ja. Und wir haben noch Glück gehabt mit dem Corona-Virus, weil es weniger tödlich ist als zum Beispiel MERS. Aber jetzt mal positiv gesehen: Die Pest wütete über Jahrzehnte in Europa und tötete einen Großteil der Bevölkerung. Wir haben in nur einem Jahr das Virus, identifiziert und analysiert, einen zuverlässigen Test entwickelt, mehrere Impfstoffe in Rekordzeit und werden hoffentlich in einer globalen Kampagne die ganze Welt an diesem medizinischen Erfolg teilhaben lassen. Das sind einfach tolle Geschichten, wo man stolz sein darf, Teil dieser Menschheit zu sein.

Dieses Interview besteht aus bearbeiteten Auszügen eines Gesprächs, das in ganzer Länge im Podcast „Wir gegen Corona – der Mutmacher-Podcast der Berliner Morgenpost“ zu hören ist. Mehr von Ranga Yogeshwar gibt es auf seinem gleichnamigen Youtube-Kanal.